Por não pagamento de impostos, Elche é rebaixado para segunda divisão do futebol espanhol

A La Liga havia terminado nos gramados, mas fora dele as coisas continuavam. Nesta sexta-feira (5), foi anunciado o rebaixamento do Elche para a segunda divisão do campeonato espanhol, a Liga Adelante. A causa do rebaixamento do clube, que terminou em 13º na temporada 2014-15, foi pelo não pagamento de impostos, fazendo com que o clube não cumpra o regulamento de controle econômico da Liga de Futebol Profissional (LFP) da Espanha. O clube irá recorrer ao caso.

Por não pagar os impostos, o Elche, segundo a LFP, está totalmente individado, com débitos pendentes até hoje: "Os débitos do Elche seguem ainda pendentes hoje, e não houve qualquer garantia". Isso foi um comunicado oficial da institução sobre o caso. Além do rebaixamento, o modesto clube da Província de Alicante pagará uma multa de cerca de 180 mil euros.

Na última quarta-feira (3), o presidente do clube, Juan Anguix, disse que iria pagar todas as dívidas, de cerca de 4,3 milhões de euros, até o próximo dia 1º de agosto, mas a LFP não quis perder tempo e decretou o rebaixamento, além da multa, para o Elche. Anguix havia dito: "Poucos times podem dizer que têm zero dívidas".

Como já dito, o Elche terminou na 13ª colocação da competição na temporada 2014-15 com 41 pontos, seis a mais que o 18º Eibar, que com o resultado do rebaixamento do clube, continuará na primeira divisão após subir na temporada 2013-14. O Elche, por outro lado, voltará à segunda divisão da Espanha após duas temporadas, já que subiu na temporada 2012-13. Na temporada passada, quase que o clube desceu, mas terminou na 16ª colocação.