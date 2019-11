Após quatro anos, Suárez reencontra Evra na final da Champions League

Apesar do grande momento técnico que está vivendo, a final da Uefa Champions League promoverá a Luis Suárez o reencontro com um personagem "negativo" em sua história no futebol: Patrice Evra com o caso de racismo ainda pelo Liverpool. Não fosse uma lesão na panturrilha do zagueiro Giorgio Chiellini de última hora, poderia haver outro encontro "negativo" em Berlim, já que o uruguaio lascou uma mordida no ombro italiano em jogo da fase de grupos no Mundial de 2014.

Porém, não foram apenas estes dois casos, Bakkal (na época atleta do PSV) e Ivanovic (do Chelsea) também foram 'vítimas' do atacante. Ambos foram mordidos por Suárez, sendo a mordida dada em Ivanovic mais divulgada pela mídia. Tal mordida rendeu apelidos ao atleta, que apesar disso, foi artilheiro da Premier League no ano em questão.

O caso Evra

O primeiro grande caso negativo na carreira do atacante ocorreu ainda quando o mesmo atuava na Inglaterra, mais especificamente pelo Liverpool, em uma partida da Premier League entre Liverpool e Manchester United, na qual o mesmo foi acusado de ter insultado Evra de maneira racista.

E eis que após um mês de inquérito, a Federação Inglesa de Futebol puniu Suárez em oito jogos de suspensão, além de uma multa no valor de 48 mil euros. Após a suspensão, o uruguaio tentou se desculpar com Evra, que o ignorou. Ainda na Inglaterra, Evra se negou a cumprimentar o atacante em partida envolvendo as duas equipes.

Questionado pelo reencontro na final da UCL, Evra afirmou que desta vez irá apertar as mãos do uruguaio. O jogador francês, porém, evitou falar muito sobre o assunto, segundo o mesmo, o fator Suárez não importa, o que realmente importa é que ele estará disputando uma final de Champions League.

O caso Chiellini

Este mais famoso, ocorreu na partida entre Uruguai e Itália na Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, Suárez mordeu o zagueiro italiano e foi advertido apenas com um cartão amarelo, mas, após investigação da Fifa, o atleta foi punido em suspensão do resto da Copa, nove jogos oficiais com a seleção do seu país, além de quatro meses sem poder atuar por seu clube.

Após a mordida, muito se falou sobre o atacante, que chegou a se desculpar publicamente nas sua redes sociais. O pedido de desculpas, então, foi aceito por Chiellini. Na época, Suárez falou: "Me mantive à margem das polêmicas e das contraditórias manifestações produzidas nestes dias, tudo isto para não interferir no bem estar da minha seleção, mas o certo é que meu companheiro de profissão Giorgio Chiellini sofreu no lance que teve comigo os efeitos físicos de uma mordida e, por isto: me arrependo profundamente; peço perdão a Giorgio Chiellini e toda a família do futebol; me comprometo publicamente a nunca mais me envolver em um incidente como este".

Ainda sob efeito da punição pela mordida, a expectativa é de que o atacante não dispute a Copa América com a Seleção Uruguai, porém, com os escândalos ocorridos na Fifa nos últimos dias, a Federação Uruguaia estuda entrar com pedido de liberação do atleta.

O trio MSN

Após as suspensões, Suárez reencontrou seu futebol no Barcelona, unindo-se a Messi e Neymar para formar o Trio MSN. Já são 24 gols com a camisa catalã, sendo seis marcados em nove partidas disputadas na Champions League, o que mostra o grande desempenho do uruguaio na competição europeia. Suárez ainda não possui o título da UCL e terá a chance de conquistá-lo contra a Juventus, neste sábado (6), no Estádio Nacional de Berlim, na Alemanha.

Em entrevista concedida a pouco tempo, Suárez fez questão de ressaltar a qualidade técnica de Chiellini. Esquecendo um pouco do caso, o atacante afirmou que o defensor da Juventus é um zagueiro "chato" de se jogar contra, citando como exemplo as partidas do mesmo contra o Real Madrid, na qual Cristiano Ronaldo foi o alvo do zagueiro.