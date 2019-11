A tríplice coroa em 90 minutos: Barcelona e Juventus decidem em Berlim quem fica com a Champions League

Neste sábado (06), a Juventus enfrentará no Estádio Olímpico de Berlim, o Barcelona, pela grande final da UEFA Champions League. A Velha Senhora perdeu Chiellini, lesionado, mas ainda possui grande poder ofensivo com Morata e Tévez e é candidata ao terceiro titulo na temporada. Já os catalães, que vêm em grande fase, querem repetir o ‘triplete’ e contam com a grande parceria entre Messi, Neymar e Suárez.

O time de Massimiliano Allegri passou da fase de grupos como o segundo colocado do grupo A, atrás do Atlético de Madrid. Em seguida, passou pelo Borussia Dortmund nas oitavas-de-final, no agregado de 5 a 1; pelo Monaco nas quartas-de-final, por 1 a 0 no agregado; e pelo Real Madrid na semifinal, pelo placar de 3 a 2 no agregado.

Já os comandados de Luis Enrique foram os primeiros colocados no grupo F, acompanhados do Paris Saint-Germain. Na sequência, venceram o Manchester City nas oitavas-de-final, por 3 a 1 no agregado; o Paris Saint-Germain nas quartas-de-final, pelo placar agregado de 5 a 1; e o Bayern de Munique nas semifinal, por 5 a 3, também no agregado.

Allegri garante: “Não adianta pará-los, temos que marcar”

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, em coletiva oficial, comentou o encontro. “Tínhamos um grande objetivo, que era chegar o mais longe possível e agora estamos na final. Esperemos que a equipe o melhor de si mesmo. Este jogo não vai ficar no zero a zero. Já pensamos em maneiras de parar o trio, porém, sabemos que tomaremos, ao menos, um gol do Barça, por isso temos de marcar”, disse.

Perguntado sobre o trabalho de Luis Enrique, o italiano foi sucinto. “Seus resultados falam por si. Uma das duas equipes vai conquistar seu terceiro titulo e eu espero que sejamos nós, mas devemos felicitar Luis Enrique. Não é fácil ganhar com uma equipe grande, mas ele possui ideias muito claras sobre como tem que vencer”, falou.

Sobre a lesão de Chiellini, o treinador falou em “desgosto”. “Ele [Chiellini] era um jogador que jogou todos os jogos da Liga dos Campeões e teve uma grande temporada. É um desgosto para nós. Mas Barzagli está em boa forma, e se não pode jogar ele, jogará Ogbonna”, completou.

Allegri não contará com o zagueiro Chiellini e com Cáceres, ambos lesionados. Barzagli é duvida por desconforto muscular.

Luis Enrique afirma que a equipe “está onde queria” mas completa: “Ainda há muito a acontecer”

O treinador do Barcelona, Luis Enrique, em entrevista coletiva, falou sobre a partida. “Eu gostaria de ter mais posse de bola que eles, estando em seu campo e estar em um nível elevado, mas certamente teremos dificuldades. Não acho que é um choque de estilos, porque eles também precisam ter a bola. Eles possuem recursos e, portanto, dispostos a vencer”, disse.

Questionado sobre o que esperava de Lionel Messi, o asturiano foi sucinto. “Não seria justo pedir algo assim, mesmo que ele seja o melhor. Nós entendemos o jogo como um bloco. Obviamente esperamos que todos deem a sua melhor versão”, falou.

Perguntado sobre o equilíbrio ataque-defesa, ‘Lucho’ respondeu. “Sim. Em princípio, porque atacamos com o melhor do mundo, que é Leo, acompanhado por Neymar e Suarez, mas para ganharmos, precisamos de um bloco para atacar. Só atacando nós nunca teríamos vencido o que vencemos”, completou.