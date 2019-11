Resultado Barcelona x Juventus na final da Champions League (3-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta final entre Barcelona e Juventus. Até a próxima!

O Barcelona da Tríplice Coroa: campeão da Liga, da Copa do Rei e da Champions League!

Os jogadores do Barcelona levantam a taça da Uefa Champions League!!

Iniesta é eleito o melhor da partida!

O Barcelona bate a Juventus por 3 a 1 e é campeão da Champions League!! Com gols de Rakitic, Suárez e Neymar, o time catalão conquista o pentacampeonato!!

51' Fim de jogo!!

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!! NEYMAR! Brasileiro recebe de Pedro e fecha o caixão!

49' Substituição no Barcelona! Sai: Suárez; Entra: Pedro.

48' Messi puxa contra-ataque e toca para Neymar. Defesa corta pra escanteio.

47' Llorente recebe na área, tenta girar pra chutar, mas é desarmado.

46' Substituição no Barcelona! Sai: Rakitic; Entra: Mathieu.

45' Vamos até 50'

44' Voltou Suárez.

43' Marchisio arrisca de longe e Ter Stegen espalma.

43' Substituição na Juventus! Sai: Evra; Entra: Coman

41' Llorente domina, toca para o meio, mas Pereyra, na frente do goleiro, não consegue o chute.

40' Suárez se choca com Bonucci e cai de mal jeito no campo.

39' Substituição na Juventus! Sai: Morata; Entra: Llorente.

38' Daniel Alves cruza e Suárez domina e chuta pra fora.

37' Pogba faz falta em Daniel Alves na direita.

35' Neymar cruza na área, mas Messi se atrapalha.

34' Substituição na Juventus! Sai: Vidal; Entra: Pereyra.

33' Este é o último jogo de Xavi com a camisa do Barcelona.

32' Substituição no Barcelona! Sai: Iniesta; Entra: Xavi.

30' Messi cobra falta, mas manda por cima de Buffon.

29' Alba recebe pelo lado esquerdo da área, mas escorrega e perde a chance.

28' Pirlo cruza, Ter Stegen divide com Evra e a bola sai por cima, rente ao travessão.

26' Barcelona pressiona em busca do terceiro gol.

25' GOL ANULADO! Alba cruza, Neymar, livre, cabeceia, a bola desvia em seu braço e entra. O assistente atrás da meta anula o gol do brasileiro.

24' Cartão amarelo para Suárez! Por falta em Bonucci!

23' Este foi o 25º gol de Suárez na temporada. 124 do trio MSN.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!! SUÁREZ!! Messi arranca, chuta e Buffon defende. No rebote, o uruguaio manda pro gol!

21' Pogba toca para Evra, que cruza, mas Vidal não alcança na pequena área.

19' Pogba arrisca e Ter Stegen defende.

18' Iniesta arranca e toca longo para Suárez, mas Buffon segura.

17' Marchisio toca para Tévez, que chuta por cima.

15' Iniesta lança Messi na área, mas o camisa 10 não alcança.

14' Barcelona tenta partir em contra-ataque, mas defesa da Juventus corta.

12' Pirlo cobra falta e Morata cabeceia pra fora.

11' Neymar sofre pancada de Lichtsteiner e fica no chão.

10' Foi o quinto gol de Morata nesta Champions League.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS!! MORATA!! Lichtsteiner rola para Tévez, que gira e chuta rasteiro para a defesa de Ter Stegen. No rebote, o atacante manda para as redes e empata o confronto!!

7' Morata tenta a finta pela direita, mas Alba corta.

6' Barcelona mantém a posse, enquanto a Juventus apenas se defende.

5' Barcelona é superior neste começo de segundo tempo.

4' Suárez pega a sobra de Bonucci e chuta pra fora.

3' UUH!! Em contra-ataque, Rakitic toca para Suárez, que chuta no canto para a defesa de Buffon!

2' Pirlo cobra falta e Pique afasta o perigo.

1' Equipes retornam sem alteração para a etapa final.

0' Começa o segundo tempo!

Times já voltando a campo.

Com gol de Rakitic logo aos três minutos, o Barcelona vai vencendo a Juventus por 1 a 0 e ficando com o título. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

46' Final de primeiro tempo!

44' Teremos mais um minuto de acréscimo.

43' Buffon sai jogando errado, bola sobra pra Neymar que cruza para Suárez, mas o uruguaio não alcança.

41' Cartão amarelo para Pogba! Por falta dura em Messi.

39' Suárez fica com sobra, chuta de primeira e Buffon defende.

37' Iniesta entra na área e toca pra Suárez, que é desarmado por Bonucci.

36' Jogadores da Juventus reclaman bastante da arbitragem.

35' Pogba cai na entrada da área em disputa com Alba, mas juiz manda o jogo seguir.

34' Marchisio cruza, mas bola fica fácil com Ter Stegen.

33' Evra cruza rasteiro e Pique faz o corte.

32' Alba tenta cruzamento rasteiro e Barzagli corta.

31' Após supremacia do Barcelona no começo, partida agora é mais equilibrada.

30' Rakitic levanta na área e Buffon sai tranquilo.

29' Bonucci faz falta dura em Suárez.

27' Messi arrisca a finta pela direita, mas perde para Pirlo.

26' Neymar arrisca e Buffon defende sem problemas.

25' Alba perde a bola para Morata e Marchisio pega a sobra a solta uma bomba, que passa por cima de Ter Stegen.

23' Após furada de Vidal, Morata pega a sobra e chuta pra fora.

22' Tévez cruza pela esquerda, mas bola passa por Ter Stegen.

20' Daniel Alves sofre falta de Vidal e os dois se estranham.

19' Pogba avança pela esquera e cruza para Tévez, mas Mascherano se estica e manda pra escanteio.

18' Partida bastante movimentada, até aqui.

17' Morata cruza para Tévez, mas Mascherano faz o corte.

15' Alba chega chutando após rebote no escanteio, mas manda por cima do gol.

14' Vidal, que já tem cartão amarelo, faz dura falta em Neymar.

13' Suárez recebe pelo lado direito da área e toca pra Daniel Alves, que chuta no alto e Buffon faz brilhante defesa.

11' Daniel Alves lança Neymar, mas Bonucci corta.

10' Cartão amarelo para Vidal! É o primeiro do jogo.

8' Neymar arrisca de fora da área, mas manda pra fora.

7' UUH! Morata faz grande jogada pela direita e cruza para Vidal, que manda por cima do gol.

7' Neymar cruza na esquerda e bola bate na mão de Lichtsteiner. Juiz manda seguir.

5' Vidal faz falta dura em Iniesta no meio campo.

4' Este foi o segundo gol de Rakitic na Champions. Ele já havia marcado contra o Manchester City nas oitavas de final.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!! RAKITIC!! ​Neymar domina pelo lado esquerdo da área e toca para Iniesta, que rola para o meia completar e colocar o Barça a frente no placar!

2' Neymar encara marcação de Lichtsteiner, mas Morata chega e desarma o brasileiro

1' Tévez arrisca de fora, mas manda por cima do gol.

0' Começa o jogo em Berlin!

Terminou a cerimônia de abertura da grande final. Com estádio completamente lotado, tudo pronto para a bola rolar!

Juventus e Barcelona entram em campo juntos no Estádio Olímpico de Berlin.

Foto | Torcida da Juventus também não fica atrás nessa. Expectativa é enorme!

Foto | Torcida do Barcelona faz a festa no Estádio Olímpico de Berlin!

Foto | Escalações de Barcelona e Juventus.

Foto | A tão cobiçada Orelhuda já está posicionada na saída dos vestiários.

Barcelona escalado! Stegen; Alves, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suárez e Neymar.

Juventus escalada! Buffon, Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Evra, Marchisio, Pirlo, Pogba, Vidal, Tevez e Morata.

Neste momento, jogadores de Barcelona e Juventus estão no gramado do Estádio Olímpico de Berlin.

Foto | Vestiário da Juventus também pronto!

Foto | Zidane: "Você nunca deve subestimar as equipas italianas. Cla​ro, eu vou estar torcendo para Juventus!"

Foto | Tudo pronto no vestiário do Barcelona!

Os jogadores do Barcelona acabam de deixar o hotel onde estavam concentrados em Berlin!

Foto | Torcedores a espera dos jogadores na porta do hotel do Barcelona.

Foto | Em sua página oficial no Facebook, Messi postou uma mensagem para os torcedores do Barcelona: ''Queríamos voltar a estar em uma final da Champions e conseguimos. Agora falta o mais importante: ganhá-la. Vamos, Barça!''

Foto | Os preparativos no Estádio Olímpico de Berlin.

Foto | Multidão de torcedores esperando do lado de fora do estádio.

Foto | Estádio Olímpico de Berlin pronto para receber Juventus e Barcelona.

Foto | Bola oficial que será utilizada na final de daqui a pouco.

A Juventus busca o tricampeonato na Champions League. Levantou o caneco nos anos 85 e 96. O Barcelona ganhou as edições de 92, 06, 09, 11.

O Barcelona, por sua vez, não tem desfalques para a final deste sábado (6). Perguntado sobre o equilíbrio ataque-defesa, o técnico Luis Enrique respondeu. ''Sim. Em princípio, porque atacamos com o melhor do mundo, que é Leo, acompanhado por Neymar e Suarez, mas para ganharmos, precisamos de um bloco para atacar. Só atacando nós nunca teríamos vencido o que vencemos.''

Para o time que irá a campo, Allegri não contará com o zagueiro Chiellini e com Cáceres, ambos lesionados. Barzagli é duvida por desconforto muscular.

O Estádio Olímpico de Berlim é o palco da grande decisão entre Juventus e Barcelona. O estádio tem capacidade para 74 mil torcedores e promete receber bom público. (Foto: Getty Images)

Em relação a sua função no trio de ataque com Messi e Suárez, Neymar afirmou que a parceria vai além das quatro linhas. ''Leo e Luis são dois jogadores de nível altíssimo, de muita qualidade. O principal acho que é nossa amizade no campo e principalmente fora. Espero terminar a temporada amanhã com eles saindo felizes por todo o trabalho no ano com nosso time. Amanhã terminará e creio que podemos sair vencedores.''

Vetado da decisão deste sábado (6), o zagueiro da Juventus Chiellini afirmou que tentou lutar contra a lesão na panturrilha: ''Eu percebi imediatamente a importância da lesão, esperei ser forte ou estar apto para me recuperar em tempo recorde, como já fiz outras vezes, mas desta vez é realmente impossível'', afirmou em postagem em seu Instagram.

Perto de disputar a sua primeira decisão de Champions League, o atacante brasileiro Neymar afirmou que este é um dos momentos mais importantes da sua carreira: ''Já joguei finais, mas esta é a mais importante. Vou fazer o que puder para ganhar. É meu sonho de criança, e espero aproveitar muito em campo. É uma final tão sonhada e este é o melhor momento que estou vivendo. Espero poder amanhã dar um beijinho nela'', disse.

O técnico da Juventus Massimiliano Allegri esbanjou sinceridade na coletiva e ressaltou que a equipe italiana sofrerá um gol do Barcelona: ''Este jogo não vai ficar no zero a zero. Contamos tomar gol do Barça, por isso sabemos que temos de marcar'', disse o treinador italiano.

Fique de olho: Lionel Messi, atacante do Barcelona. Este dispensa apresentações. O camisa 10 argentino marcou dez gols e deu cinco assistências em 12 jogos realizados nesta edição da Champions 2014/2015. Também, Messi totaliza 23 títulos em apenas dez anos como jogador profissional e espera conquistar o seu 24º neste sábado (6). (Foto: Getty Images)

Fique de olho: Carlos Tévez, atacante da Juventus. Craque da equipe e esperança na Champions, ele marcou sete gols e deu duas assistências em 12 jogos realizados nesta edição 2014/2015. Além disso, Tévez foi o vice-artilheiro da Serie A com 20 gols, sendo fundamental para o tetracampeonato nacional da Velha Senhora. (Foto: Getty Images)

Capitão e goleiro da Juventus, Gianluigi Buffon admite o favoritismo por parte do Barcelona. "Do ponto de vista objetivo, o Barcelona larga como favorito, com todo seu mérito e com grandes individualidades. É impossível que não seja favorito. Mas também não vamos ser uma vítima que será sacrificada", ponderou.

O ex-jogador e capitão do Barcelona Carlos Puyol rasgou elogios a Messi: "Para mim, ele é o melhor jogador da história", disse Puyol ao L'Equipe. "É difícil ter uma opinião sobre jogadores do passado pois eu só vi eles em vídeo. Mas Leo foi o melhor por tantos anos e com incrível regularidade, e parece sempre capaz de melhorar"

Para Rakitic, meio-campista do Barcelona, o pensamento é somente na vitória: ''Nós queremos vencer, nós conhecemos a Juve muito bem e temos muito respeito por eles mas só temos uma coisa em mente e é vencer. Isto é uma final e nós somos o Barcelona – não poderíamos pensar de outra forma'', disse. "Mais que conseguir a quinta Liga dos Campeões para o Barça, é especial para os jogadores e para nós da comissão técnica a expectativa de alcançar o 'triplete'', admitiu o técnico Luis Enrique

Um dos destaques da Juventus, o atacante Carlos Tevez afirmou que a equipe terá que fazer um jogo 'mais que perfeito' para sair de Turim com o título: "Trata-se da melhor equipe do mundo, e nós enfrentaremos os três melhores atacantes que existem. Teremos que trabalhar muito duro. Nosso jogo tem que ser mais do que perfeito", afirmou o atacante em entrevista ao site da Uefa.

Em toda a história, Juventus e Barcelona já se enfrentaram 12 vezes, com cinco vitórias catalãs, três empates e quatro vitórias italianas, 19 gols do Barcelona e 16 gols da Juventus.

Pela outra semifinal, o Barcelona enfrentou o poderoso time alemão do Bayern de Munique. Em jogo que marcou o retorno de Pep Guardiola ao Camp Nou, Lionel Messi marcou duas vezes, uma delas de maneira antológica, e comandou a vitória por 3 a 0. Em Munique, o Bayern até conseguiu vencer por 3 a 2, mas não foi o suficiente para tirar o Barcelona da final da Champions League. (Foto: Getty Images)

Nas partida de ida da semifinal, a Juventus contou com a força de sua torcida e derrotou o Real Madrid por 2 a 1 no Juventus Stadium. Com esse resultado, a "Velha Senhora" dependia apenas de um empate no jogo de volta para carimbar seu passaporte rumo às finais. No Santiago Bernabéu, o Real até saiu na frente com Cristiano Ronaldo no primeiro tempo, mas Morata, ex-merengue, empatou e colocou a Juventus na decisão da Uefa Champions League 12 anos depois. (Foto: Getty Images)

Nas quartas de final, o Barcelona teve pela frente o PSG. No jogo de ida, em pleno Parque dos Príncipes, o time espanhol venceu por 3 a 1 com grande atuação Luis Suárez, que marcou duas vezes na vitória catalã por 3 a 1. Na partida de ida, no Camp Nou, o Barça garantiu sua classificação às semis ao vencer por 2 a 0 com dois tentos de Neymar. (Foto: Getty Images)

Após 12 anos de espera, a Juventus estava de volta à uma semifinal de Uefa Champions League. A equipe de Turim enfrentou o Monaco nas quartas e, após vencer pelo placar mínimo dentro de casa na ida, conseguiu segurar o empate sem gols na França e conquistou a vaga. (Foto: Getty Images)

O Barcelona, por sua vez, encontrou dificuldades frente ao Manchester City, mas conseguiu a classificação. No jogo de ida, com dois de Suárez para o Barça e Agüero para o City, os catalães conseguiram um bom resultado para o jogo de volta no Camp Nou. Lá, o Barça mostrou um futebol de alto nível e criou várias oportunidades de gols, mas venceu por apenas 1 a 0 com gol de Rakitic, na primeira etapa. (Foto: Getty Images)

Nas oitavas de final, a Juventus não teve dificuldades em passar pelo Borussia Dortmund. Na partida de ida, em Turim, o time italiano largou na frente e venceu por 2 a 1, com gols de Tevez e Morata. Marco Reus descontou para os alemães. Na volta, com dois gols de Tevez e outro de Morata, a Juventus confirmou a 'freguesia' em cima do rival alemão e avançou às quartas de final da Champions League. (Foto: Getty Images)

O Barcelona, por sua vez, esteve no Grupo F, ao lado de PSG, Ajax e Apoel. Com cinco vitórias e somente uma derrota, o time espanhol terminou na liderança e também avançou de fase.

Grupo F PTS JGS 1º Barcelona 15 6 2º PSG 13 6 3º Ajax 5 6 4º Apoel 1 6

Na fase de grupos da competição, a Juventus terminou em segundo lugar do Grupo B, que continha Atlético de Madrid, Olympiacos e Malmo. Em seis jogos, o time italiano obteve três vitórias, um empate e duas derrotas. Com dez pontos, a Juve carimbou sua vaga às oitavas de final.

Grupo A PTS JGS 1º Atlético de Madrid 13 6 2º Juventus 10 6 3º Olympiacos 9 6 4º Malmo 3 6

Está chegando a hora! Neste sábado (6), iremos conhecer o grande campeão da 60ª edição da Uefa Champions League. A Juventus, atual tetracampeã italiana, terá pela frente o poderoso Barcelona, dos craques Lionel Messi, Neymar e Luis Suárez. Ambas as equipes não tiveram vida fácil na competição. Pela frente, adversários complicados como Borussia Dortmund, Manchester United, Paris Saint-Germain, Monaco, Bayern de Munique e Real Madrid, mas que não foram páreos para a Velha Senhora e Barça.

