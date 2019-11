Argentina mira manter sequência de títulos em Copa América disputada no Chile

Disputar uma Copa América no Chile parece ser muito vantajoso para a Argentina. A sede atual da competição recebe o torneio esse ano pela sétima vez. Em 4 das 6 últimas vezes em que foi sede, o Chile viu como campeão do torneio a dona de 14 títulos da competição; a Argentina. Os títulos aconteceram entre 1941 e 1991.

Em 1941, a competição ainda denominada de Campeonato Sul-Americano de Seleções contou com cinco seleções: Argentina, Chile, Uruguai, Equador e Peru. Disputada no primeiro semestre do ano - entre fevereiro e março -, o torneio tinha um sistema em que todas as equipes se enfrentavam e a equipe albiceleste levou a melhor. A equipe venceu as quatro equipes a serem enfrentadas fazendo 10 gols e sofrendo apenas e tomando apenas dois, tendo como artilheiro da equipe e da competição Juan Marvezzi que fez 5 dos 10 gols marcados pela equipe.

Quatro anos depois, em 1945, a competição voltou a ser disputada no Chile. Em janeiro e fevereiro daquele ano, sete equipes participaram da competição. Foram elas: Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Bolívia, Colômbia e Equador. Na ocasião, a Argentina conquistou o título por apenas um ponto de diferença do Brasil, que foi vice. A equipe venceu 5 dos 6 jogos disputados, marcando 22 gols e sofrendo apenas 5. A artilharia da competição contava com o argentino Norberto Méndez que marcou 6 gols ao lado do brasileiro Heleno de Freitas.

A equipe albiceleste voltou ao Chile novamente pela Copa América somente 10 anos depois e em 1955 voltaria a ser campeã. A competição aconteceu entre fevereiro e março daquele ano e contou com a participação de Chile, Argentina, Uruguai, Peru, Equador e Paraguai. Conquistando seu 10° título, a equipe albiceleste superou o melhor ataque da competição - o ataque do Chile - e foi campeã graças ao resultado de sua defesa que foi a menos vazada. Ainda assim, a Argentina novamente teve em seu elenco o artilheiro da competição. Se tratava de Rodolfo Micheli que marcou 8 gols que ajudaram a Argentina no título.

A última vez em que foi campeã na terra da Cordilheira dos Andes foi em 1991. A competição disputada em julho daquele ano teve a presença de 10 equipes: Brasil, Paraguai, Argentina, Colômbia, Uruguai, Equador, Bolívia, Chile, Peru e Venezuela. As dez equipes foram divididas em dois grupos. Argentina, Brasil, Colômbia e Chile foram as quatro melhores, mas o título ficou com a albiceleste que nos quatro jogos da fase final, venceu três e empatou um. A equipe contou com a estrela de Batistuta que marcou 6 gols, se tornando artilheiro daquela edição. O troféu de melhor jogador da competição ficou com o também argentino Leonardo Rodríguez.