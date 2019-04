Campeão da Adelante, Bétis confirma acerto com experiente meia Rafael Van der Vaart

Campeão da temporada 2014-15 da Liga Adelante, segunda divisão do campeonato espanhol, o Real Betis está de volta à La Liga. Pensando nisso, a tradicional equipe espanhola já se mexe para a próxima temporada. Nesta segunda-feira (15), o clube anunciou a contratação do experiente meia holandês Rafael Van der Vaart, que chega para ser o camisa 10 e craque da equipe. Van der Vaart acertou um contrato de três anos com Los Verdiblancos, sendo os dois primeiros anos certos e um terceiro opcional do jogador de 32 anos.

Essa será a segunda passagem do meia holandês pelo futebol espanhol, já que nas temporadas 2008-09 e 2009-10 ele atuou pelo Real Madrid, quando estava no auge da sua carreira. Além do clube merengue, Van der Vaart já teve passagens no futebol inglês, alemão e, claro, holandês. Ele começou a carreira no Ajax, onde atuou por cinco anos, disputando 117 jogos e fazendo 52 gols.

Após aparecer para o mundo no clube holandês, o meia de 32 anos foi contratado pelo Hamburgo, clube onde jogou por três anos, conquistando duas vezes a Copa Intertoto da Uefa. Depois ele foi para o Real Madrid, onde conquistou a Supercopa da Espanha. Em seguida ele foi para o futebol inglês, onde atuou no Tottenham, mas não teve muito sucesso. Em 2012 ele retornou ao Hamburgo. Na última temporada ele ajudou o clube alemão a não ser rebaixado para a segunda divisão.

Curiosamente, Van der Vaart teria escolhido o Cadiz como seu clube, mas os amarelos não tinham dinheiro para pagar o salário do jogador, que ficou entre Málaga e Bétis, e ele acabou optando pela equipe verde e branca. Ele chegou na noite deste domingo (14) à Bétis, passará por exames médicos e será apresentado. Ele será o jogador mais caro do elenco.