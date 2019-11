Maior campeão da Copa América, Uruguai encara Jamaica na estreia

Neste sábado (13), às 16h, o Uruguai enfrenta a Jamaica na abertura do grupo B da Copa América 2015. A chave ainda conta com Paraguai e Argentina. Do lado uruguaio, maior campeão da história do torneio, a expectativa é em relação a defender o título, já que a conquista da última edição, em 2011, foi da Celeste. Para isso, a seleção do remanescente técnico Óscar Tabárez vai precisar superar a ausência da principal estrela: Luis Suarez.



Nas perspectivas jamaicanas, a representação da ilha do Caribe vem através de um convite para a disputa da competição tipicamente sul-americana. O técnico alemão Winfried Schafer conta com o jovem Darren Mattocks, de 24 anos, como estrela da equipe. Ele foi destaque na última Caribbean Cup, conquistada pela Jamaica, que contou com sua artilharia.

Óscar Tabárez não esconde a escalação celeste para estrear

Remanescente da conquista da Copa América de 2011, Óscar Tabárez tem a difícil missão de defender a conquista na busca pelo bicampeonato. Os dois principais jogadores do título passado não estão com o grupo. Com idade avançada, Diego Forlán já não é mais convocado. Luis Suarez, por sua vez, está fora em função da punição referente à mordida em Chiellini, na última Copa do Mundo.



Para o jogo de estreia, Tabárez já definiu a equipe. O goleiro é o experiente Muslera, titular das duas últimas edições de mundial e campeão da Copa América em 2011. A zaga vem com Godín, em boa fase na carreira no Atlético de Madrid, além de Giménez. Na direita, Maxi Pereira, com a lateral-esquerda ocupada pelo ex-são paulino Alvaro Pereira, atualmente no Estudiantes.



O meio de campo também é recheado por conhecidos dos brasileiros. Arévalo Rios, ex-Botafogo, tem a companhia de Carlos Sánchez, como volantes. Mais à frente, Cristian Rodríguez, com passagem relâmpago e frustrante com o Grêmio, joga ao lado de Nicolás Lodeiro, outro ex-botafoguense e que esteve no Corinthians até o ano passado.



O ataque, setor do desfalque da estrela Luis Suarez, conta com Cavani, que assume a responsabilidade no time, além de Diego Rolan, com nome semelhante ao avante que comandou a Celeste em 2011. Se Cavani vai precisar driblar as dificuldades sem a presença de Suarez, nos microfones ele já armou polêmica. Chegou a mencionar que a adversária Jamaica seria um país africano. Por causa da gafe, o atacante precisou se retratar nas redes sociais



O técnico Óscar Tabárez afirmou um discurso de respeito em relação ao selecionado rival da estreia: "Não há rivais que não tenham virtudes ou que só tenham defeitos. Assim é o futebol, não falamos de porcentagens de chances de vitória. É uma partida onde a sorte joga também", reiterou.

Técnico alemão busca fazer história com a seleção jamaicana

À frente da seleção da Jamaica desde 2013, Winfried Schafer foi responsável pela conquista da Caribbean Cup em 2014. Metódico e estudioso da parte tática, o alemão mantém seu desafio de aliar a velocidade e porte físico dos atletas caribenhos com suas ideias e formações.



O goleiro da equipe é Pittsburgh Thompson, que vai contar com o auxílio dos defensores Wes Morgan e Adrian Mariappa. A expectativa é de ver a Jamaica se portando com uma linha de quatro jogadores de defesa. Wes Morgan atua pelo Leicester City, da Inglaterra, e Mariappa defende o Crystal Palace, também inglês.



A velocidade do meio deve ser explorada durante a Copa América para a bola chegar nos atacantes Parkes e Mattocks. O segundo é o artilheiro entre os convocados, tendo marcado três gols na conquista da Caribbean Cup e oito ao todo com a seleção jamaicana. No clube canadense que defende, o Vancouver Whitecaps, são 19 bolas na rede na carreira.



O técnico Schafer deu entrevista qualificando o esporte na Jamaica, após a infelicidade nos conhecimentos de geografia do adversário Cavani: "Nem todos sabem que a Jamaica é um país caribenho, nem que o futebol é um esporte popular no país. As crianças gostam. É o jogo número 1 no país." Sendo assim, o comandante vai buscar alegrar o povo que acompanha o esporte, em partidas para incomodar os sul-americanos.