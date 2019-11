Resultado Argentina x Uruguai pela Copa América 2015 (1-0)

22:33 Boa noite a você que acompanhou a vitória da Argentina sobre o Uruguai na noite desta terça-feira (16). Curta nossa página no facebook e nosso perfil no twitter e fique bem informado sobre o seu time

Leia mais: Argentina bate Uruguai pelo placar mínimo e embola situação do Grupo B da Copa América

22:29 As equipes voltam a campo no próximo sábado (20). Enquanto 0 Uruguai segue em La Serena, onde enfrenta o Paraguai, às 16h, a Argentina vai até Viña del Mar encarar a Jamaica, às 18h30

22:26 Com a vitória, a Argentina divide a liderança do Grupo B com o Paraguai, ambos com quatro pontos, enquanto o Uruguai fica em terceiro com três e a Jamaica, matematicamente eliminada, permanece zerada

94' Fim de jogo no La Portada para Argentina 1x0 Uruguai! Albiceleste bate Celeste por 1x0, com gol de Agüero, aos 11 do 2º tempo

91' Arbitragem assinala quatro de acréscimo

90' UHHHHHHHHHH! Abel Hernández arrisca de longe e obriga Romero a fazer grande intervenção

88' Alteração na Argentina! SAI Di María, ENTRA Roberto Pereyra

84' Cartão amarelo para Abel Hernández! Atacante do Uruguai é advertido por falta dura em Zabaleta

83' Cartão amarelo para Romero! Goleiro da Argentina é punido por retardar o início de jogo

82' UHHHHHHHHHHHH! Tévez faz seu primeiro lance ofensivo e serve Messi, que chuta forte e Muslera faz boa defesa

80' Modificação na Argentina! SAI Agüero, ENTRA Tévez

79' UHHHHHHHH! González arrisca de fora da área e quase marca um golaço para o Uruguai

78' Alteração na Argentina! SAI Pastore, ENTRA Banega

77' UHHHHHHH! Messi pega sobra de escanteio e chuta forte, mas Muslera defende firme no meio do gol

75' INCRÍVEL! Após bate-rebate na pequena área, Rolan fica com a sobra, mas isola e perde a oportunidade do empate

72' Jogo começa a ficar quente no La Serena, esquentando a noite fria em La Serena

70' Substituição no Uruguai! SAI Lodeiro, ENTRA Abel Hernández

70' Cartão amarelo para Godín! Capitão do Uruguai é advertido

69' Princípio de confusão na pequena área do Uruguai, mas logo contido pela arbitragem

67' Uruguai segue modificando equipe em busca do empate, mas sem sucesso até então. Já já vem Abel Hernández na Celeste

63' Primeira substituição no Uruguai! SAI Cristian Rodríguez, ENTRA Carlos Sánchez

60' Gol da Argentina faz o Uruguai sair para o ataque, dando espaços na defesa

58' Na hora do gol, o atacante sente dores no ombro esquerdo, mas continua em campo

56' Zabaleta faz boa jogada pela direita e cruza na pequena área. Desatenta, a zaga do Uruguai vê Agüero surgir livre e cabecear para o fundo do gol. Argentina 1x0 Uruguai

56' GOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINA! AGÜERO!

51' Partida tem poucos lances de perigo, mas com o Uruguai apostando mais no setor ofensivo, diferente do primeiro tempo

48' Uruguai equilibra a posse de bola e tenta se arriscar mais no ataque, mas ainda sem muita eficiência

46' UHHHHHHHHHHHHH! Antes mesmo do primeiro minuto, Maxi Pereira faz boa jogada em cima de Pastore e chuta forte, mas Romero corta o perigo

46' Bola rolando nos últimos 45 minutos para Argentina 0x0 Uruguai!

21:32 Equipes retornam ao campo de jogo sem modificações e com Tata Martino acompanhando das tribunas de honra

21:27 Apesar da partida ter ficado equilibrada, a Argentina foi superior nos números. Fechado, o Uruguai preza pelo contra-ataque em velocidade

21:23 Confira as estatísticas do primeiro tempo

Posse de bola Finalizações (a gol) Faltas cometidas Desarmes Argentina 74% 7 (3) 7 9 Uruguai 26% 3 (0) 12 17

45' Fim de primeiro tempo para Argentina 0x0 Uruguai no La Portada! Etapa inicial termina sem gols

44' Cartão amarelo para Mascherano! Volante da Argentina é punido por falta em Lodeiro

41' Reta final da etapa inicial termina assim como o começo da partida, sem muitas emoções

38' Após cobrança de escanteio, Rojo faz falta em Muslera, mas Sandro Meira Ricci nada marca

34' Forte marcação uruguaia impede todo e qualquer ímpeto ofensivo argentino, que segue sem achar espaços para finalizar

30' Após reclamar com a arbitragem, Tata Martino é expulso por Sandro Meira Ricci

30' Cartão amarelo para Lodeiro! Meia do Uruguai é o primeiro advertido após entrada dura

29' UHHHHHHHHH! Mais um bom lance uruguaio! Maxi Pereira ganha a dividida de Di María e cruza na pequena área. Rolan desvia e assusta a meta argentina

28' Argentina tem mais posse de bola no momento: 78%x22%

27' Partida segue bastante equilibrada, com boas chances de gol dos dois lados, mas com o placar zerado

24' UHHHHHHHHHHHHHH! Após cruzamento com perfeição de Messi, Agüero cabeceia no chão e obriga Muslera a fazer uma brilhante defesa

21' UHHHHHHHHHHH! Após cobrança de escanteio de Lodeiro, Godín cabeceia com perigo e assusta Romero

19' Messi tenta em cobrança de falta, mas Muslera defende sem esforços

15' Primeiros 15 minutos começam sem muitos lances ofensivos e marcados por forte marcação das duas equipes

13' Agüero tenta fazer jogada pela direita, mas para em forte marcação de Godín

11' Rojo serve Di María, que domina e chuta mal, mandando por cima da meta uruguaia

10' Uruguai mira sair no contrata-ataque em velocidade para tentar surpreender a Argentina

8' UHHHHHH! Após boa jogada, Pastore serve Di María na direita. Meia argentino domina e chuta com força, fazendo Muslera defender após três tentativas

5' Argentina começa com mais ímpeto ofensivo, mas esbarra na solidez defensiva do Uruguai

2' Assim como todo clássico, partida começa equilibrada e truncada no meio-campo, sem nenhuma chegada ao campo ofensivo devido à forte marcação

0' Bola rolando para Argentina x Uruguai no La Portada! Saída de bola é da Albiceleste

20:29 Tudo pronto! Vai rolar a bola!

20:27 Agora é a vez do argentino. Em ambos, o público presente canta em alto e bom som

20:25 Primeiro hino a ser reproduzido é o uruguaio

20:23 Argentina e Uruguai no gramado! Equipes perfiladas para os respectivos hinos nacionais

20:20 ​Está tudo pronto. As equipes estão entrando em campo

20:15 Faltam apenas 15 minutos para a bola rolar! Não saiam daqui! As equipes já retornaram ao vestiário

20:13 No outro jogo do Grupo B, o Paraguai bateu a Jamaica por 1 a 0, deixando os "Reggae Boys" praticamente eliminados da competição

20:10 Seleção uruguaia vai com a camisa toda branca e o vestiário apenas espera os atletas

20:07 Mais tarde, a partir de 1h, o Brasil decide vaga na grande decisão do Mundial Sub-20, defendendo o bicampeonato. Todos os detalhes da partida você acompanhará aqui

20:05 Na noite de hoje, outras duas grandes atrações que você acompanhará também na Vavel Brasil, a partir das 22h. Em Cleveland, o Cleveland Cavaliers recebe o Golden State Warriors no jogo 6 da final da NBA. No momento, a série se encontra em 3 a 2 para os Warriors que, se vencerem, conquistarão o torneio pela segunda vez na história

20:02 Nesta terça-feira (16), o atacante brasileiro Charles, destaque no Celta de Vigo, foi contratado pelo Málaga para a próxima temporada. Leia mais: Málaga fecha contratação do atacante brasileiro Charles junto ao Celta de Vigo

20:00 Faltam meia hora para a bola rolar no La Portada! Não saiam daqui, traremos todos os detalhes da partida! No momento, 11ºC e umidade de 83% em La Serena

19:58 Na coletiva pré-jogo diante da Colômbia, Dunga afirmou que há mudanças todos os dias para um melhor equilíbrio da Seleção Brasileira, mas que não mexerá no time-base da estreia. Leia mais: Dunga afirma que Brasil não precisa mudar forma de jogar após críticas na estreia

19:56 Seleção do Uruguai também entra pela última vez no gramado do La Portada antes de retornar ao vestiário

19:54 Seleção Argentina está realizando o último aquecimento, no campo de jogo, antes da bola rolar

19:51 Muslera, goleiro do Uruguai, completa 29 anos nesta terça-feira (16) e chega ao jogo de número 70 pela Celeste

19:48 Argentina jogará com seu uniforme considerado reserva, o de camisa azul marinho

19:43 Para maior comodidade do público presente, a Cruz Vermelha chilena se faz presente nos arredores do estádio

19:40 Faltando 50 minutos para a bola rolar em La Serena, o estádio La Portada se mostra pronto, com duelo das torcidas argentina e uruguaia para ver quem faz mais barulho

19:37 Uruguai também está escalado! Óscar Tabárez também mantém time da estreia e define a Celeste com: Muslera; Maxi Pereira, Diego Godín, Giménez, Álvaro Pereira; Rolan, González, Arévalo Ríos, Lodeiro e Cristian Rodríguez; Cavani

19:34 Argentina definida! Confirmando que não faria mudanças, Tata Martino escala a Albiceleste com: Romero; Zabaleta, Garay, Otamendi e Rojo; Biglia, Mascherano e Pastore; Messi, Agüero e Di María

19:31 A Argentina, inclusive, definiu que ficará durante o restante da primeira fase em La Serena, cidade do jogo desta terça-feira (16) e do último sábado (13)

19:27 O Flamengo oficializou o retorno do atacante Emerson Sheik após seis anos. Atleta, que estava no Corinthians, assina contrato por um ano e meio com o Urubu. Leia mais: Emerson Sheik retorna ao Flamengo e já treina no Ninho do Urubu

19:23 Gol de Benítez, após falha grotesca de Kerr, vai deixando o Paraguai na liderança do Grupo B, enquanto a Jamaica está praticamente eliminada, a depender do resultado entre Argentina e Uruguai

19:20 Torcida do Chile presente em La Serena foi cantar o "Viva Chile" e foi vaiada por argentinos e uruguaios

Leia mais: Fortaleza acerta com goleiro Ricardo Berna, ex-Fluminense

19:15 Torcida uruguaia se faz presente em bom número no La Portada para Clássico do Prata

19:12 Arbitragem também já se faz presente ao estádio, visitando inclusive o gramado para ver o clima das torcidas

19:07 Estádio começa a ficar cheio para a partida, que começa em pouco mais de 1h

19:03 Equipes chegam ao estádio La Portada, em La Serena. A bola vai rolar às 20h30 e você acompanhará todos os detalhes dos preparativos das seleções conosco, além de toda a partida

18:57 Delegações de Argentina e Uruguai já estão a caminho do estádio La Portada

18:53 Na tarde de hoje, o Palmeiras apresentou Marcelo Oliveira como novo treinador, que projetou seu futuro no Verdão. Leia mais: Marcelo Oliveira é apresentado no Palmeiras e projeta boa sequência: “Venho para fazer história”

18:50 No outro jogo do Grupo B, intervalo de Paraguai 1x0 Jamaica. Você pode acompanhar todos os detalhes por aqui

A Argentina tem saída prevista do hotel onde está concentrada, para o estádio, às 18h45

Assim como na Copa do Mundo, a Argentina foi multada - em 100 mil dólares - por não levar jogadores à coletiva de imprensa na véspera da partida. Tal qual um dia antes da estreia, os atletas da Albiceleste não compareceram, deixando somente o treinador da Tata Martino

Leia mais: Argentina e Uruguai medem forças pela liderança do Grupo B da Copa América

Às 18h, Paraguai e Jamaica se enfrentarão na abertura da segunda rodada do Grupo B. A depender dos resultados da noite desta terça-feira (16), o Uruguai pode garantir vaga antecipada às quartas de final

Na outra partida, novamente recheada de gols, Chile e México ficaram no empate em 3 a 3. Os anfitriões dividem a liderança com os bolivianos, ambos com quatro pontos, mas à frente devido ao saldo de gols

Na última segunda-feira (15), dois jogos abriram o Grupo A da Copa América. Surpreendendo, a Bolívia bateu o Equador por 3 a 2, em um jogo eletrizante

A arbitragem do duelo entre Argentina x Uruguai será formada por um trio brasileiro. No apito, Sandro Meira Ricci, marcado por exagerar na distribuição dos cartões vermelhos e que será auxiliado pelos compatriotas Emerson de Carvalho e Fábio Pereira

O capitão da Celeste ainda exaltou que o foco da marcação deve ser em cima de Messi, mas pondera que a Argentina tenha outros jogadores com qualidade: "Eu acho que, falar exclusivamente de Messi, é um trabalho de equipe. Mesmo assim, penso que a Argentina tem grandes jogadores para fazer a diferença, não somente Messi"

Quem falou do lado do Uruguai foi o zagueiro Diego Godín, que reconhece a dificuldade: "Para que haja um controle de jogo assim, precisamos que tenha um bom trabalho defensivo de todos, que estejam atuando em função da equipe para marcar os jogadores importantes. Falei com Josema (Giménez) para fazermos isso não apenas amanhã, mas em todas as partidas"

O arqueiro da Albiceleste espera que a equipe repita, contra o Uruguai, a atuação do primeiro tempo que teve diante do Paraguai, lamentando os erros cedidos no segundo: "Fizemos um excelente primeiro tempo. Demonstramos dentro do campo aquilo que esperava o técnico (Gerardo Martino). No segundo, o jogo equilibrou mais que no primeiro. O Paraguai adiantou um pouco mais as linhas e desperdiçamos as oportunidades de fazer o terceiro gol. Deus queira que ao jogar contra Uruguai possamos levar o ritmo esperado"

Em entrevista coletiva, Sergio Romero, goleiro da Argentina, exaltou as dificuldades, mas garante estar pronto para superá-las e ficar mais tranquilo no grupo: "Se conseguirmos vencer, estaremos muito mais tranquilos. Precisamos agarrar essa confiança que todo o grupo necessita, pois enfrentaremos uma seleção difícil, que não estará facilitando nada"

O estádio La Portada é o palco do confronto de logo mais entre Argentina x Paraguai. O estádio tem capacidade para apenas 18 mil torcedores e promete receber bom público na estreia das seleções na Copa América

A tendência da Celeste não sofrer modificações deve-se pelo mesmo motivo da Albiceleste. Com atuação elogiada pelo comandante na estreia e sem desfalques, os titulares da primeira partida deverão seguir sem sair do time

O Uruguai também não tem nenhuma baixa para o confronto que começa em instantes. Apesar de também fazer mistério na preparação para o confronto, Tabárez não deverá mexer na equipe considerada titular

Dos 14 títulos que conquistou na Copa América, quatro foram no Chile. O retrospecto favorável à Albiceleste motiva ainda mais os jogadores. Em 1991, inclusive, foi a última conquista da história e no atual país-sede. Confira as outras oportunidades. Nas outras duas edições no país andino, a Celeste sagrou-se vitoriosa

A expectativa da permânencia deve-se à postura definida pelo comandante, de elogiar a atuação da equipe contra os paraguaios, mesmo cedendo o empate. Acredita-se que pelo rendimento obtido durante o primeiro tempo, onde a Albirroja foi praticamente nula em campo

Para o jogo que pode definir o tudo ou nada da Argentina na Copa América, Tata Martino opta pelo mistério quanto ao time titular diante do Uruguai. Mesmo escondendo a escalação, a tendência é de que a equipe que empatou com o Paraguai seja mantida

FIQUE DE OLHO Argentina x Uruguai: Edinson Cavani, atacante do Uruguai. Artilheiro do Paris Saint-Germain na última temporada, é sonho de consumo de vários times da Europa e terá incumbência de liderar a Celeste na Copa América 2015, devido às ausências de Suárez e Forlán

FIQUE DE OLHO Argentina x Uruguai: Messi, meia-atacante da Argentina. Capitão e camisa 10 da Albiceleste, La Pulga chega à Copa América motivado, uma vez que conquistou a tríplice coroa no Barcelona, onde ajudou a equipe culé a ser campeã da Liga, da Copa del Rey e da Uefa Champions League. Marcou um dos gols diante do Paraguai

Enquanto isso, Óscar Tabárez comandante do Uruguai, exalta as dificuldades diante da Jamaica e garante estar focado no complicado duelo ante a Albiceleste: "Acho que trataram a Jamaica como a Cinderela do grupo e queriam que a gente desse uma goleada. Mas futebol não funciona dessa maneira. O fato é que superamos o primeiro obstáculo mesmo sem jogarmos bem e agora estamos pensando no jogo contra a Argentina, que vai ser ainda mais complicado"

Após empatar com o Paraguai na estreia, Tata Martino, técnico da Argentina, mantém a cautela e ressalta a importância do clássico: "Não vejo motivos para mudarmos tudo aquilo que estamos fazendo apenas porque empatamos um jogo. Logicamente que não ficamos felizes com a estreia, mas seguimos com boas chances de classificação e por isso temos que ter muita tranquilidade contra o Uruguai, pois trata-se de um clássico"

O primeiro confronto no certame continental, porém, foi somente em 1916, na primeira edição, terminando empatado em 0 a 0, ainda na fase de grupos

As equipes se encontraram, na Copa América, pelas quartas de final da última edição, disputada na Argentina. Após empate no tempo normal, o Uruguai saiu vitorioso em disputa de pênaltis, sagrando-se campeão logo depois

O último jogo entre as seleções foi em outubro de 2013, pela 18ª rodada das Eliminatórias à Copa do Mundo de 2014, e terminou com uma vitória apertada da Celeste por 3 a 2, no estádio Centenario. Na ocasião, a Uruguai venceu com gols de Edinson Cavani, que será titular contra a Argentina no jogo de hoje

No duelo entre as duas maiores campeãs da Copa América, o retrospecto se mostra altamente equilibrado: em 30 partidas, são 14 vitórias para cada lado e quatro empates. No geral, são 199 confrontos, com 85 triunfos da Albiceleste, 64 da Celeste e 50 igualdades

Guia VAVEL da Copa América 2015: Uruguai

Já o Uruguai vai em busca de seu 16º título da Copa América em solo chileno para esquecer campanha fraca na Copa do Mundo de 2014, quando foi eliminado ainda na fase de grupos

Guia VAVEL da Copa América 2015: Argentina

Sem conquistar um título importante há 22 anos, a Argentina vem de três insucessos consecutivos, inclusive dentro de casa na última edição do torneio continental. Agora, a Albiceleste visa recuperar o bom momento na América do Sul para tentar seguir com a hegemonia junto ao Brasil. No último sábado (13), ficou no empate em 2 a 2 com o Paraguai

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Argentina x Uruguai, pela 2ª rodada do Grupo B da Copa América 2015, partida a ser disputada às 20h30, no estádio La Portada, em La Serena.