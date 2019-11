Uefa determina que Bravo, Masip, Douglas e Vermaelen não são campeões da Champions League

Os goleiros Claudio Bravo e Jordi Masip, o zagueiro Thomas Vermaelen e o lateral-direito brasileiro Douglas, não são campeões da Uefa Champions League, pelo menos segundo a Uefa. A principal organização do futebol europeu declarou que os quatro atletas do Barcelona não são considerados campeões da maior competição entre clubes da Europa pelo simples fato deles não terem jogado um minuto se quer na competição.

Foi determinado por Luis Enrique, técnico do Barcelona, que Bravo seria titular apenas na La Liga, deixando que o alemão Ter Stegen jogasse a Copa do Rei e a Uefa Champions League. Sem se contundir ou ser suspenso, o goleiro alemão atuou em todos os jogos da competição europeia, fazendo com que o goleiro chileno não colocasse as luvas em nenhum momento para atuar na competição. O mesmo aconteceu com Matip, terceiro goleiro do plantel.

O caso do zagueiro belga Vermaelen foi curioso. O atleta só atuou uma partida durante toda a temporada, sendo pela a La Liga. Quase toda a temporada de Vermaelen foi cuidando de uma contusão, fazendo com que ele voltasse apenas no final da temporada. Já o brasileiro Douglas foi por opção. Daniel Alves era o titular indiscutível, além do seu reserva ser o jovem Montoya.

O mais curioso é que os quatro atletas receberam as medalhas de campeão do presidente da Uefa, Michel Platini. Ou seja, Bravo, Matip, Vermaelen e Douglas receberam as medalhas de campeões, mostrando o reconhecimento, mas não são "verdadeiros" merecedores da conquista.