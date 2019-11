Valencia dá "chapéu" no Atlético de Madrid e acerta com volante Rodrigo Caio, do São Paulo

Nos últimos dias, o Atlético de Madrid havia demonstrado forte interesse no volante Rodrigo Caio, do São Paulo. Mas após uma reviravolta, o Valencia confirmou o acerto com o volante pela bagatela de 44 milhões de reais (12,5 milhões de euros). Rodrigo Caio é o primeiro reforço do clube che para a temporada 2014-15, que será bastante cheia para o clube, que disputará três competições: La Liga, Copa do Rei e a Uefa Champions League.

Quem teve forte participação na negociação foi o empresário português Jorge Mendes, o mesmo empresário de Cristiano Ronaldo. Mendes adquiriu os direitos do atleta na última quinta-feira (11) e iria repassa-lo para algum clube europeu. O Atlético era o favorito, pois estava observando o volante a mais tempo, mas o Valencia ofereu um bônus maior ao atleta de 21 anos, que acabou acertando com os comandados de Nuno Espirito Santo.

Estava programado que Rodrigo Caio viajaria com o São Paulo para Chapecó nesta sexta-feira (12), para o duelo contra a Chapecoense neste sábado (13), às 16h30, na Arena Condá, mas o volante foi cortado e deverá embarcar para a Espanha ou no sábado, ou apenas na segunda-feira, para ser apresentado como novo reforço do clube espanhol.

Rodrigo Caio será mais uma ótima opção para o meio de campo do Valencia, que conta com, além dele, o capitão e destaque do time Dani Parejo, Javi Fuego, Enzo Pérez e Andre Gomes, esse último que foi comprado pelo clube espanhol também nesta sexta-feira, já que ele jogou a última temporada pois foi emprestado pelo Benfica. Ambos os times confirmaram o negócio nesta manha.

Logo na sua primeira temporada, o volante de 21 anos será importante para as três competições disputadas pelo clube ché na temporada 2015-16. Nuno Espirito Santo deverá fazer várias rotações no time titular, deixando, assim, a esperança que Rodrigo Caio faça alguns jogos com a camisa do Valencia.