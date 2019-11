Tata Martino sinaliza prováveis titulares para estreia na Copa América diante do Paraguai

Após dois treinamentos simples, para aclimatação e aprimoramento físico, o técnico da Seleção Argentina, Gerardo “Tata” Martino, comandou o primeiro coletivo, de olho na estreia da Copa América 2015. O duelo contra o Paraguai será realizado às 18h30 do próximo sábado (13), em La Serena.

Avisado com antecedência, a imprensa e os torcedores não puderam acompanhar o terceiro dia de atividades. No entanto, alguns acompanharam parte das atividades de um ponto mais elevado, e foi perceptível a organização do time titular para a estreia na competição de seleções mais importante da América do Sul.

Os pontos mais trabalhados no treino foram a marcação e o ataque. Apenas o goleiro Sergio Romero ficou fora das atividades, em recuperação avançada após lesionar o ombro ainda na temporada europeia. Também em readaptação de ritmo de jogo, o volante Biglia e o lateral-direito Zabaleta, recuperados de lesão, participaram entre os reservas. Nos trabalhos desta quarta-feira, o trio de atacantes pressionava bastante a saída de bola adversária e voltava ao meio de campo para marcar, e formava uma equipe compacta. A estratégia deu certo, uma vez que os reservas pouco conseguiram atacar.

No ataque, a única vaga disponível no setor ofensivo é disputada teoricamente por Gonzalo Higuaín, Carlos Tévez e Sergio Agüero. O artilheiro da última edição da Premier League, com 26 gols, levou a melhor e formou o trio ofensivo com Lionel Messi e Di María. O time titular foi formado por Guzmán; Roncaglia, Otamendi, Garay e Rojo; Mascherano, Banega e Pastore; Messi, Di María e Agüero. Novas atividades serão realizadas no mesmo horário, às 15h30 desta quinta-feira (11), em La Serena.

Mesmo fora das atividades por causa da lesão no ombro, o goleiro titular da Albiceleste nos últimos anos, Sergio Romero, explicou que fez um trabalho especial para poder disputar a Copa América e ajudar a Argentina a encerrar um longínquo jejum de 22 anos sem conquistas no time profissional. “O preparador de goleiros [da Sampdoria] entendeu minha prioridade e realizei um trabalho à parte do que vinha fazendo com o grupo. Assim, estou muito bem física e mentalmente”, disse o goleiro, que também falou sobre o elenco.

“O grupo todo está muito bem, focado no objetivo, que é chegar à final. Deus queira que possamos chegar à final desta vez, mas encerrando com uma conquista. Seria um prêmio para a qualidade de jogadores que temos na Seleção. Está o melhor do mundo, e todos os que seguem atrás dele, como Banega, Higuaín, Agüero e Mascherano. Todos os clubes disputariam para ter um de nós”, continuou o arqueiro.

O goleiro com mais aparições na Seleção Argentina também explicou sua relação com os outros companheiros de posição, Mariano Andújar e Nahuel Guzmán. “Mariano é um amigo, e no Patón [como é conhecido Guzmán] encontrei uma pessoa muito humilde, disposta a ajudar. Desde que chegou é assim. Compartilhamos a concentração e estamos sempre atentos um ao outro. No primeiro dia, me perguntou se podia colocar música. ‘Não estamos em um exército’, eu disse. Nós estamos muito unidos para alcançar o objetivo”, finalizou Romero.

O momento também foi de descontração para toda a delegação. Pela manhã, antes do treino, no hotel em que a Argentina está concentrada, jogadores e toda a comissão técnica se reuniram para a foto oficial da Albiceleste na competição. Um momento de descontração, mas um momento que pode ser gravado na história, caso o jejum seja encerrado na Copa América.