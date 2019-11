Sr. Daniel Angelici, não toque em La Bombonera

Estavam conversa com Iara Costa, editora de futebol argentina da VAVEL Brasil, e caímos em um assunto que me revoltou como torcedor e amante do futebol sul-americano: a construção de um novo estádio para o Boca Juniors. Não sou Xeneize, muito menos economista, mas são tantos pontos absurdos que mal consigo enumerar. Explico.

La Bombonera é o estádio mais temido da América Em dezembro teremos eleição presidencial no clube e este tema vem atraindo polêmicas e protestos. Daniel Angelici, atual dono do cargo, tem em mente a construção de um novo estádio. Moderno, com moldes europeus, típica obra para inglês ver. Seu adversário, Jorge Amor Ameal, mantém os pés no chão e visa pela expansão da Bombonera, aumentando sua capacidade.

Não creio como o atual mandatário ainda tenha o apoio de qualquer pessoa de bom senso que seja na Argentina. La Bombonera é, apenas, o estádio mais temido da América do Sul (talvez do mundo). Sua mística é única, sua história é rica e poucas canchas dão tanto medo quanto a própria.

O futebol argentino vive sua fase de pré-falência, se recuperando aos poucos com o passar dos anos. A economia do país está em crise, com a moeda sendo desvalorizada. Os clubes ainda não são capazes de se sustentar com as próprias pernas e surge um projeto de obra milionário, desnecessário, que vai contra tudo aquilo que o Boca Juniors representa.

Tal obra vai contra tudo que o Boca representa Nunca serei a favor de apagar anos de história para dar lugar a elefantes brancos. Claro, sou a favor da evolução, do conforto, do olhar para frente. Mas mudanças como o Grêmio realizou, deixando o Olímpico - um dos estádios mais temidos do Brasil - de lado para apostar na Arena, sou veementemente contra.

É nítido que a Bombonera precisa sim de uma reforma estrutural, principalmente após o episódio que resultou na eliminação do Boca na Copa Libertadores. O projeto de Jorge Ameal, que já foi presidente do clube, me agrada em vários aspectos, e torço para que seja levado à frente.

O 'Bombonera 360' visa a compra do terreno atrás dos camarotes e a construção da estrutura lateral no estádio. Sua capacidade aumentaria de 50 para 78 mil torcedores e as reformas nas áreas existentes seriam realizadas.

Digno, justo, não fere a história e viável aos cofres do clubes. Infelizmente, Jorge não é favorito e Daniel Angelici caminha a passos largos para sua reeleição. Tendo em vista isso, digo: pelo bem do Boca Juniors e do futebol sul-americano, não toque em La Bombonera.