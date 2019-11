Resultado Argentina x Paraguai na Copa América 2015 (2-2)

20:33 Boa noite a você que acompanhou Argentina 2x2 Paraguai conosco! Em breve, a crônica de pós-jogo irá ao ar. Siga nosso perfil no twitter e fique bem informado!

20:29 As equipes voltam a campo agora na próxima terça-feira (16). Enquanto a Argentina encara o Uruguai novamente em La Serena, às 20h30, o Paraguai duela com a Jamaica, em Antofagasta, às 18h

20:26 Confira a classificação do Grupo B após a primeira rodada

P J V 1 Uruguai 3 1 1 2 Argentina 1 1 0 3 Paraguai 1 1 0 4 Jamaica 0 1 0

93' Final de jogo no La Portada para Argentina 2x2 Paraguai! Após um primeiro tempo avassalador, a Albiceleste vê a Albirroja crescer no segundo e arrancar o empate na estreia

91' UHHHHHHHHHHHHHHHHH! Di María cruza na medida e Tévez cabeceia com perigo, mas sem recolocar a Argentina em vantagem

89' Cartão amarelo para Lucas Barrios! Atacante paraguaio tirou a camisa na hora da comemoração e é punido pela arbitragem

89' Após pressionar em busca da igualdade, o Paraguai se mostrou eficaz na bola parada. Ortigoza lança para a área, Paulo Da Silva ajeita de cabeça e Lucas Barrios deixa tudo igual. Argentina 2 a 2 Paraguai

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PARAGUAI! LUCAS BARRIOS!

85' Paraguai sai para o tudo ou nada na reta final, enquanto a Argentina se defende em busca de matar o jogo no contra-ataque

82' Cartão amarelo para Otamendi! Zagueiro da Argentina é advertido por pé alto em Lucas Barrios

80' Última mudança na Argentina! SAI Banega, ENTRA Biglia

79' Última mexida no Paraguai! SAI Roque Santa Cruz, ENTRA Lucas Barrios

76' UHHHHHHHH! Jogo começa a ficar agitado e o Paraguai teve nova oportunidade de empatar. Samudio, que falhou nos gols da Argentina, recebeu livre na esquerda e chutou forte, mas Romero espalmou

75' Duas substituições na Argentina! SAEM Pastore e Agüero, ENTRAM Tevez e Higuaín

72' INCRÍVEL! Di María cruza na pequena área e Messi passa batido

70' UHHHHHHHHHHHHH! Paraguai responde! Derlis González aproveita erro de Di María, chuta cruzado da direita e Haedo Valdez desvia de letra, mas a bola tira tinta da trave

66' UHHHHHHHHH! Samudio não corta o perigo na pequena área e a bola fica com Pastore, que chuta forte e Silva faz boa defesa

66' Substituição no Paraguai! SAI Bobadilla, ENTRA Benítez

63' Gol faz Paraguai reascender as esperanças na partida, uma vez que a Argentina vinha melhor na partida, mas pecando ofensivamente

62' UHHHHHHHHHHHHH! Messi faz boa jogada individual, passa pelo goleiro e chuta cruzado, mas Di María não completa

60' Aproveitando desatenção da defesa argentina, Haedo Valdez arrisca de longe e acaba cobrindo Romero, diminuindo o placar. Argentina 2 a 1 Paraguai

60' GOOOOOOOOLAÇOOOOOO DO PARAGUAI! HAEDO VALDEZ!

57' UHHHHH! Messi fica com a sobra e chuta de direita, mas Silva defende sem problemas

53' Cartão amarelo para Roncaglia! Defensor é o primeiro jogador da Argentina a ser advertido

52' Partida cai de ritmo e segue conforme no início do primeiro tempo, sem muitos lances ofensivos

48' Mais uma falta sem bola de González, mas o colombiano Wilmar Roldán perdoa e não mostra o vermelho ao paraguaio

47' Cartão amarelo para Derlis González! Atleta acertou jogador da Argentina sem bola

46' Paraguai volta com o meia Derlis González no lugar de Ortiz

46' Bola rolando na etapa final para Argentina 2x0 Paraguai

19:35 Com 17 minutos de atraso, Argentina e Paraguai retornam ao campo de jogo

19:30 Equipes ainda seguem no vestiário

19:21 Estatísticas do primeiro tempo

Argentina Paraguai Finalizações (a gol) 7 (3) 1 (0) Posse de bola 76% 24%

Chutes: Argentina 7x1 Paraguai

Posse de bola: Argentina 76x24 Paraguai

45+2' Intervalo de jogo no La Portada para Argentina 2x0 Paraguai! Gols marcados por Agüero, aos 28, e Messi, de pênalti, aos 35

45' Dois minutos de acréscimo assinalados pela arbitragem

42' Partida de cai de intensidade vista nos minutos iniciais, com a Argentina administrando a vantagem construída e o Paraguai sem forças para reagir

38' Cartão amarelo para Ortiz! Volante paraguaio é o segundo a ser advertido

36' Foi o 46º gol de Messi com a camisa da Argentina

35' Camisa 10 e capitão da Albiceleste bate no canto e goleiro Silva acerta o lado, mas não defende. Argentina 2 a 0 Paraguai

35' GOOOOOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINA! MESSI!

35' PÊNALTI PARA A ARGENTINA! Di María foi derrubado na pequena área por Samudio, mas em um lance bastante contestável

33' Em ritmo de treino, Argentina sai trocando bem os passes no campo ofensivo, visando aproveitar a desatenção do Paraguai

30' Gol de Agüero foi o primeiro marcado no primeiro tempo na atual Copa América

28' Samudio toma a frente de Messi, mas recua sem olhar e acaba passando bola para Agüero. Atacante da Argentina domina, dribla Silva e manda para o fundo do gol. Argentina 1 a 0 Paraguai

28' GOOOOOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINA! AGÜERO!

26' No primeiro lance em que consegue chegar com mais incisão, Messi serve Agüero, que faz o pivô para si mesmo, mas chuta fraco

23' Cartão amarelo para Aguilar! Zagueiro paraguaio é o primeiro a ser punido pela arbitragem

21' Paraguai tenta crescer no jogo, mas não tem criatividade e peca na armação das jogadas importantes. Argentina, por outro lado, segue superior, mas falhando no último passe

17' UHHHHHHHHHHH! Após chegada forte, a bola sobra na pequena área. Mascherano chuta, Messi desvia e a bola sai perto da barra

15' Equipe paraguaia não passa do meio-campo, mas mantém o sistema defensivo sólido e tenta explorar os erros da argentina

11' Albiceleste segue forte no campo ofensivo, mas sem furar o bloqueio da Albirroja, que aposta no contra-ataque como arma principal

7' Acuado, Paraguai segura a pressão da Argentina, que busca de todo jeito o primeiro gol

4' Com mais posse de bola, a Argentina pressiona o Paraguai no campo de defesa, mas sem conseguir espaços para finalizar

2' Argentina começa melhor, com mais vontade em campo, enquanto Paraguai só se defende e tenta explorar os erros

0' Bola rolando no estádio La Portada para Argentina x Paraguai! Saída de bola é da Albiceleste

18:28 Equipes agora fazem a tradicional rodinha de oração antes da bola rolar. Falta muito pouco a bola rolar

18:25 Agora é a vez do hino argentino, que leva a maioria do público presente ao delírio

18:24 Hino paraguaio sendo reproduzido

18:22 Equipes entram em campo no La Portada!

18:18 Já já a bola vai rolar no La Portada! Não saiam daqui!

18:15 Jogadores argentinos se concentraram no meio-campo antes de voltarem ao vestiário. Grupo se mostra focado no jogo

18:12 Estádio La Portada cada vez mais cheio para a partida que começará em instantes. Expectativa de bom público

18:08 Equipes tentam manter a série invicta em estreias na Copa América. Enquanto a Argentina não perde há 11 jogos, o Paraguai não é derrotado há 13

18:04 Será o 23º confronto entre Argentina e Paraguai pela Copa América. O último foi na edição de 2007, com a Albiceleste vencendo por 1 a 0. O gol foi marcado por Mascherano

18:00 Confira o banco de reservas do Paraguai junto aos titulares

17:57 No outro jogo do Grupo B, o Uruguai bateu a Jamaica por 1 a 0, com gol de Cristían Rodríguez

17:53 Atletas da Argentina estão em campo para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

17:49 Paraguai também está escalado! Ramón Díaz define a Albirroja com: Silva; Cáceres, Da Silva, Aguilar e Samudio; Ortigoza, Cáceres, Ortiz e Bobadilla; Roque Santa Cruz e Haedo Valdez

17:46 Argentina definida! Sem mistério e confirmando Agüero no ataque, Tata Martino escala a Albiceleste com: Romero; Rojo, Otamendi, Garay e Roncaglia; Pastore, Mascherano e Banega; Di María, Agüero e Messi

17:42 Zabaleta confessou, ao canal da AFA no YouTube, como a Argentina chega para a estreia diante do Paraguai

17:38 Chuteiras de Messi já estão prontas no vestiário da Argentina. Twitter da AFA designa-as como "varinhas mágicas"

17:32 No momento, temperatura de 16°C, com humidade de 52% em La Serena

17:24 Treinadores seguem sem definir equipes, mesmo com algumas situações já definidas

17:20 Faltando 1h10, o estádio La Portada vai ficando mais cheio para a partida de logo mais

17:16 Argentino de nascimento, mas com naturalidade paraguaia, o atacante Raúl Bobadilla enfrentará seu país natal pela primeira vez

17:11 No outro jogo, o Uruguai vai vencendo a Jamaica por 1 a 0, com gol de Cristían Rodríguez, e assumindo a liderança do Grupo B

17:07 Estádio segue vazio em La Serena, mas a expectativa é do público entrar momentos antes da bola rolar para Argentina e Paraguai

17:03 Faltando pouco menos de 1h30 para o duelo começar, as equipes já se fazem presentes ao estádio La Portada, mas ainda sem as escalações confirmadas

16:58 O Paraguai sofreu uma baixa de última hora. O goleiro Justo Villar, cotado para ser titular, sentiu uma lesão no adutor da coxa e será substituído por Antony Silva

16:54 Alguns outros argentinos já se concentram próximo ao estádio e fazendo muito barulho

16:50 Torcida paraguaia, porém, espera os jogadores saírem do hotel para incentivar o grupo antes da partida

16:45 Faltando 1h45 para a bola rolar, a torcida argentina já começa a chegar ao estádio de La Serena. Alguns, inclusive, com desenhos para os ídolos

16:00 Antes da bola rolar pelo Grupo B, outros dois jogos deram início à Copa América. Na última quinta-feira (11), o Chile - dono da casa - bateu o Equador por 2 a 0. Na sexta-feira (12), México e Bolívia ficaram no 0 a 0

A arbitragem do duelo entre Argentina x Paraguai será formada por um trio colombiano. No apito, Wilmar Roldán, que será auxiliado por Alexander Guzmán e Cristian de La Cruz. O quatro árbitro é o chileno Julio Bascuñan

O meio-campista, porém, afirma que o Paraguai não dará vida fácil à Argentina, prometendo dificultar ainda mais a partida: "São essas as partidas que todos gostam de jogar. Vamos enfrentar um adversário difícil, que tem bons jogadores. Um dos melhores do mundo. Mas o Paraguai nunca se dá por vencido. Sempre damos muito trabalho para seleções como Argentina e Brasil"

Quem falou do lado do Paraguai foi o meia Néstor Ortigoza, que polemizou e rasgou elogios ao rival Messi, apimentando a disputa entre o argentino e Cristiano Ronaldo: "Para mim, Messi é o melhor. É muito mais explosivo e incisivo. É o melhor do mundo. Cristiano é um monstro, não nego, mas Leo é muito melhor"

O centroavante da Albiceleste garante que o vice-campeonato na última Copa do Mundo tem de ser esquecido e afirma estar focado para quebrar o jejum de 22 anos sem títulos: "A Copa já é passado. Foi duro ter perdido aquela final, mas daqui em diante é pensar na Copa América e buscar um título que não vem há 22 anos. Queremos fazer história"

Em entrevista coletiva, Higuaín, atacante da Argentina, exaltou as dificuldades, mas garante estar pronto para superá-las: "Vamos fazer de tudo para conseguir conquistar nosso objetivo, porém vamos encontrar dificuldades na competição e teremos adversários fortíssimos pela frente. Os adversários são de qualidade e vão com tudo para cima de nós, mas estamos preparados para enfrenta-los de frente a frente"

O estádio La Portada é o palco do confronto de logo mais entre Argentina x Paraguai. O estádio tem capacidade para apenas 18 mil torcedores e promete receber bom público na estreia das seleções na Copa América

Sem fazer mistério, o treinador da Albirroja montou um esquema que privilegia a posse de bola, mirando furar o bloqueio da Argentina através da troca de passes, ao invés de chutões. Ciente da força do setor ofensivo da Albiceleste, prioriza a forte marcação na defesa também

O Paraguai, por sua vez, vem com um time-base que mescla entre jovens e experientes. Nomes como o do goleiro Justo Villar, do zagueiro Paulo da Silva e do atacante Roque Santa Cruz, que já disputaram Copa do Mundo, estão confirmados entre os 11

Dos 14 títulos que conquistou na Copa América, quatro foram no Chile. O retrospecto favorável à Albiceleste motiva ainda mais os jogadores. Em 1991, inclusive, foi a última conquista da história e no atual país-sede. Confira as outras oportunidades em que os argentinos sagraram-se campeões

Apesar de sinalizar a provável equipe, o treinador da Albiceleste tem três desfalques já certos para a partida. Ainda se recuperando das contusões que sofreram recentemente, o lateral-direito Pablo Zabaleta e o volante Lucas Biglia devem ficar como opção como reservas, sendo substituídos por Facundo Roncaglia e Éver Banega, respectivamente

Para a estreia na Copa América, em La Serena, Tata Martino não faz mistério e coloca em campo as peças de maior destaque no momento. A única indecisão, no primeiro treino com todo o grupo, ficou na referência do ataque, disputada por Agüero, Tévez e Higuaín, com vantagem para o atacante do Manchester City

FIQUE DE OLHO Argentina x Paraguai: Roque Santa Cruz, atacante do Paraguai. Capitão da seleção e lenda do futebol paraguaio, o centroavante defende a Albirroja desde 1999. Maior artilheiro na história, com 30 gols marcados, o camisa 9 é a esperança dos guaranís para voltar a viver bons momentos na América do Sul, uma vez que foi vice em 2011

FIQUE DE OLHO Argentina x Paraguai: Messi, meia-atacante da Argentina. Capitão e camisa 10 da Albiceleste, La Pulga chega à Copa América motivado, uma vez que conquistou a tríplice coroa no Barcelona, onde ajudou a equipe culé a ser campeã da Liga, da Copa del Rey e da Uefa Champions League

Enquanto isso, Ramón Díaz, comandante do Paraguai, se mostra motivado, mas mantém a cautela e afirma que o primeiro jogo será fundamental: "A expectativa é boa como todos. Queremos passar da primeira fase. Para nós vai ser fundamental esse primeiro jogo. Estamos convencidos de vamos ter uma boa atuação. Sabemos que iremos enfrentar um dos melhores times do mundo, mas estamos preparados"

Durante a semana, Tata Martino, técnico da Argentina, comentou sobre a dúvida que tem quanto ao centroavante, mas pondera a força do elenco: "O nove escolhido deve ter o que têm Agüero, Higuaín e Tévez, sobrando argumentos para estar um ou outro. Joga um que vale 50 e qualquer um que entre vale 50 também. É difícil e injusto, mas só joga um"

A maior sequência invicta em estreias, curiosamente, é do Paraguai. Desde 1975, quando foi derrotada pela Colômbia, a Albirroja acumula 13 jogos sem conhecer a derrota no primeiro confronto do certame continental

Em toda a história, a Argentina acumula um desempenho bastante positivo na estreia da Copa América. São 11 partidas sem ser derrotado no primeiro jogo do torneio, com a segunda maior sequência entre as seleções

O último jogo entre as seleções foi em setembro de 2013, pela 16ª rodada das Eliminatórias à Copa do Mundo de 2014, e terminou com uma sonora goleada da Albiceleste por 5 a 2, mesmo o jogo sendo em Assunção. Na ocasião, a Argentina venceu com dois gols do craque Lionel Messi, que será titular contra o Paraguai no jogo de hoje

Favorita no jogo de logo mais, a Argentina conta com um retrospecto pra lá de positivo no confronto na história da Copa América: em 22 partidas, são 18 vitórias e quatro empates, enquanto o Paraguai nunca venceu. No geral, foram 95 encontros, sendo 51 triunfos da Albiceleste contra 15 da Albirroja, enquanto outros 29 terminaram igualados

Guia VAVEL da Copa América 2015: Paraguai

Já o Paraguai busca se reconstruir na Copa América após fiasco nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 e do vice-campeonato conquistado na última edição do certame continental

Guia VAVEL da Copa América 2015: Argentina

Sem conquistar um título importante há 22 anos, a Argentina vem de três insucessos consecutivos, inclusive dentro de casa na última edição do torneio continental. Agora, a Albiceleste visa recuperar o bom momento na América do Sul para tentar seguir com a hegemonia junto ao Brasil

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Argentina x Paraguai, pela 1ª rodada do Grupo B da Copa América 2015, partida a ser disputada às 18h30, no estádio La Portada, em La Serena.