Guia VAVEL da Copa América 2015: Argentina

Favorita. Esta é uma palavra que define bem a Seleção Argentina para a Copa América 2015. Aliás, é sempre assim que, juntamente com o Brasil, os argentinos chegam nas disputas que acontecem no futebol sulamericano. Tradicionalíssima, a Albiceleste vem muito forte, principalmente, por contar com o futebol de um atleta fora de série como Lionel Messi. Além disso, a campanha na última Copa do Mundo, onde acabaram ficando com o vice-campeonato, traz uma confiança ainda maior aos torcedores.

A Seleção de Gerardo “Tata” Martino tem como ponto forte o ataque, comandado pelo camisa 10. O meia-atacante, inclusive, chega à atual edição da competição continental sem as críticas da anterior, quando era cobrado por não apresentar o mesmo futebol desempenhado no Barcelona. A base argentina conta com um bom número de jogadores que estiveram presentes no Mundial e, com isso, o entrosamento deverá dificultar a vida dos adversários.

Fracasso e eliminação precoce em casa

A Copa América de 2011 tinha todos os motivos para ser especial aos argentinos. Após 24 anos, a principal competição de seleções da América do Sul voltaria a ser realizada nas terras do maior vencedor do torneio até então. Era o momento propício para resgatar o apoio do torcedor, abatido após ver sua seleção ser goleada ante a Alemanha nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010, além da sequência de jejum de títulos que acontece desde 1993.

Além de trazer um beneplácito à nação argentina, um título conquistado em casa seria um motivo para o Poder Executivo do país alavancar popularidade. Após intensas e drásticas modificações no campeonato nacional, em relação a horários de jogos, direitos de transmissão e interferência total do governo federal, a reforma do Estádio Ciudad de La Plata, com uma estrutura a nível europeu, era o carro-chefe da competição de seleções.

Após o sorteio, a Argentina ficou no Grupo A, composto também por Colômbia, Bolívia e Costa Rica, convidada pela Conmebol, em competição iniciada no dia 1º de julho. No imponente Estádio Ciudad de La Plata, a Albiceleste apresentou sinais de deficiência e não conseguiu superar a Bolívia. Rojas abriu o placar, e Agüero igualou o marcador na parte final do jogo de estreia.

A segunda partida foi realizada no Estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé, e o adversário era a seleção colombiana. Os argentinos precisavam vencer para ter um pouco mais de tranquilidade na primeira fase, no entanto, um empate sem gols mostrou a apatia da equipe, que não dava liga, não apresentava um bom futebol e preocupava bastante o torcedor.

O terceiro e derradeiro confronto da primeira fase, que poderia ser um jogo de muita tranquilidade, contra a Costa Rica, resultou em um conflito vital. Um empate deixava os anfitriões fora das partidas decisivas, o que resultaria em intensa frustração, decepção e avalanche de críticas e crises. No último duelo, um lampejo de exibição competente animou um pouco o país.

Com dois gols de Agüero e um tento assinalado por Dí María, a Albiceleste venceu por 3 a 0 no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, e encerrou a primeira fase como vice-líder da chave, com cinco pontos ganhos, dois atrás da Colômbia.

Para as quartas de final, classificaram-se os dois melhores colocados de cada chave, além das duas seleções que apresentaram melhor aproveitamento como terceiras colocadas. Após classificação suada, a Argentina enfrentou o Uruguai, segundo maior rival no continente. As duas agremiações realizaram campanhas idênticas na fase de grupos e lutavam, acima de tudo, contra a desconfiança.

Em jogo realizado em Santa Fé, a Celeste abriu o placar aos cinco minutos, com gol marcado por Pérez. Aos 17, Higuaín empatou o jogo. As oportunidades vieram para ambas as equipes, ainda que a partida não tenha sido de encher os olhos. Com isso, o duelo foi para a prorrogação e, com a igualdade no marcador também no tempo extra, a disputa por uma vaga nas semifinais foi decidida nas penalidades máximas. Enquanto os uruguaios foram perfeitos em sua série, Tévez desperdiçou a terceira penalidade. Por conta disso, a Albiceleste foi derrotada por 5 a 4 e deu adeus ao torneio.

Com a eliminação antes do esperado para o torcedor, restou a Copa do Mundo 2014 para voltar a conquistar um título. Como a Albiceleste conquistou o vice-campeonato mundial em 2014, o jejum continua e a Argentina visa retomar à hegemonia da parte sul do continente americano.

Favorita ao título, Argentina tenta quebrar jejum de 22 anos

A Argentina entra como uma das favoritas ao título da competição e conta com um ataque fortíssimo, liderado por Lionel Messi, um dos responsáveis a carregar a equipe que deseja a taça. Além dele, outros jogadores de renome mundial são importantes no elenco: Sergio Aguero, atacante do Manchester City, que faz uma grande temporada e é o artilheiro da Premier League 2014/15; Tévez, que vive uma grande fase na Juventus e maior goleador da Serie A da atual temporada; Gonzalo Higuaín, conhecido por fazer muitos gols e que está em bom momento no Napoli e Angel Di María, do Manchester United, que não vem bem nos Red Devils, mas é uma das peças mais importantes no setor ofensivo.

Na defesa, um dos setores mais criticados, mostrou estabilidade e evoluiu nas ultimas atuações. No gol, conta com Sergio Romero, herói da semifinal contra a Holanda e um dos homens de confiança do treinador. No meio campo, a Albiceleste conta com Javier Mascherano, um dos líderes do elenco e que foi uma dos principais nomes do Mundial no Brasil.

O comandante espera fazer um trabalho mais convincente na seleção, após uma passagem conturbada pelo Barcelona na temporada passada. Dessa maneira, aposta no conjunto do esquadrão para o certame a ser disputado no Chile. Em crescente, a geração de grande talento precisa de uma conquista importante para elevar a moral e, a partir do segundo semestre, iniciar bem a caminhada ao Mundial de 2018 da Rússia, cuja Eliminatória iniciará no início de outubro.

Seis gols marcados e último título da seleção principal

Uma das grandes seleções do planeta, a Argentina vem enfrentando nos últimos anos uma seca de títulos. Uma geração de grandes jogadores como Riquelme, Sorín, Verón, Crespo e tantos outros vestiu a camisa albiceleste sem levantar um troféu de expressão. Apesar de boas campanhas feitas recentemente, como nas edições da Copa América de 2004 e 2007 e na Copa do Mundo de 2014, quando ficou com o vice-campeonato, faltou para a Albiceleste um misto de sorte e competência para colocar um ponto final ao desagradável jejum.

Uma nova chance para Messi, Di María, Agüero e companhia ocorrerá em junho, quando disputarão a edição da competição continental, no Chile. O certame foi, inclusive, a última grande conquista do país com a sua seleção principal. Em 1993, uma geração formada por jogadores como Sergio Goycochea, Fernando Redondo, Diego Simeone e Gabriel Batistuta, comandada por Alfio Basile, ajudaria a Albiceleste a conquistar Copa América daquele ano, disputada no Equador.

Fase de grupos tumultuada e vaga assegurada

Apesar de ter saído do torneio com o título, a campanha argentina foi repleta de altos e baixos desde o início. Na primeira fase, a Albiceleste estreou com vitória sobre a Bolívia por 1 a 0, com gol do goleador Batistuta. Depois do triunfo, a Argentina viria a empatar duas vezes.

A primeira contra o México, com gol marcado por Oscar Ruggeri, zagueiro campeão do mundo em 1986 e com passagens por Real Madrid, Boca Juniors e River Plate. Na última partida da fase de grupos, novo 1 a 1, desta vez contra a Colômbia. Diego Simeone, atual treinador do Atlético de Madrid, foi o responsável por balançar as redes.

Novos empates na fase final e título garantido

A campanha da primeira fase deixou a Argentina em segundo lugar no seu grupo, empatada em pontos com a Colômbia, que teria a vantagem nos gols marcados (4 contra 3). A campanha irregular na fase de grupos possibilitou um clássico contra o Brasil ainda nas quartas de final do torneio.

Os argentinos saíram atrás do marcador no final do primeiro tempo, com gol de Müller. O placar, porém, poderia ter sido ainda maior, caso a Canarinho não tivesse desperdiçado bons ataques na primeira etapa. Na volta do intervalo, a Albiceleste se recuperou na partida e conseguiu chegar ao empate, após boa cabeçada de Leonardo Rodríguez.

Com a igualdade no tempo normal, a partida seguiria para a disputa de pênaltis. Nas cinco primeiras cobranças, todos os jogadores das duas equipes converteram suas penalidades. Na primeira cobrança das alternadas, Boiadeiro cobrou fraco e facilitou a defesa de Goycochea, com Borelli garantindo o avanço às semifinais.

A eliminação do maior rival no continente promoveu um reencontro com a Colômbia, rival na primeira fase do certame e que vinha de classificação contra o Uruguai nas quartas, também após eliminatória nos penais. Após um empate sem gols no tempo normal, as equipes voltaram a decidir o futuro no torneio nas penalidades.

Assim como na partida contra o Brasil, os cinco primeiros cobradores de cada seleção converteram suas cobranças. O primeiro jogador das alternadas, Aristizábal desperdiçou sua cobrança e Borelli voltou a ser responsável por selar a classificação da Albiceleste.

Na grande decisão, novo duelo contra um rival de grupo. Era a vez de enfrentar o México, que havia se classificado por ter uma das melhores campanhas entre os terceiros colocados, eliminando Peru e Equador no mata-mata do certame. Desta vez, nada de decisão por pênaltis. O brilho foi de Batistuta, que anotou dois gols na partida e definiu a vitória da Argentina por 2 a 1, garantindo a 14ª e última conquista do país platense.

La Pulga e a responsabilidade da camisa 10 nas costas

O grande destaque da Albiceleste é, sem dúvidas, o atacante Lionel Messi. O rosarino começou sua carreira aos sete anos, pelo Newell’s Old Boys. Lá, se destacou e chamou a atenção de olheiros do Barcelona, que o levaram à Catalunha em 2000, ainda com 13 anos. Em 2003, estreou na equipe principal em um amistoso contra o Porto. O primeiro gol como profissional, porém, veio apenas um ano depois, contra o Espanyol.

Entre seus principais títulos pelo clube culé, estão sete edições da La Liga, duas Copas del Rey, três Champions League e dois Mundiais de Clubes. Com a Argentina, no entanto, conquistou apenas a medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim, em 2008. Individualmente, se destaca pela eleição por quatro anos seguidos como o melhor jogador do mundo pela Fifa, pela Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2014 e pela Chuteira de Ouro, que venceu em três oportunidades.

O auge da carreira do argentino se iniciou em 2008, após a chegada de Pep Guardiola. O ex-jogador do escrete blaugrana deixou a cargo do camisa 10 ser a grande estrela da equipe que, naquela temporada, conquistou a tríplice coroa (Copa del Rey, La Liga e Champions League). Destacando-se, passou a ser peça fundamental no ataque do time espanhol, levando à conquista do quarto título europeu, em 2011. Em 2012, os números da "Pulga" passaram a chamar a atenção e, em 2014, tornou-se o maior artilheiro do Campeonato Espanhol, superando Telmo Zarra, e o maior artilheiro da Champions League, batendo Raúl.

Com menos de um ano no comando, Martino tem missão árdua na Argentina

O comando da Argentina fica a cargo de Gerardo 'Tata' Martino. Também rosarino, o ex-jogador do Newell’s Old Boys iniciou sua carreira de treinador no fim dos anos 90 e se destacou pelo trabalho em equipes paraguaias, como Libertad e Cerro Porteño. Também passou pelo clube onde fez história ainda como atleta e teve sua experiência europeia ao treinar o Barcelona, na temporada 2013/14, sendo sucessor de Pep Guardiola.

Como técnico, Martino conquistou por quatro vezes o Campeonato Paraguaio, comandando o Libertad em três oportunidades e o Cerro Porteño em uma. Com os leprosos, venceu o Torneio Final de 2013. Com os culés, levantou apenas a Supercopa da Espanha, também em 2013.

Após chamar a atenção da Federação Paraguaia, 'Tata' foi anunciado como treinador do Paraguai em 2007 e levou a equipe até a sua melhor colocação em Copas do Mundo, em 2010, chegando ao 8º lugar. Também chegou à final da Copa América, porém, foi derrotado pelo Uruguai e deixou o cargo em seguida. Após o vice-campeonato na Copa do Mundo de 2014, Martino assumiu a Albiceleste na vaga deixada por Sabella. Entre suas influências, estão Marcelo Bielsa, que o treinou nos tempos de Newell’s.

Ficha Técnica na Copa América

Pts J V E D GP GC SG Aproveitamento (%) 368 175 112 32 31 431 168 263 70,1%

Campeão Vice-campeão 3º lugar 4º lugar 14 (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959*, 1991, 1993) 12 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1959, 1967, 2004, 2007) 4 (1919, 1956, 1963, 1989) 2 (1922, 1987)

*Em 1959 houve dois campeonatos – um no Equador (Torneio Extra), vencido pelo Uruguai, e outro na Argentina, vencido pela própria Albiceleste.