Resultado de Itália x Portugal, amistoso internacional (0-1)

SÓ ALEGRIA! Os Portugueses comemoram como se fosse um título a vitória sobre a Itália. A última vez que isso aconteceu foi em 1976, 39 anos atrás, vitória essa que quebra um tabu e tanto.

PRIMEIRA DERROTA! Sob o comando da Itália, foi a primeira vez que a equipe de Antonio Conte deixa o gramado derrotada. Agora são 4 jogos sem vencer.

FIM DE JOGO! Depois de quase 40 anos, Portugal volta a vencer a Itália. Com gol de Éder, e sem Cristiano Ronaldo em campo, os Lusos batem os italianos por 1 a 0.

49' BEEEETOOOOO! Vazquez recebe dentro da área, bate por cima do goleiro de Portugal que, de mão trocada, coloca pela linha de fundo, fazendo grande defesa.

48' Pirlo coloca a bola na área, Parolo tenta chegar mas Beto sai em cima e fica com ela.

46' PRA FOOOORA! Matri recebe dentro da área, se livra de dois marcadores e tenta o chute, mas a bola acaba estufando as redes, só que pelo lado de fora.

45' +5 de acréscimos.

44' Bonucci tenta lançamento para Gabbiadini, mas Eliseu se antecipa e fica com a bola.

43' BEEEETOOO! Contra-ataque da Itália, Gabbiadini recebeu na entrada da área, fez o giro sobre a marcação e bateu forte, cruzado, mas o goleiro de Portugal estava esperto e espalmou para a linha de fundo.

42' Éder recebe na entrada da área e de bicicleta, tenta surpreender Sirigu, sem sucesso.

40' SUBSTITUIÇÃO DE PORTUGAL: Sai Quaresma e entra Pizzi.

38' Quaresma recebe na direita, tenta o cruzamento mas pega muito mal na bola e isola novamente.

36' Por demorar a cobrar um lateral, Eliseu recebeu cartão amarelo.

33' Bem postada defensivamente, Portugal não dá espaço para a Itália chegar ao gol de Beto, com isso administra a vantagem no placar.

30' SUBSTITUIÇÃO NA ITÁLIA: Sai Bertolacci e entra Parolo.

29' SUBSTITUIÇÃO DE PORTUGAL: Sai Varela e entra Nani.

29' Éder recebe dentro da área, tenta o chute mas é interceptado por Ranocchia.

28' SUBSTITUIÇÃO NA ITÁLIA: Saem Immobile e De Sciglio, entram Pasqual e Matri.

26' Quaresma cobra, pega forte na bola e ela sai por cima do gol, rumo à linha de fundo. No lance o meia da Itália, Bertolacci, recebeu cartão amarelo.

24' Bertolacci derruba Éder na entrada da área, é falta.

22' SUBSTITUIÇÃO NA ITÁLIA: Sai El Shaarawy e entra Sansone.

21' UUUUUUUUH! Pirlo toca para Darmian, dentro da área, que domina, gira, e bate colocado, vendo a bola passar raspando o pé da trave direita de Beto.

19' SUBSTITUIÇÃO NA ITÁLIA: Sai Candreva e entra Gabbiadini.

17' Candreva tenta passar por Cédric, que peita o italiano e rouba a bola.

14' SUBSTITUIÇÃO DE PORTUGAL: Sai Bruno Alves e entra Daniel Carriço.

14' SUBSTITUIÇÃO NA ITÁLIA: Sai Soriano e entra Vazquez.

12' Quaresma recebe na entrada da área, ajeita para o pé direita e chuta, mas pega mal e praticamente isola a bola.

11' Num momento que a Itália dominava o jogo e assustava, Portugal sai na frente e com linda jogada de Eliseu.

6' Eliseu faz linda jogada na esquerda, toca para Quaresma que cruza na medida para Éder, que de pé direito coloca a bola no fundo das redes de Sirigu.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DE PORTUGAL! Éder é o nome dele.

4' NA TRAAAAVE! Pirlo cobra a falta na área, Bonucci, de cabeça, mando no pe da trave esquerda de Beto. No rebota, Soriano tenta mandar para o gol mas Bruno Alves desvia o suficiente para colocar a bola pela linha de fundo.

3' Varela chega atrasado e faz falta em Candreva, o árbitro marca.

2' Ranocchia perde a bola, João Moutinho tentou lançar Éder mas o zagueiro italiano se recuperou e tomou a bola de volta.

1' ROLA A BOLA! Apita o árbitro, começa o segundo tempo para Itália x Portugal.

16:33 SUBSTITUIÇÃO DE PORTUGAL: Duas mudanças para o segundo tempo: Saem Tiago e Vieirinha, entra Cédric e Adrien Silva.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO: Terminou os primeiros 45 minutos de Itália e Portugal na Suíça. Jogo empatada em 0 a 0. Muitas chances surgiram, mas poucas foram bem aproveitadas.

45' Quaresma tenta lançamento para Éder mas Ranocchia, mais uma vez, faz o corte.

44' Quaresma rouba a bola, enfrenta a defesa italiana, tenta o chute mas é interceptado por Ranocchia.

42' Portugal domina nessa reta final de primeiro tempo e pressiona a Itália no campo defensivo.

39' Quaresma cobra falta para dentro da área, mas ele pega forte demais na bola e ela acaba saindo pela linha de fundo.

37' Eliseu rouba a bola, tenta puxar o contra-ataque mas é derrubado por Soriano, falta nele.

35' DEFESA ITALIANA VACILA DE NOVO! De Sciglio toca para Ranocchia que deixa a bola escapar, ela sobra com João Moutinho que bateu forte, de longe, mas Sirigu, em dois tempos, evita o pior.

33' El Shaarawy rouba a bola mais uma vez, puxa o contra-ataque e toca para Darmian, que se precipita e chuta em cima da defesa, disperdiçando a chance de abrir o placar.

30' RANOOOCCHIA! Darmian recua bola para Sirigu que se atrapalha e perde na dividida para Éder. Na sobra, Varela ficou com a bola e bateu colocado, com o gol vazio, mas Ranocchia correu e, de pé direito, evitou, em cima da linha, o gol de Portugal.

28' SIRIGU! Varela cruza na área para Éder, mas o goleiro da Itália sai nos pés do atacante e fica com a bola, impedindo o gol de Portugal.

26' UUUUUUH! Contra-ataque da Itália, El Shaarawy recebeu na esquerda, foi pra cima de Tiago e bateu cruzado, fechado, e viu a bola passar raspando o pé da trave esquerda de Beto, não abrindo o placar por muito pouco.

25' Vieirinha tenta lançamento para Éder, mas Pirlo intervem no meio do caminho e rouba a bola para a Itália.

23' SUBSTIUIÇÃO DE PORTUGAL: Não vai dar para Fabio Coentrão. O ala deixa o campo para dar lugar a Eliseu.

21' Após receber atendimento, Coentrão volta ao jogo.

20' Em disputa de bola, Coentrão sentiu a coxa direita e deve ser substituindo por conta de lesão.

18' UUUUUUH! Soriano deu um lindo passe para El Shaarawy, Bruno Alves cortou mas a bola sobrou para Bertolacci, que encheu o pé e viu a bola passar raspando o angulo direito de Beto.

16' Pirlo cobra a falta baixo, a bola toca na barreira e sai pela linha de fundo.

15' Pereira derruba Immobile perto da área e o juiz marca a falta. Lance de perigo para a Itália, que tem Andrea Pirlo, especilista em falta, em campo.

14' Bonucci tenta lançamento para Candreva, mas o passe sai forte e fica fácil para Beto defender.

12' El Shaarawy rouba a bola, toca para Immobile que entra na área e bate cruzado, mas o italiano pega mal na bola que sai do outro lado, na linha lateral.

11' Quaresma levanta bola na área, Sirigu sai mal mas a defesa italiana fica com a bola e rapidamente liga o contra-ataque, que é interceptado a tempo por Bruno Alves.

10' Pirlo dá um lindo lançamento para Immobile, dentro da área, que tenta chegar a tempo mas Beto fica com a bola.

8' João Moutinho chega atrasado na bola e faz falta em Bertolacci.

6' Pirlo tenta lançamento para Soriano, que não chega a tempo na bola e ela sai pela linha lateral.

5' Immobile erra o passe para El Shaarawy e deixa a bola de graça para a defesa Lusa.

3' Após lançameto de Bonucci, a bola sobrou para Immobile, que tentou o cruzamento para a área mas Fonte se antecipou e fez o corte.

2' BETO! Em cobrança de falta, Pirlo manda direto pro gol, mas o goleiro português estava ligado e fez bela defesa.

1' Com menos de um minuto, João Moutinho dá o cartão de boas vindas em Darmian, aplicando um belo chapéu no defensor italiano.

0' APITA O ÁBRITRO! Rola a bola em Genebra para Itália e Portugal.

15:30 Sem Buffon, Pirlo assume a braçadeira de capitão na Itália. Em Portugal, Bruno Alves assumi o comando da equipe sem Cristiano Ronaldo.

15:26 PORTUGAL ESCALADO: Comandado por Fernando Santos, os Lusos vem a campo com: Beto; Vieirinha, José Fonte, Bruno Alves, Fabio Coentrão; Danilo Pereira, Tiago, João Moutinho; Ricardo Quaresma, Silvestre Varela; Éder.

15:25 ITÁLIA ESCALADA: Comandada por Antonio Conte, a Azzurra vem a campo com: Sirigu; De Sciglio, Bonucci, Ranocchia, Darmian; Pirlo, Soriano, Bertolacci; El Shaarawy, Candreva; Immobile.

Inaugurado em 2003, o Stade de Genève, palco do amistoso de hoje, tem capacidade para um pouco mais de 30 mil pessoas.

Fernando Santos, técnico de Portugal: “A motivação para este jogo tem de ser o País. A razão mais importante é que vamos jogar com uma camisa que tem o escudo de Portugal, vamos ouvir o nosso hino e estaremos perante milhares de imigrantes. Isto, só por si, tem de nos motivar e tem de nos retirar todo o cansaço. É pelo orgulho nacional que lutaremos”, disse o luso.

Antonio Conte, técnico da Itália: “Os garotos querem vencer essa partida para fechar a temporada. Espero empenho e respostas dentro de campo. A Seleção Italiana tem que ter em seu DNA sentimento, paixão, entusiasmo e sacrifício. Vestir a camisa azzurra deve sempre ser um grande estimulo, um objetivo, de grande estreita”, afirmou o treinador.

FIQUE DE OLHO: Vieirinha, lateral de Portugal: Uma das sensações dessa temporada foi o clube alemão Wolfsburg,vice-campeão da Bundesliga e que chegou nas quartas de finais da Uefa Europa League. Os Lobos ganharam destaque após ser a única equipe capaz de jogar de igual com o Bayern de Munique, e nesse time um português se destacou. Rapido, habilidoso e com ótima visão de jogo, Vieirinha, que passou a jogar mais pela lateral desde que chegou na Alemanha, era uma das peças principais do Wolfs. Devido as suas exibições no Bundesliga, o técnico Fernando Santos adotou Vieirinha como lateral em seu time também. Por isso, contra a Itália, a vitória pode vir pelo lado direito, olho nele.

FIQUE DE OLHO: Andrea Pirlo, meio-campista da Itália: Pirlo dispensa qualquer apresentação. O meia campeão do mundo em 2006, segue jogando em alto nível, mesmo já tendo 36 anos. Após voltar a disputar uma final de Uefa Champions League, dessa vez pela Juventus, o regista tem futuro incerto, mas espera terminar a temporada para decidir se seguirá em Turim ou se irá respirar novos ares.

O último embate entre as seleções foi em fevereiro de 2008, outro amistoso, também na Suíça, só que naquela ocasião foi disputado em Zurique. Com gols de Luca Toni, Fabio Cannavaro e Fabio Quagliarella, os azzurri venceram por 3 a 1, Ricardo Quaresma descontou para os lusitanos.

TABU: Portugal não sabe o que é vencer a Itália há muito tempo. Somando os confrontos em amistosos e eliminatórias para a Copa do Mundo, Portugal venceu a Itália pela última vez em 1976, em um amistoso no qual os lusos triunfaram por um placar de 2 a 1. De lá pra cá houve outras 11 partidas, sendo que em dez a Itália venceu e somente um jogo terminou empatado.

Já Portugal vem bem sob o comando de Fernando Santos. Nos últimos cinco jogos que fez, venceu quatro e perdeu apenas um. Nas Eliminatórias para a Eurocopa, venceu a Sérvia por 2 a 1 e bateu no último dia 13 a Armênia, fora de casa, por 3 a 2, com hat-trick de Cristiano Ronaldo.

Desde que assumiu o comando da Azzurra, Conte, tricampeão italiano com a Juventus, ainda não conseguiu achar o seu time ideal, não passando confiança, vencendo apenas jogos contra equipes de baixo escalão na Europa.

A Itália, comandada por Antonio Conte, não vence há três partidas. Pelas Eliminatórias à Eurocopa de 2016, empatou com a Bulgária em 2 a 2 e com a Croácia em 1 a 1 (confira aqui como foi o resumo do jogo). No último dia 12 enfrentou a Inglaterra, também em amistoso, e voltou a empatar em 1 a 1.

As duas seleções cumprem o último compromisso dentro das datas Fifa nesta terça (16), se enfrentando no Stade de Genève, em Genebra, na Suíça.

Boa tarde, caros leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora todos os lances em tempo real do amistoso entre Itália e Portugal.