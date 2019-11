Especiais Premier League 2014/15 Liverpool: temporada decepcionante e despedida de Gerrard

A notável campanha do Liverpool em 2013/14 encheu de esperança os torcedores dos Reds para a temporada seguinte. Detalhes impediram que o clube conquistasse o décimo nono troféu da Premier League, terminando o campeonato na segunda colocação. Ainda assim, o Liverpool voltaria a disputar a tão cobiçada Uefa Champions League após cinco anos.

Todos esses fatores levaram a crer que o Liverpool, para 2014/15, voltaria a recuperar o protagonismo de outrora e realizar um ano marcante. Toda essa expectativa, todavia, ficou apenas no pensamento, uma vez que os Reds voltaram a apresentar os mesmos problemas de anos atrás, resultando numa temporada desastrosa.

Venda de Suárez contribui para a vinda de de oito novos atletas, mas resultado dentro de campo foi aquém das expectativas

Grande responsável pela ótima temporada 2013/14, o uruguaio Luis Suárez deixou o Liverpool em 11 de julho de 2014 para se tornar o novo jogador do Barcelona. O valor da transferência, estipulado em £75.000.000, cooperou para que os Reds tivessem condições financeiras suficietes para reforçar devidamente a equipe.

Para suprir a ausência do uruguaio, chegaram Mario Balotelli, então no Milan, e Rickie Lambert, no Southampton, somando cerca de £20.000.000. Dentro das quatro linhas, entretanto, o desempenho não justificou o valor investido, uma vez que, juntos, marcaram apenas três gols na Premier League.

Também dos Saints, vieram o meio-campistas Adam Lallana por £25.000.000 e o defensor Dejan Lovren por cinco milhões a menos, acompanhados do lateral Alberto Moreno, então no Sevilla, Emre Can, do Bayer Leverkusen, Lazar Marković, no Benfica e, por fim, o belga Divock Origi - este, porém, permaneceria emprestado ao Lille até o fim da temporada antes de se mudar para a Inglaterra.

Mesmos com os novos reforços e a permanência de Sturridge e Sterling, Brendan Rodgers não fez a equipe funcionar da melhor maneira, acarretando numa temporada irregular com poucos destaques individuais. Lallana não repetiu as mesmas atuações quando jogava pelo Southampton, e seu compnheiro Lovren, após início ruim e ser constantemente vaiado pela torcida, ficou na reserva boa parte da temporada.

Muito jovem, Alberto Moreno, ainda que talentoso ofensivamente, mostrou insegurança na defesa e teve um ano muito irregular com a camisa dos Reds. O sérvio Markovic não se adaptou ao futebol inglês em seu primeiro ano na Terra da Rainha e não apresentou o bom futebol enquanto jogador do Benfica.

Emre Can, por sua vez, foi elogiado devido à sua versatilidade dentro de campo. Embora sua posição de origem seja como volante, o alemão chegou a atuar ora como lateral-direito, ora como zagueiro.

Fracasso na Champions e Europa League

O ápice para o Liverpool na temporada, sem dúvidas, foi voltar a disputar a Uefa Champions League após cinco anos. O Liverpool caiu no grupo B, que, à época, fora considerado fácil. Ainda que o Real Madrid fizesse parte do grupo, as outras duas equipes, Ludogorets Razgrad e o Basel, na teoria, brigariam pela terceira posição enquanto era esperado que o Liverpool ocupasse, senão a primeira colocação, o segundo lugar.

A estreia ocorreu em 16 de setembro diante do Ludogorets, dentro do Anfield, que recebeu mais de 40 mil pessoas. O confronto, no entanto, só ficou emocionante nos últimos dez minutos. Aos 82', Mario Balotelli, já contestado àquela altura, abriu o placar para os Reds. Oito minutos mais tarde, no entanto, Dani Abalo recebeu bom passe, tirou de Mignolet e igualou o placar.

Quando tudo encaminhava para o empate por 1 a 1, aos 93', o árbitro assinalou pênalti para a equipe da casa. Experiente e acostumado a esse tipo de pressão, Gerrard tirou do goleiro Borjan para garantir os três pontos aos Reds.

Os três próximos compromissos, porém, foram desastrosos: derrotas para o Real Madrid, tanto na Inglaterra quanto na Espanha, e também diante do Basel, fora de casa, por 1 a 0. Ainda assim, a equipe de Rodgers continuava com boas chances de classificação para as oitavas de final dependendo dos resultados contra o Ludogorets fora de casa e depois o Basel dentro de Anfield.

No primeiro jogo, os Reds administravam a vantagem por 2 a 1 até aos 88', quando Georgi Terziev deixou tudo igual para o Ludogorets. A decisão seria na Inglaterra diante do Basel e novamente mais de 40 mil pessoas compareceram ao estádio para apoiar o time. Mesmo diante deste cenário favorável ao time da casa, foram os visitantes que saíram na frente do placar com Frei aos 25 minutos do primeiro tempo. Gerrard, aos 81', empatou o jogo numa bela cobrança de falta, entretanto, insuficiente para levar os Reds à fase seguinte da Champions.

Em 19 de fevereiro, o Liverpool iniciava sua trajetória na Uefa Europa League após terminar na terceira posição na Champions. Logo de cara, teria pela frente o Beşiktaş como adversário pela segunda rodada da competição. A primeira partida, disputada em Anfield, terminou 1 a o para os Reds, gol de pênalti convertido por Mario Balotelli perto do fim.

A decisão ficou para Istambul. O Liverpool bem que tentou suportar a pressão do time mandante para assegurar a classificação, mas aos 72', Arslan tirou o zero do placar, resultado que levou o confronto para as penalidades. Todos os cobradores, tanto do Liverpool quanto do Beşiktaş, mostraram precisão nas cobranças. A vantagem estava a favor do time turco por 5 a 4 e o defensor Lovren tinha a oportunidade de igualar o placar, mas o croata desperdiçou sua cobrança para a alegria dos torcedores dos Águias Negras, que celebraram o avanço para a próxima fase da Europa League.

Campanha irregular e resultados decepcionantes tanto na Premier League quanto nas Copas

Bem diferente da campanha que resultou na vice-liderança da Premier League na temporada passada, o Liverpool, em 2014/15, passou longe de brigar pelo título e teve de se contentar com a classificação para a Europa League.

A sexta colocação, com 62 pontos ganhos, se deve à irregularidade do Liverpool no campeonato, isto é, a equipe de Rodgers não conseguiu manter uma sequência de resultados positivos e oscilou demais numa edição da Premier League muito acirrada para a briga pela Champions League, então objetivo dos Reds.

O clube perdeu muitas chances de pontuar contra times de menor expressão, sobretudo jogando em seu domínio, como, por exemplo, nos empates diante do Hull City e Sunderland no revés contra o Aston Villa por 1 a 0. Ainda na reta final do campeonato, os Reds mantinham viva a esperança de classificação para a Champions, mas derrota dentro de casa para o Manchester United por 2 a 1, adversário direto na briga por tal competição, praticamente anulou qualquer possibilidade de jogar pelo segundo ano consecutivo a Liga dos Campeões.

O momento mais decepcionante do Liverpool na temporada foi a vergonhosa derrota frente ao Stoke City, no Brittania Stadium, pelo placar de 6 a 1. Com três gols sofridos em menos de oito minutos, o Liverpool pouco fez para amenizar a goleada, que seria completada ainda no primeiro tempo e depois na etapa final, com gol de Peter Crouch, ex-jogador dos Reds. Gerrard, aos 70', em sua última partida como jogador do Liverpool, fez o gol de honra.

Uma vez que a situação do clube no Campeonato Inglês não mudaria para melhor, o Liverpool apostou suas fichas nas copas em busca de título. Na FA Cup, a equipe de Rodgers chegou até a semifinal, mas foi surpreendido e superado pelo Aston Villa, que venceu por 2 a 1 e foi à final da competição, onde ficaria com o vice-campeonato após a derrota para o Arsenal.

O Liverpool novamente parou na fase semifinal, desta vez na Capital One Cup. Após empatar por 1 a 1 em Anfield contra o Chelsea, a decisão para definir o finalista aconteceria em Stamford Bridge. Os Reds bem que tentaram, mas pararam nos milagres de Courtois e na cabeçada certeira de Branislav Ivanovic na prorrogação, que levou os Blues a grande decisão contra o Tottenham, em Wembley, vencido pelos azuis de Londres por 2 a 0.

Despedida de Steven Gerrard

17 anos. Este foi o período prestado por Steven Gerrard ao Liverpool. Tudo começou em 1998, ano de sua estreia e, quatro anos mais tarde, o camisa 8 dos Reds já se tornava o capitão do time, algo que manteve até 24 de maio deste ano, quando realizou sua última partida como jogador do Liverpool.

Sua lealdade, comprometimento e dedicação, além do talento dentro de campo, foram as principais características que fez de Gerrard mais do que um ídolo para os torcedores. Ainda que falte o troféu da Premier League ao capitão dos Reds, Gerrard foi muito vitorioso, sendo responsável por conquistar dez títulos com o Liverpool, em especial o triunfo da Uefa Champions League na temporada 2004/05.

Em 2 de janeiro deste ano, o capitão convocou uma coletiva de imprensa para anunciar que deixaria o clube ao término da temporada. O volante, neste dia, não revelaria seu futuro, mas poucos dias depois, o Los Angeles Galaxy anunciou o acerto com o agora ex-jogador do Liverpool.

Em 16 de maio, pela penúltima rodada da Premier League, o Anfield ficou lotado para assistir os últimos momentos de Steven Gerrard dentro do histórico estádio. Como já era de se esperar, o volante foi recebido com uma grande festa pelos torcedores, que fizeram um mosaico em sua homenagem além de cânticos exaltando seu ídolo.

Ao lado de suas três filhas, Gerrard, claramente emocionado, caminhou pelo estádio sob aplausos e pronunciou palavras de agradecimento aos torcedores durante sua longa e vitoriosa passagem pelo clube.