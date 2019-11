Resultado Colômbia x Venezuela na Copa América 2015 (0-1)

Obrigado a todos que acompanharam mais este grande jogo conosco. Às 18:30 tem a estreia do Brasil, e você também acompanha aqui! Até mais!

18:00 Essa foi a primeira vitória venezuelana em uma estreia de Copa América em 16 partidas!

17:59 Com o resultado, a Venezuela assume a liderança do Grupo C da Copa América. Dependendo do resultado de Brasil e Peru, os venezuelanos podem terminar a primeira rodada na liderança do grupo.

95 Fim de jogo em Rancagua! Deu zebra! Com gol de Rondon, a Venezuela derrota a Colômbia na estreia das duas equipes na Copa América!

93' James Rodriguez cai e fica apontando para o ombro. Parece ser sério.

90' Vamos até os 95!

87' Para fora! Cuadrado cruza e Teo Gutierrez cabeceia para fora.

85' Cartão amarelo para James Rodriguez por reclamação.

85' Substituição na Venezuela: Sai Arango, entra Cichero.

84' UUUUUUUUH! Cardona cruza, Jackson Martinez escora e Cuadrado tenta de voleio, mas a bola vai para fora.

83' Quase! Cardona cobra falta e a bola passa com perigo.

82' Cartão amarelo para Vizcarrondo por falta em Jackson Martinez.

81' Substituição na Colômbia: Sai Armero, entra Jackson Martinez.

79' Após cobrança de escanteio, a bola é desviada e Zapata não consegue chegar para completar o lance na segunda trave.

78' BAROJA!! James Rodriguez domina na intermediária e chuta forte no canto, mas goleiro defende. No rebote, Cardona tenta, mas goleiro venezuelano vai bem de novo!

77' Armero cruza, mas Falcao Garcia cabeceia para fácil defesa de Baroja.

77' Colômbia tenta muitos chutões e não consegue chegar com facilidade ao gol de Baroja.

74' Cartão amarelo para Lucena.

74' Substituição na Colômbia: Sai Seijas, entra Lucena.

73' Demorou! James Rodriguez acerta belíssimo passe para Teo Gutierrez, que sai na cara de Baroja, mas demora para finalizar e a zaga corta.

71' Substituição na Colômbia: Sai Bacca, entra Teo Gutierrez.

70' Cartão amarelo para Zuniga.

69' James cobra, mas Baroja sai muito bem e fica com ela.

68' Após lançamento, Vizcarrondo faz falta em Falcao Garcia. Boa chance para os colombianos.

67' Colômbia sai com tudo em busca do empate nesse momento.

64' Olha o perigo! Guerra recebe na esquerda, cruza, a bola bate no defensor colombiano e fica com Ospina.

62' Substituição na Colômbia: Sai Sanchez, entra Cardona.

60' Após cobrança de lateral rápida, Arango cruza na segunda trave para Guerra, que escora de cabeça para Rondon, que cabeceia no cantinho, sem chances para Ospina!

60' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA VENEZUELA!! RONDON!

57' Não vale nada! James Rodriguez cobra falta, e após desvio, a bola ia chegando para Zapata na pequena área, mas o zagueiro estava impedido.

Imagem: Jogo bem equilibrado em Rancagua.

' Venezuela puxa contra-ataque, Guerra cruza para Rondon, que cabeceia no travessão, mas o lance já havia sido parado por falta do atacante.

52' Que beleza! Zuniga cobra lateral, Falcao desvia de calcanhar e James Rodriguez finaliza, mas a bola pega na marcação e vai pela linha de fundo.

49' James Rodriguez recebe no meio e arrisca, mas a bola vai fraca.

47' Cuadrado cobra escanteio, a zaga afasta e Sanchez pega de primeira, mas a bola vai por cima.

45' Começa o segundo tempo!

17:06 Ambos os times retornam ao gramado em Rancagua. Vai começar a segunda etapa!

47' Fim do primeiro tempo em Rancagua! Tudo igual: Colômbia 0 x 0 Venezuela. Venezuela criou as melhores chances. Colômbia com muita dificuldade em atacar.

46' Vizcarrondo lança errado, Cuadrado puxa contra-ataque e passa para James Rodriguez, que chuta, mas é travado.

45' James Rodriguez cobra mais uma falta na esquerda, mas a zaga venezuelana vai bem mais uma vez.

42' Ospina! Vargas dá o corta-luz, Guerra levanta a bola e dá um meio-voleio, fazendo com que o goleiro colombiano trabalhe.

40' Pressão colombiana! Após troca de passes, Zuniga cruza rasteiro e a bola passa pela área inteira.

39' Rosales cobra falta do meio de campo e Ospina fica com ela.

37' James Rodriguez cobra falta na esquerda, mas com muita força. Colômbia não consegue criar chances de gol.

34' Valencia pressiona a saída de bola e faz falta em Vargas, que fica no chão.

32' Arango recebe na direita e tenta cruzamento. A bola passa de Rondon e Ospina fica com ela. Goleiro colombiano fez a intervenção quase dentro do gol.

29' Seijas arrisca de muito longe, mas a bola sai fraca.

29' Olha o Falcao! Após lançamento, a bola bate em Vizcarrondo e Falcao Garcia tenta por cobertura, mas a bola é muito forte.

28' Vizcarrondo tenta lançamento para Vargas, mas Ospina sai bem.

27' OSPINA! Vargas é muito bem acionado por Arango na esquerda e finaliza na saída do goleiro colombiano, que defende. Melhor chance do duelo até aqui.

26' Ah, James! Colômbia puxa bom contra-ataque com James Rodriguez, mas meia demora à passar a bola e é desarmado.

24' Cartão amarelo para Amorebieta por falta dura em Cuadrado.

22' Zuniga recebe na direita, faz bela jogada, mas Amorebieta chega cortando.

21' Que beleza! Amorebieta recebe na esquerda, tenta o cruzamento, mas a bola vai para muito longe.

19' Baroja! Cuadrado cruza e o goleiro venezuelano antecipa Bacca para ficar com a bola. O sol atrapalhou o goleiro no lance.

17' Cartão amarelo para Seijas por falta em James Rodriguez.

15' Ospina! Vargas faz bela jogada pela direita, cruza rasteiro, a bola passa de Rondon e o goleiro colombiano fica com ela. Após o lance, Guerra tromba com Ospina, que fica no chão.

13' James Rodriguez cobra falta da direita, mas a zaga venezuelana afasta.

10' Olha a Venezuela! Defesa colombiana sai jogando errado, Rondon rouba, puxa contra-ataque, passa para Guerra, que cruza, mas a defesa corta.

8' Rondon puxa contra-ataque venezuelano, cai, mas Andres Cunha deixa o jogo seguir.

5' Lá vem a Colômbia! Zuniga cobra lateral, Falcao ajeita e James Rodriguez tenta o arremate, mas a zaga chega bem.

4' Venta bastante em Rancagua, fator que atrapalha bastante os lançamentos.

1' Colômbia toma a iniciativa nesse começo.

0' Rola a bola! Começa Colômbia e Venezuela!

15:56 O hino de ambas as seleções são executados neste momento.

15:54 Colômbia e Venezuela entram no gramado do Teniente de Rancágua.

15:42 Além de Colômbia e Venezuela, Brasil e Peru também ena Copa América hoje. A partida começa às 18h30 e você acompanha tudo da estreia canarinha com a VAVEL Brasil!

15:40 Ambos os times terminaram o processo de aquecimento e já rumaram aos vestiários.

15:28 Pékerman "surpreende" e sai jogando com Carlos Bacca, provavelmente o melhor centroavante colombiano no futebol europeu na última temporada.

15:21 Venezuela escalada! Baroja; Rosales, Vizcarrondo, Tuñez e Amorebieta; Rincon, Seijas e Vargas; Guerra, Arango e Rondón.

15:20 Colômbia escalada! Ospina; Zuñiga, Zapata, Murillo e Armero; Sánchez, Valencia, James Rodriguez e Cuadrado; Bacca e Falcao Garcia.

15:16 Colômbia e Venezuela começam o trabalho de aquecimento em Rancágua.

15:12 Um dos torcedores símbolos da Colômbia, "El Cole" está presente para o confronto.

14:46 Torcida venezuelana também está em Rancagua para a partida. O respeito é mútuo entre os torcedores.

14:43 Torcida colombiana marca presença em Rancagua para a partida de logo mais.

Quem apita o jogo é o uruguaio Andrés Cunha, que será auxiliado pelos também uruguaios Mauricio Espinosa Rodriguez e Carlos Pastorino.

O palco da estreia de ambos os times é o bonito Teniente de Rancagua, que promete ficar cheio para ver James Rodriguez e cia.

Pelos Venezuelanos, apenas o jovem zagueiro Alexander González, contundido, não será opção para Noel Sanvicente.

Os Colombianos contam com vários desfalques para estreia, todos por contusão. Juan Quintero, Fredy Guarín, Abel Aguilar, Eder Balanta e Adrian Ramos não vão à campo na estreia.

FIQUE DE OLHO: Juan Arango, meia da Venezuela. Também "dono" do meio campo, Arango é um jogador bem experiente, como muita rodagem. Ele dá qualidade e experiência à equipe venezuelana, que espera surpreender e estrear com vitória na competição.

FIQUE DE OLHO: James Rodriguez, meia da Colômbia. Camisa 10 e um dos melhores do mundo na sua posição, James Rodriguez chega com moral a Copa América após ter uma ótima temporada de estreia pelo Real Madrid. Um dos "capitães" do time, James será fundamental na estreia colombiana, que só visa o triunfo.

Sobre a estreia e a competição em si, Noel Sanvicente, técnico da Venezuela, disse: "Nós podemos sonhar com muitas coisas boas nesta Copa América. Chegamos na competição com uma vantagem, pois não seremos tratados como favoritos. Para os críticos, nesta estreia o normal é a Colômbia ganhar, mas podemos surpreender e ficar com os três pontos".

José Pekerman, técnico da Colômbia, disse que o time procura o equilíbrio e que não tem a obrigação em vencer o torneio, afirma que seu time é candidato ao título: “Estamos à procura de equilíbrio, todos eles vão chegar bem para este início da Copa América. Os atletas sabem da responsabilidade que vão ter. Sabem que precisam ficar sempre em cima para tentar ganhar a competição. Por tudo o que fizemos na Copa do Mundo nós podemos sim nos credenciar a ganhar esta Copa América. Não temos obrigação, mas somos candidatos ao título”.

A maior goleada do confronto é da Colômbia, que venceu em 2008, em jogo amistoso, por 5 a 2, com dois de Rodallega, um de Polo, um de Hernandez e outro de Mosquera.

No último confronto entre as duas equipes, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Brasil, a Venezuela venceu por 1 a 0, com um gol do atacante Rondón.

Em toda a história, Colombianos e Venezuelanos se encontraram 32 vezes, sendo 14 vitórias dos colombianos, 13 empates e cinco vitórias venezuelanos. A Colômbia é favorito na partida.

A Venezuela foi por muito tempo um "saco de pancadas" na América do Sul. Mas nos últimos anos, os venezuelanos vem mostrando um futebol mais vistoso e interessante de se observar, principalmente sobrea a batuta do experiente Juan Arango. Num grupo complicado, os venezuelanos esperam surpreender.

Campeã uma vez da competição, a Colômbia chega como uma das favoritas ao título, apostando na força do seu ataque e meio de campo. A única conquista colombiana ocorreu em 2001, quando venceu em casa.

Boa tarde para você que navega pela VAVEL Brasil! É dia de Copa América! Às 16h você acompanha a estreia de Colômbia e Venezuela na maior competição entre seleções da América Latina. A partida será realizada no estádio Teniente de Rancagua, em Rancagua, Chile.