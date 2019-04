Hummels tem lesão no quadril e é cortado dos jogos diante de Estados Unidos e Gibraltar

O zagueiro do Borussia Dortmund e da seleção alemã Mats Hummels foi cortado por conta de uma lesão no quadril, adquirida na final da DFB Pokal, diante do Wolfsburg no último dia 30, quando a sua equipe não conseguiu o título, sendo derrotado.

Com isso, o jogador ficará de fora dos dois jogos da Alemanha, que serão contra os Estados Unidos, na próxima quarta-feira (10), e Gibraltar, no sábado (13), válido pelas Eliminatórias da Euro 2016.

Depois da Copa do Mundo, o capitão do time de Dortmund teve seguidas lesões e perdeu o início da temporada da equipe aurinegra. A sua equipe fez uma campanha de recuperação e terminou em sétimo lugar, classificando-se para a terceira fase da UEFA Europa League.

Antes de ser cortado, o jogador publicou em sua rede social uma imagem curtindo férias em um iate com seus amigos e gerou polêmica, sendo acusado de pedir dispensa da Mannschaft para continuar aproveitando o seu descanso. Xerife da defesa alemã, o atleta foi peça fundamental na campanha do time nacional para a conquista do tetra, ano passado, no Brasil.

Sobre a postagem e as reclamações geradas pela torcida local, Matt se explicou e detalhou o que sente participando das partidas. Coisas do cotidiano, para ele, são normais, mas movimentos de partida o deixadolorido.

"Para todos os "experts": Eu tenho dor quando jogo, dou passes e chutes. Sentar, levantar, pular e até mesmo mentir eu consigo. Jamais farei corpo mole para não jogar pela seleção, sempre estive as ordens da comissão técnica”.

Hummels assumirá a faixa de capitão do time do Borussia, após a aposentadoria de Sebastian Kehl e recebeu sondagens para sair do clube. O Manchester United foi um dos interessados pelo seu futebol, porém o jogador optou em continuar no clube do Vale do Rurh.