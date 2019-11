Marcelo Moreno: a eterna esperança boliviana

Natural de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, mas com carreira de sucesso no Brasil, Marcelo Moreno é a principal esperança ofensiva da seleção boliviana desde que optou por defender a seleção do país natal da sua mãe. Moreno já é um dos melhores jogadores a vestir a camisa da "La verde".

Primeiros passos na seleção

Moreno iniciou sua carreira no Oriente Petrolero, da Bolívia, mas só chamou a atenção quando com a camisa do Vitória, foi destaque, chamando a atenção das seleções de base do Brasil. Pelo Brasil, Marcelo atuou pela seleção sub-19 e sub-20. Mas, parou por aí e decidiu defender as cores do seu país natal.

Até então promessa, Moreno estreiou com a camisa da seleção principal da Bolívia no dia 12 de setembro de 2007 em um amistoso contra a seleção peruana. A partida ficou marcada pelo grande número de cartões, Pizarro marcou duas vezes para os peruanos e Moreno e Campos garantiram o empate.

O caminho até se tornar destaque

Desde que optou por defender a seleção da Bolívia, Marcelo Moreno foi tido como destaque da equipe. Tal destaque foi dado pela forma com que Marcelo atuava nos clubes. Em 2007, quando atuava com a camisa do Cruzeiro, Marcelo foi o destaque da equipe mineira na Libertadores, sendo artilheiro da competição.

Expectativa para a Copa América 2015

Já vivendo um momento de estabilidade na carreira, Moreno já não possui mais o mesmo vigor físico de quando atuava pelo Cruzeiro, mas segue sendo um jogador de definição dentro da área e uma peça importante no jogo aéreo boliviano.

Porém, com uma seleção de nível técnico baixo, os bolivianos não possuem grandes pretenções para a Copa América, buscando talvez, surpreender em seu grupo, avançando até as oitavas-de-final. Já seria uma conquista para esta equipe.

Desempenho na Copa América de 2011

Juntamente com Vaca, moreno chegou à Copa América como esperança de gols da Bolívia, porém, o atacante saiu - juntamente com sua seleção - ainda na fase de grupos da competição sem marcar ao menos um gol. A Seleção Boliviana marcou ao todo 1 gol na competição.

Em baixa futebol internacional, Moreno já não era mais o atleta de velocidade que foi no início de sua carreira, passando a atuar mais preso a àrea, porém, com as dificuldades de um meio campo pouco criativo, as bolas mal chegavam com pouca frequência, o que forçava o atleta a recuar para receber a bola, limitando assim, o poder ofensivo.

Ficha Técnica (Pela seleção)

NOME Marcelo Martins Moreno PERÍODO EM ATIVIDADE 2007 - Atualmente JOGOS 49 GOLS 12