Girona vence Zaragoza fora de casa e abre boa vantagem nos Playoffs da Adelante

A caminhada do Zaragoza, um dos clubes mais tradicionais do futebol espanhol, rumo a volta para a primeira divisão do futebol espanhol começou de forma desastrosa. Nesta quinta-feira (11), Los Banquillos e o Girona, que perdeu a vaga direta para a La Liga na última rodada com um gol aos 46 minutos do segundo tempo em casa, fizeram o jogo de ida das semifinais dos Playoffs de acesso para a primeira divisão do futebol espanhol.

Em uma partida extremamente movimentada, os visitantes venceram com certa tranquilidade por 3 a 0, com dois gols de Jaime Mata e um de Florian Lejeune. Com o resultado, o Girona pode perder por até dois gols de diferença em casa que confirma o acesso para a La Liga. O Zaragoza terá que suar bastante para tentar voltar à primeira divisão.

Desde os primeiros minutos, o Girona se mostrava bem a vontade em campo. O Zaragoza, por outro lado, parecia estar meio tímido e nervoso em campo. Aproveitando a desatenção dos donos da casa, Jaime Mata marcou o primeiro aos 23 minutos da primeira etapa. Ainda no final do primeiro tempo, o zagueiro Florain Lejeune marcou o segundo. Já na segunda etapa, mais um gol de Jaime Mata, aos 15 minutos, fechou a conta.

Agora o Zaragoza, que busca voltar a divisão após ser rebaixado na temporada 2012-13, terá que reverter um resultado bem complicado em Girona, tendo em vista que é bem difícil jogar em Girona. Um 3 a 0 leva a disputa para os pênaltis. O jogo de volta será no próximo domingo (14), às 12h, em Girona.

Valladolid e Las Palmas deixam tudo para o jogo de volta

Diferente de Zaragoza e Girona, Real Valladolid e Las Palmas fizeram um jogo extremamente equilibrado em Valladolid pelo jogo de ida, nesta quarta-feira (10). Hernan Perez marcou para os donos da casa, enquanto Araujo fez para os visitantes, que levam a vantagem para Las Palmas, podendo empatar por 0 a 0 para confirmar a classificação à "final" dos Playoffs de acesso. O jogo de volta acontecerá no próximo sábado (13), às 15h, em Las Palmas.