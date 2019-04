Icardi estende contrato com a Internazionale até 2019

Fim da novela em Milão. Depois de muitos meses de negociação e boatos de possível saída para outro clube, Mauro Icardi, artilheiro da Serie A ao lado de Luca Toni com 22 gols, renovou seu vinculo com a Internazionale. O camisa nove assinou seu novo contrato na noite de quarta-feira (03), estendendo sua permanência na Beneamata até 2019.

As negociações começaram ainda em 2014, mas, devido a conflitos em relação aos direitos de imagem, e também por conta de influência de pessoas externas ao clube, Mauro Icardi e Internazionale travaram por longos meses as negociações para a renovação do contrato do atacante. Entretanto, como noticiado pelo próprio clube na noite de quarta-feira (3) através das redes sociais, teve um final feliz. O jovem argentino enfim renovou com o time nerazzurro.

Apesar dos detalhes não terem sido divulgados, ao que se sabe é que Icardi renovou com a equipe de Milão até 2019, e os seus direitos de imagem, o grande impasse nessa negociação, ficou acertado que metade (50%) fica a cargo do clube e a outra metade pertencem ao jogador. Além disso, o camisa 9 ganhou um aumento salarial bastante significativo. O jogador vai receber do clube, por temporada, de 3 a 4 milhões de euros.

Icardi chegou à Internazionale em 2013, custando um pouco mais de 12 milhões de euros ao clube, vindo da Sampdoria. Após um início difícil, o centroavante, na temporada 2014/15, mostrou que o investimento alto valeu a pena e foi o artilheiro da equipe na temporada com 27 gols e também o da Serie A, ao lado de Luca Toni, com 22 gols.

Mesmo sua equipe sendo uma mera coadjuvante no italiano, Icardi, sozinho, tentou guiar o time nerazzurro a lugares mais altos, mas seu oportunismo e faro de gols não foi suficiente. O camisa 9 tem 58 jogos com a camisa da Inter, tendo marcado até aqui 31 gols.