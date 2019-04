Traffic Sports, empresa do brasileiro José Hawilla, está no centro do escândalo da Fifa

Segundo o jornal norte-americano Miami Herald, a empresa Traffic Sports, comandada pelo empresário brasileiro José Hawilla, está no centro das investigações que abordam o grandioso esquema de corrupção que envolve a Fifa, entidade máxima do futebol. Em um longo artigo publicado neste periódico, foi descrito o crescimento da empresa.

“A sucursal em Miami de um conglomerado empresarial brasileiro dominava o lucrativo mercado dos meios do futebol em dois continentes em grande medida porque, além disso, pagavam os subornos mais generosos aos principais diretores do esporte, segundo as autoridades federais”, conta o jornal.

O proprietário da Traffic, José Hawilla, aceitou devolver US$ 151 milhões até o final da investigação que desmascara toda a corrupção na alta cúpula do esporte mais popular do planeta. Hawilla, em depoimento secreto às autoridades dos Estados Unidos, concordou em depor e expor todas as acusações em dezembro do ano passado.

Segundo depoimentos revelados à imprensa por meio do FBI, Hawilla admitiu que a Traffic Sports USA pagou milhões de dólares em subornos a membros de alto escalão que comandavam a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e do Caribe (Concacaf), cujo escritório principal está estabelecido em Miami Beach, Flórida/EUA. Dessa forma, as autoridades creditam à empresa de J. Hawilla a influência criminosa na Fifa, entidade-mor do esporte.

Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Traffic Sports, ex-proprietária do Fort Lauderdale Strikes, clube da NASL que tem Ronaldo Fenômeno atualmente como um de seus majoritários acionistas, comprou direitos de publicidade e de imprensa junto à Concacaf e pagar suborno a seus diretores em troca de contratos de transmissão de competições internacionais, como a Copa do Mundo. Dos 12 planos de suborno, a empresa de marketing esportivo está envolvida supostamente em mais da metade destes.

“O dano infligido pelos acusados e seus cúmplices foi extenso. Seus planos tinham poderosos efeitos anticoncorrência. Durante esse período, a Traffic produziu centenas de milhares de dólares em pagamentos de subornos. Ao assumir suas respectivas posições, eles fizeram pronunciamentos públicos sobre reformar a Concacaf. No entanto, quase que de imediato, depois de assumir o cargo, os dois homens resumiram sua participação em práticas fraudulentas”, explica o relatório investigativo.

Ainda, segundo a investigação por parte das autoridades americanas, José Hawilla convenceu os executivos da Concacaf a realização da Copa Ouro em 1996, um torneio semelhante à Copa América, realizado com nações caribenhas, da América do Norte e da América Central. Além disso, junto com os executivos da confederação que regulamenta o esporte na maioria dos países da América, foram realizados acordos com subornos para realização de jogos decisivos em pontos estratégicos, como Trinidad e Tobago, Costa Rica e Nicarágua, países beneficiados financeiramente com o esplendoroso esquema.