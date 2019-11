Resultado Chile x México minuto a minuto na Copa América 2015 (3-3)

FIM DE JOGO! Chile e México empatam por 3 a 3 na abertura da segunda rodada da Copa América! Belo jogo!

45' Teremos três minutos de acréscimo.

43' O México permanece inteiro no campo de defesa e dá poucos espaços para o Chile.

38' Torcida chilena começa a cantar e apoiar sua seleção no estádio Nacional. Para se classifiar, precisam da vitória.

35' GOL DO CHILE! ANULADO! É o segundo gol anulado do Chile na partida de hoje. Desta vez foi Alexis Sanchez o autor. O bandeira assinalava impedimento no lance.

27' LINDO LANCE! Quase um golaço do Chile! Sánchez serve Vargas, que deixa de calcanhar para Vidal na área. Meio-campista rola para Valdivia emendar de primeira.

25' Alexis Sanchez recebe um lindo passe de Vidal dentro da área, mas o atacante pega mal na bola e não desencanta na Copa América.

20' GOL DO MÉXICO! Vuoso, com categoria, reempata a partida. Os mexicanos estão vivos na Copa América!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MÉXICO! VUOSO MARCA O TERCEIRO! PARTIDA EMPATADA!

18' NÃO VALEU! Valdivia marca golaço, mas a arbitragem anula o quarto gol chileno devido a impedimento de Vidal.

13' Chile domina as ações da partida e mexicanos parecem abatidos em campo. Vidal e Alexis Sanchez tem liberdade para criar as jogadas com facilidade.

9' GOL DO CHILE! Vidal, sempre ele, com categoria, recoloco o Chile na frente do marcador!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! VIDAL MARCA O TERCEIRO!

PÊÊEEEEEEEENALTI PRO CHILE!

7' FRACO! Bom contragolpe do Chile! Sánchez toca para Aránguiz, que logo serve Vargas na entrada da área. Atacante tenta finalização de primeira, mas pega mal na bola e facilita a defesa de Corona.

5' Chile tem falta frontal a meta mexicana a seu favor, mas Alexis Sanchez cobra falta e desperdiça a oportunidade.

1' Bravo faz boa defesa em chute de Jimenez. Uma pancada de fora da área.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Aranguiz arma o chute da meia lua, mas pega na bola e fica fácil para Corona.

44' Gol dá tranquilidade ao time chileno neste final, para buscar a virada na etapa seguinte.

43' TUDO IGUAL! Jara abre pela direita, Vidal cruza e Vargas surge livre do meio da zaga para empatar!

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DOOOO CHIIIIIIIIIIILE! VAAAAAAAAARGAS!

41' Jimenez busca o chute do meio de campo. Sem sustos.

40' Chile pressiona nos minutos para empatar ainda no primeiro tempo.

39' Defesa chilena com três homens se complica a toda hora.

38' Valdivia aciona Alexis, que cruza encima da zaga.

37' México não tem pressa e controla as ações da partida. Chile parece nervoso.

36' VIDAL, AMARELADO. Pegada forte por baixo e o primeiro cartão do jogo.

O gol de abertura do placar, com Vuozo.

34' Vargas corta pra perna direita, arma o chute, mas a zaga trava na hora H.

33' México aperta no ataque e Bravo precisa sair bem do jogo.

32' Jogo melhorou demais nos últimos dez minutos.

31' QUE SUSTO! Cobrança passa tirando tinta de Corona.

30' Pressão chilena! Sanchez é derrubado de frenta à area. Chance ótima!

29' JIMENEZ E QUE CABEÇADA! Escanteio batido e o centro avante subiu muito alto para mandar com jeito no ângulo do goleiro.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RAUL JIMENEZ, DO MÉXICO!

27' BRAAAAAAAAAAVO, SENSACIONAL! Arqueiro espalma, a bola pega no travessão, encima da linha e a zaga afasta. Que jogo!

26' Chile volta a ter o controle do jogo, mas México começa a se abrir mais ao ataque.

25' ARANGUIZ, QUAAASE! Volante surge por trás da zaga e quase marca de peito.

24' Zaga chilena bate cabeça e cede bola de graça para o time mexicano.

23' O jogo pega fogo em instantes. México se abre mais e o Chile vai no embalo da torcida.

22' VIDAL, PRA ESQUENTAR O NACIONAL! Não deu tempo nem de comemorar. Escanteio da direita e o volante escorou no cantinho do Corona. Tudo igual.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DOOOO CHIIIIIIIIIIIILEEEEE!

20' MATIAS VUOZO! Para calar o Nacional de Santiago! Contra ataque muito rápido pela esquerda e, após cruzamento no segundo pau, Jimenez escora e Vuoso completa.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MÉÉÉÉÉÉÉÉÉXICO!

18' Valdivia muito marcado, não consegue criar e Chile não ataque.

17' Guemez levanta demais o pé e o juiz para marcando falta. Jogo muito morno.

16' Chile chega a marcar até com seis homens no campo de ataque.

15' Vargas responde e arrisca também, mas foi fraca demais.

14' Raul Jimenez recebe lançamento longo e arrisca. Mas isola.

13' Jogo é muito fechado no meio e até o momento, nenhuma chance de gol.

12' Torcida pula e grita para apoiar e escapar do frio.

11' Dominguez ia falhando pelo miolo da zaga e precisou rifar a bola.

10' Raul Jimenez domina a bola e o jogo para por impedimento.

9' Marcação chilena é alta e a recuperação de bola é rápida.

8' Valdivia arma cruzamento pela direita e Vallenzuela chega cortando.

7' Aranguiz escapa pela esquerda e é preciso a cobertura afastar.

6' Vallenzuella aperta a marcação sobre Valdivia que fica no chão. Segue o jogo.

5' Na primeira chance do México, pela direita, Jara afasta.

4' Sanchez aparecia como uma flecha pela meia direita, mas estava em posição irregular.

3' No primeiro passe errado, Sampaoli vira uma fera. segue 0 x 0.

2' Estádio Nacional totalmente lotado!

1' Sanchez arranca pela direita e Corona segura firme.

0' Autoriza o ábritro. Começa o jogo!

México com: Corona; Ayala, Domínguez, Valenzuela, Flores; Aldrete, Guémez, Medina, Corona, Vuoso; Raul Jiménez. Técnico: Miguel Hererra.

Chile com: Bravo; Albornoz, Medel, Jara, Isla; Díaz, Charles Aránguiz, Vidal, Valdivia; Alexis Sánchez, Eduardo Vargas. Técnico: Jorge Sampaoli.

Agora vem a impressionante versão à capela do Hino Chileno.

Vamos ao Hino Nacional do México.

Equipes vão ao gramado e a festa vermelha é enorme!

A temperatura esteve muito agradável durante todo o dia e agora está drasticamente caindo. Previsão é de 6º.

A partida começará em breve. A festa no Estádio Nacional, em Santiago é enorme.

Essa é a movimentação nos arredores do estádio Nacional, antes da partida entre Chile e México. Torcida marca presença e expectativa é de casa cheia.

O Estádio Nacional do Chile é o palco do confronto de logo mais entre Chile x México, e tem a capacidade para aproximadamente 47 mil espectadores.

O Chile não conta com desfalques para a partida de logo mais. O México, porém, sofre com a ausência de Rafa Márquez em todo o restante da fase de grupos por conta de uma lesão na coxa, o que impede o zagueiro de dar continuidade nesse período da competição.

20:16 FIQUE DE OLHO Chile x México: Raúl Jiménez, centroavante do México. Com a ausência do zagueiro destaque da equipe, Rafa Márquez, as atenções se vão ao ataque mexicano. Jimenez é o homem de ataque do “El Tricolor” e pode garantir a festa da nação.

20:14 FIQUE DE OLHO Chile x México: Alexis Sánchez, atacante do Chile. O jogador leva consigo todas as características individuais para ser o principal destaque da Roja. Sua brilhante atuação no Arsenal e a presença na lista entre os melhores jogadores do mundo são provas de que Sánchez tem muito a oferecer à seleção chilena.

Em entrevista coletiva antecedendo o confronto de hoje, Miguel Herrera foi questionado sobre os fatores que prevalecem o Chile e comentou que, apesar de ser um pouco mais difícil, a equipe tem de se manter de pé: “Conversamos sobre isso antes de vir para o torneio. Teremos tudo contra nós, como na Copa do Mundo. Eles têm seu povo, sua torcida e iniciaram bem no torneio. Também conversamos em relação à arbitragem e como pode ser difícil e sofreríamos novamente. Temos que ser duros com qualquer adversidade”.

No último domingo (14), Jorge Sampaoli concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o adversário do Chile na noite de hoje. O comandante da Roja elogiou o México e reconheceu que, para sair com a vitória, sua equipe terá de apresentar uma postura mais agressiva em campo: “Teremos que melhorar a pressão, devemos ser mais agressivos no campo do adversário e criar mais situações de perigo, porque estamos todo o tempo tentando. O México é uma equipe imprevisível por conta da velocidade dos seus jogadores. É um time muito aguerrido, muito combativo e obediente, que nos fará sentir isso durante a partida”.

O último jogo entre Chile x México na Copa América foi em julho de 2001, pelas quartas de final, e terminou com vitória mexicana pelo placar de 2 a 1. Relembre os melhores lances:

No retrospecto entre as equipes na Copa América, quem conta vantagem é o México, com três vitórias em cinco jogos disputados. O Chile, por sua vez, triunfou apenas uma vez, restando um empate entre ambos.

Contra a Bolívia, na última sexta-feira (12), o México não saiu do zero no marcador. Leia mais aqui: México e Bolívia fazem jogo sonolento e empatam sem gols pelo Grupo A da Copa América

Já o México empata na vice-liderança do Grupo A com a Bolívia, com apenas um ponto conquistado.

Na primeira rodada, a “Roja” bateu Equador por 2 a 0 na última quinta-feira (11) Leia mais sobre o jogo aqui: Chile marca duas vezes no segundo tempo e vence Equador na abertura da Copa América 2015

O mando de campo é do Chile, que lidera o Grupo A, com três pontos ganhos. Até aqui, foi a única seleção a sair vitoriosa no grupo.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Chile x México, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa América 2015, partida a ser disputada às 20h30 do horário de Brasília, no Estádio Nacional do Chile, em Santiago.