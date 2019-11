Guia VAVEL da Copa América 2015: Peru

A Seleção Peruana não chega à uma Copa do Mundo desde 1982, mas vem evoluindo nos últimos anos dentro do cenário sul-americano. Surpresa na última Copa América, os blanquirrojos tentam superar novamente as expectativas e buscar a taça que não vem desde 1975.

Apesar de figuras como o técnico argentino Ricardo Gareca, ex-Palmeiras, e o atacante Paolo Guerrero, agora do Flamengo, os peruanos têm um ataque poderoso para sustentar seus sonhos. Os meias Vargas, da Fiorentina e Farfán, do Schalke 04, além do experiente e artilheiro Claudio Pizarro, do Bayern de Munique e o veloz André Carrillo, do Sporting Lisboa, tentam levar para Lima a taça mais importante do continente.

Contando com artilheiro da competição, Peru alcança 3º lugar na Argentina

Na última edição da Copa América, em 2011, o Peru esteve no Grupo C, ao lado de Chile, Uruguai e México. Treinada pelo uruguaio Sergio Markarián, atualmente comandante da seleção grega, os peruanos conseguiram quatro pontos nesta primeira fase, terminaram na 3ª colocação e acabaram conseguindo a vaga no mata-mata.

Já nas quartas de final, os rojiblancos enfrentaram a invicta Colômbia, em Córdoba. Após Falcao Garcia desperdiçar um pênalti aos 21 do segundo tempo, o jogo acabou indo para prorrogação e graças aos gols de Lobatón e Vargas, a Seleção Peruana voltou às semifinais da Copa América depois de quatro edições parando nas quartas. Na fase seguinte, o Peru enfrentou o Uruguai e acabou caindo para os futuros campeões com uma derrota por 2 a 0, com dois gols de Luis Suárez.

Para a disputa do terceiro lugar, a Venezuela, outra surpresa da Copa América, foi a seleção adversária do Peru. E quem brilhou nessa partida foi Paolo Guerrero. O então jogador do Hamburgo marcou três vezes no segundo tempo, se tornou o artilheiro da competição com cinco gols e sacramentou a goleada peruana por 4 a 1. Chiroque fez o outro.

Destaque: Paolo Guerrero

Com finalizações precisas e um ótimo posicionamento na área, Paolo Guerrero é a principal esperança de gols do Peru na Copa América. O atacante, que trocou o Corinthians pelo Flamengo, foi o artilheiro e integrou a seleção da última edição do torneio em 2011, na qual o Peru conquistou o terceiro lugar. Na atual temporada, Guerrero marcou 12 gols em 23 jogos disputados, incluindo os confrontos contra Colônia e Bayern Leverkusen pela Florida Cup.

Convocado para a Seleção Peruana pela primeira vez em 2001, Paolo Guerrero já tem 27 gols com a camisa do time nacional. Ao longo da carreira, já defendeu Bayern de Munique e Hamburgo, tendo sido campeão alemão e da Copa da Alemanha pelo time de Munique, além do Mundial Interclubes da FIFA pelo Corinthians. Depois de integrar em 2014 a Seleção do Campeonato Brasileiro, Guerrero ultrapassou neste ano o argentino Carlitos Tévez e se consolidou como o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians, atualmente com 54 gols.

A boa fase durante os quase três anos defendendo o Corinthians acabou fazendo com que Guerrero fizesse várias exigências para renovar seu contrato com o clube paulista, entre elas um aumento salarial para R$ 500 mil e luvas de R$ 18 milhões. A alta pedida fez com que o Corinthians desistisse de renovar com o jogador, que deve despediu-se do clube no empate sem gols contra o Fluminense, no dia 24 de maio e acertou com o Flamengo antes de se juntar aos outros convocados do Peru para disputar a Copa América.

Técnico: Ricardo Gareca

Depois de ser cotado para assumir a Costa Rica, Ricardo Gareca está à frente da Seleção Peruana desde março. Contratado para substituir o uruguaio Pablo Bengoechea, o argentino vai tentar nesta Copa América conquistar o terceiro título do Peru no torneio, o primeiro desde 1975. Como jogador, Gareca já foi carrasco do Peru, marcando o segundo gol no 2 a 2 que classificou a Argentina para disputar a Copa do Mundo de 1986.

Depois de surgir no Boca Juniors e ter passagem marcante no América de Cali, da Colômbia, Gareca se aposentou como jogador em 1994 pelo Independiente e, dois anos depois, iniciou a carreira de treinador no Talleres. Com passagem por diversos times na Argentina, Gareca já treinou uma equipe no Peru, o Universitário, onde conquistou o campeonato nacional em 2008. Seu principal trabalho até aqui foi comandando o Vélez Sársfield, com dois títulos argentinos e um terceiro lugar na Libertadores de 2011.

O último trabalho de Gareca havia sido em 2014, no Palmeiras, quando chegou para substituir Gilson Kleina no comando do clube paulista e gerando esperança por seu trabalho no Vélez e seu estilo de jogo. O treinador ficou famoso no país por trazer consigo mais cinco jogadores argentinos para o clube. Mas a dificuldade na adaptação ao idioma e ao futebol brasileiro, somadas aos maus resultados, tornaram a passagem de Gareca curta, com apenas treze jogos e 33% de aproveitamento antes de sua demissão.

Ficha técnica

Coadjuvante em um torneio com seleções que já foram campeãs do mundo, como Brasil, Argentina e Uruguai, o Peru já venceu a Copa América em duas edições, em 1939 e 1975. A de 1975, inclusive, foi a primeira em que a competição passou a ter esse nome, já que nas edições anteriores era conhecida como Campeonato Sulamericano.

Sede do torneio seis vezes, o Peru soma um aproveitamento de 42.1%. Em 132 jogos disputados, a seleção peruana tem 45 vitórias, 32 empates, e 55 derrotas. Os 193 gols marcados e os 220 sofridos formam um saldo de 27 gols negativos.

O time peruano foi campeão nas únicas duas vezes em que chegou à final da Copa América. As outras melhores campanhas foram cinco terceiros lugares, entre eles o conquistado em 2011.