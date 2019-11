Guia VAVEL da Copa América 2015: Venezuela

De saco de pancadas da América do Sul à uma das mais bem ajeitadas seleções do continente. A ascensão pela qual o futebol venezuelano passou na última década é um dos fatos mais relevantes dentro do contexto da modalidade no continente, muito porque uma equipe que, até 2000, havia vencido apenas dois jogos em Eliminatórias da Copa do Mundo em sua história passou a figurar de maneira surpreendente entre os grandes, encarando-os de igual para igual e querendo cada vez mais.

A crescente começou a partir de 2002. A boa campanha na parte final das Eliminatórias da Copa daquele ano motivaram uma mudança no nível técnico do futebol local. Com o presidente Hugo Chávez olhando para o esporte com mais carinho e incentivando a formação de novos talentos, além da aproximação do público, a Viñotinto colecionou algumas boas atuações nas Eliminatórias para o Mundial de 2006, além de uma ótima campanha na Copa América realizada em seus domínios em 2007, quando passou para segunda fase como primeira colocada de seu grupo.

O ápice da emergência venezuelana veio com dois resultados impactantes. A vitória sobre o Brasil em um amistoso em 2008 e sobre a Argentina em jogo pelas Eliminatórias da Copa de 2014 confirmaram a tese de que a Venezuela não era mais um saco de pancadas e motivou o selecionado a alçar vôos cada vez maiores, vindo inclusive a ficar a apenas cinco pontos de conquistar uma vaga na Copa do Mundo do ano passado, o que seria a concretização de um sonho do esporte local.

Em meio a esta ascensão, o desempenho na última edição da Copa América guarda um capítulo especial. Em 2011, na Argentina, os venezuelanos marcaram a história do futebol do país com o melhor desempenho do selecionado em uma competição de nível internacional ao terminar em 4º lugar numa campanha marcante com direito a uma vitória sobre o tradicional Chile nas quartas-de-final e um empate em 0 a 0 contra o Brasil ainda na fase de grupos, ressaltando que aquela seleção até pouco tempo atrás ocupava um patamar inexpressivo, agora, merecia uma atenção especial.

Para 2015, a pretensão é ser capaz de atuações ainda melhores e, quem sabe, repetir o ótimo resultado de quatro anos atrás. Em um grupo difícil junto a Brasil, Colômbia e Peru, encarar os brasileiros e colombianos de igual para igual já pode ser considerado uma vitória e uma possível "aprontada" sobre um deles não seria um fato tão surpreendente, até porque a equipe comandada por Noel Sanvincente é muito bem disciplinada taticamente e tem gana por surpreender cada vez mais, sendo um estímulo e tanto para um novo feito expressivo para o futebol venezuelano.

O esquema do time segue um padrão tático muito bem definido. Jogando em um 4-4-2 com dois volantes fixos e dois meias mais ofensivos, o grande propósito de jogo venezuelano é manter a posse de bola e trabalhá-la com calma visando estudar o adversário até encontrar espaços que possibilitem chegar ao gol. Diante disso, a participação dos meio-campistas é vital para um bom desenvolvimento das tramas ofensivas, assim Tomás Rincón (Genoa-Itália) e Juan Arango (Tijuana-México) ganham posição de destaque dentro do elenco, por ditarem o ritmo das jogadas, além de permitirem com que a bola alcance a dupla de ataque, que costuma se movimentar bastante.

Apesar do importante papel desempenhado pelos meias, o ponto forte da equipe é a dupla de atacantes. Salomón Rondón (Zenit-Rússia) tem apenas 25 anos, mas conta com grande experiência no futebol europeu e demonstra um faro de gol apurado, além de ser um dos líderes dentro de campo. Junto a ele, joga Josef Martínez (Torino-Itália), jovem de 21 anos, que merece atenção especial tanto pela sua capacidade técnica como pelo seu futebol, sendo um símbolo de uma safra de talentos a qual a Venezuela vem revelando.

Dentro do elenco, vale a pena observar com carinho também o meia-atacante Jhon Murillo. Próximo de se transferir para o Benfica, o jogador de 19 anos, que foi revelado pelo Zamora e já conta com gol pela seleção principal, é dotado de uma mescla de força e técnica singular, sabendo tomar a bola para si e finalizar, além de não se intimidar na hora de finalizar. Apesar de não ser titular, Murillo deve ganhar alguns minutos e merece ser acompanhado de perto, até pela chance de, quem sabe, impulsionar ainda mais a Viñotinto no cenário internacional.

A responsabilidade por comandar os inúmeros bons valores e implantar ao time toda a discplina tática fica por conta de Noel Sanvicente. Ex-atacante, chegou a disputar a Copa América de 1989 no Brasil pela Venezuela, que encerrou a carreira por conta de uma lesão no joelho, iniciou sua carreira como treinador se iniciou em 1998, quando, aos 34 anos, passou a treinar as categorias de base do Caracas e não tardou para que demonstrasse sua vocação para a profissão, vindo a ser promovido para a equipe principal em 2002 e manteve-se no mesmo emprego até 2010, colecionando bons resultados e boas atuações, até mesmo em jogos de maior apelo na Copa Libertadores.

Depois de deixar o Caracas, Sanvincente assumiu o Zamora e não decepcionou. Conquistando o Campeonato Venezuelano pela sétima vez em sua carreira no clube alvinegro, o técnico recebeu o convite da Federação Venezuelana e, em julho de 2014, assumiu o comando da Viñotinto sendo considerado a mescla perfeita entre experiência e juventude, aliando a isso, um enorme conhecimento sobre os principais atletas do país, o que o credita a ter moral perante a torcida e a imprensa, contudo, a Copa América deste ano surge como o primeiro grande teste para ele e para todo o time.