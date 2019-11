Guia VAVEL da Copa América 2015: Jamaica

Mesmo como convidada e com poucas expectativas, a Jamaica poderá surpreender e segurar seus adversários? A seleção convidada espera aproveitar-se de suas principais características e da experiência e qualidade de seus jogadores e de seu técnico para surpreender a América e fazer uma boa participação.

Será Winfried capaz de, junto com seus atletas, marcar nosso continente?

Confira: Darren Mattocks: a esperança de gols da Jamaica faz sua estreia na Copa América

Convite

Participando pela primeira vez da competição, a Jamaica teve seu convite confirmado em maio de 2014. Em nono lugar no ranking de equipes associadas a Concacaf, o convite soou como surpresa para todos.

O convite porém poderá ser refeito para futuras edições já que na Copa América de 2016 haverá seis equipes da Concacaf e a Jamaica poderá ser uma delas se fizer uma boa atual nesta edição. A Copa América de 2016 marcará o centenário da competição.

Expectativa

Apesar de ser convidada, a Jamaica espera fazer uma bela participação na competição. Para isso, a equipe deverá contar com o seu astro e maior artilheiro entre os convocados, Darren Mattocks. O jogador do Vancouver Whitecaps tem 8 gols em seus 24 jogos com a camisa Jamaicana e espera aumentar esse placar esse ano.

Para ajuda-lo, o técnico alemão Winfried deverá usar de seu conhecimento em disciplina tática para adequar a força e a velocidade característica de seus atletas ao toque de bola típico de sua origem. Com esses elementos, a equipe do Caribe espera jogar a altura de seus adversários e fazer uma Copa América especial e divertida.

Seleção

Com um misto de jogadores que atuam entre a Premier League e a MLS, o técnico Winfried deverá usar das características em comum das ligas para interligar a qualidade de seus atletas. Com a média regular de idade, os jogadores deverão usar da experiência e da disciplina tática pregada pelo seu treinador para ludibriar os adversários.

Além dessa característica, a equipe também usará de muita velocidade no seu meio de campo para jogar de forma bem ofensiva e bem servir seus principais atacantes Parkes e Mattocks. Ambos atual em clubes americanos. Sendo Parkes jogador do Isidro Metapán de El Salvador e Mattocks jogador firmado do Vancouver Whitecaps.

A equipe deverá jogar em um 4-4-2, utilizando seus dois atletas já citados como armas contra as defesas adversárias. No gol, o time deverá contar com o goleiro de Pittsburgh Thompson que terá experientes jogadores da Premier League como Wes Morgan e Adrian Mariappa para lhe auxiliar.

O zagueiro Morgan, além de defensor, ajuda de vez em quando no ataque, chegando a fazer gols em grandes adversários.

Junto com eles, deverão ter mais atletas a disposição do técnico.

Segue abaixo a lista:

Goleiros: Ryan Thompson (Pittsburgh Riverhounds-EUA), Duwayne Kerr (Sarpsborg-NOR), Dwayne Miller (Syrianska-SUE) e Damion Hyatt (Arnett Gardens-JAM)

Defensores: Wes Morgan (Leicester City-ING), Jermaine Taylor (Houston Dynamo-EUA), Michael Hector (Reading-ING), Adrian Mariappa (Crystal Palace-ING), Alvas Powell (Portland Timbers-EUA), Richard Dixon (Saint Louis FC-EUA), Kemar Lawrence (New York Red Bulls-EUA) e Shaun Cummings (Millwall-ING)

Meio-campistas: Hughan Gray (Waterhouse-ING), Je-Vaughn Watson (FC Dallas-EUA), Rodolph Austin (Leeds United-ING), Joel Grant (Yeovil Town-ING), Lance Laing (Edmonton-CAN), Garath McCleary (Reading-ING), Jobi McAnuff (Leyton Orient-ING), Omar Holness (North Carolina Tar Heels-EUA) e Daniel Gordon (Karlsruher-ALE)

Atacantes: Allan Ottey (Montego Bay United-JAM), Michael Seaton (Orebro-SUE), Giles Barnes (Houston Dynamo-EUA), Darren Mattocks (Vancouver Whitecaps-CAN), Simon Dawkins (Derby County-ING), Deshorn Brown (Valerenga-NOR), Romeo Parkes (Isidro Metapán-ELS), Andre Clennon (Arnett Gardens-JAM) e Dino Williams (Montego Bay United-JAM)

Destaque

Com apenas 24 anos de idade, o atacante jamaicano Darren Mattocks é o artilheiro entre os convocados. Com 8 gols em 24 jogos com a camisa de seu país, o jogador já mostrou que não é um jovem futebolista qualquer.

Em 2014, disputando a Caribbean Cup pelo seu país, o jovem ficou entre os goleadores do torneio. Foram 3 gols feitos que garantiram além da artilharia para si, o título para o seu país.

Pelo seu clube, o jogador que foi draftado em 2012, acumula 81 jogos e 19 gols.

Técnico

Winfried Schafer é alemão e comanda a Jamaica desde 2013. Com contrato inicial de 4 meses, o ex-jogador mostrou para Vin Blaine que seria capaz de comandar a equipe e prossegue como treinador da mesma até então.

Tendo conquistado a Caribbean Cup de 2014 com a Jamaica, o técnico tem como um desafio mistificar a força e a velocidade de seus atletas com sua disciplina tática que é sua principal característica.

O alemão aproveita-se da experiência de seus jogadores de Premier League e MLS para modernizar o seu padrão de jogo com bastante toque de bola e velocidade.

Ficha técnica

Federação: Jamaica Football Federation

Técnico: Winfried Schafer

Capitão: Rodolph Austin, meia do Leeds United

O Craque: Darren Mattocks

Fique de olho: Romeo Parkes

Ranking FIFA: 74