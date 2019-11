Resultado Peru x Venezuela na Copa América 2015 (1-0)

21:30 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quinta-feira (18). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

21:25 A última rodada do Grupo C da Copa América será realizada no próximo domingo (21). Colômbia e Peru vão se enfrentar às 16h00, enquanto o Brasil duela com a Venezuela às 18h30.

21:23 Com o resultado desta noite, todos no Grupo C somam três pontos. Pelos critérios de desempate, o Brasil é o primeiro, em segundo vem o Peru, enquanto Venezuela fica na terceira posição e a Colômbia na lanterna.

49’ Fim de jogo! O Peru vence a Venezuela pelo placar mínimo e deixa tudo indefinido no Grupo C da Copa América.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

44’ Amarelo! Cichero faz falta em Hurtado e recebe cartão amarelo.

43’ Última substituição no Peru: Sai: Claudio Pizarro. Entra: Yotún.

40’ Josef Martínez recebe na direta e tenta cruzar para Mike Fedor, mas o chute sai muito forte para tranquilidade da defesa peruana.

39’ Ritmo da etapa final caiu bastante após o gol do Peru. Poucas chances são criadas até o momento.

38’ Alteração na Venezuela: Sai: Christian Cueva. Entra: Hurtado.

36’ Última alteração na Venezuela: Sai: Luis Seijas. Entra: Miku Fedor.

27’ Alteração na Venezuela: Sai: Juan Arango. Entra: Josef Martínez.

26’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PERU! Pizarro recebe de Guerrero, após boa jogada de Cueva, e chuta muito forte, sem chances para o goleiro Baroja. O Peru abre o placar.

23’ Amarelo! Paolo Guerrero acerta o Cichero com o braço e recebe cartão. Com isso, o jogador chegou ao segundo amarelo na competição e está fora do próximo jogo.

21’ Uuuhhh! Vargas recebe de Ballón e chuta rasteiro. A bola passa ao lado da trave esquerda.

20’ Reyna ajeita para Guerrero, mas a zaga venezuelana afasta, contudo, a bola sobra para Sánchez, que chuta de primeira e leva perigo à meta de Baroja.

17’ Jogo ganha velocidade neste momento. Peru parte para o ataque, enquanto Venezuela se fecha bem e encontra espaços para contra-atacar com perigo.

16’ Bom lance! Rondón liga contra-ataque com velocidade e toca para Arango. O meia leva até a entrada da área e serve Alejandro Guerra, que chega chutando e acerta o defensor peruana, desperdiçando assim ótima oportunidade.

15’ Advíncula avança pela direita, chega na linha de fundo e cruza rasteiro. A bola para por todo mundo e sobra para Vargas, que chuta em cima da defesa venezuelana.

9’ Advíncula vai até a linha de fundo e cruza. Reyna passa da linha da bola, mas acerta com o calcanhar e quase marca um belo gol. Peru tenta pressionar.

7’ Jogo muito pegado neste momento, com faltas duras.

4’ Rondón recebe no meio dos zagueiros, tenta arrancar, mas acaba sem enrolando e cai desperdiçando boa oportunidade.

3’ Cueva faz jogada de velocidade pela esquerda, entra na área e chuta forte. A bola pega em Vizcarrondo e vai para fora.

1’ Reyna recebe na esquerda e cruza a bola para a área. Pizarro sobe mais alto que a defesa venezuelana, mas cabeceia para fora.

0’ Começa o segundo tempo!

21:31 Equipes estão de volta e o Peru tem uma alteração. Reyna entra na vaga de Lobatón.

46’ Fim do primeiro tempo! Peru e Venezuela ficam no empate sem gols.

45’ Um minuto de acréscimo neste primeiro tempo.

42’ Lobatón aproveita uma bola que sobra na entrada da área, mas erra o chute e não leva perigo à meta de Baroja.

39’ Mesmo com um jogador a menos, Venezuela se fecha muito bem e não dá espaços ao selecionado peruano.

37’ Alteração na Venezuela: Sai: Ronald Vargas. Entra: Cichero.

36’ Amarelo! Lobatón mata o contra-ataque venezuelano e é mais um que recebe cartão.

34’ Amarelo! Ballón entra de maneira ríspida no meia Varga e recebe o primeiro cartão amarelo do jogo.

32’ Escanteio cobrado na área e o atacante Pizarro cabeceia para defesa do goleiro Baroja. Lance, entretanto, não valeu, pois o atacante fez falta.

29’ Expulso! O lateral-esquerdo Amorebieta pisou em Paolo Guerrero após fazer uma falta e recebeu cartão vermelho direto.

27’ Rondón acerta lindo passe de cabeça, mas Guerra domina mal e perde chance de entrar sozinho na área.

24’ Amorebieta vai até a linha de fundo e cruza com perigo, mas zaga peruana corta bem.

22’ Errou! Paolo Guerrero faz jogada pela esquerda de ataque e toca voltando para Lobatón, que chega chutando e pega muito mal na bola.

19’ Guerrero está recuperado e a bola volta a rolar.

19’ Confronto está paralisado para que o atacante Paolo Guerrero seja atendido.

18’ Venezuela toca a bola no campo de defesa na tentativa de achar espaços pelo meio. Neste momento, o confronto é sonolento.

14’ Vargas puxa a bola pelo meio e tenta lançar Guerra, mas o toque sai errado e os venezuelanos desperdiçam boa oportunidade.

13’ Bola é cruzada na área, Paolo Guerrero não consegue dominar e Sánchez pega o rebote, mas cai na área e fica pedindo pênalti, que não houve.

8’ Venezuela é quem começa tomando a iniciativa no confronto. Seleção Vinotinto toca a bola com velocidade e consegue ter uma presença ofensiva maior.

5’ Gallese! Alejandro Guerra acerta um belo passe e encontra Rondón livre na grande área. O centroavante finaliza e a bola acaba indo na direção do goleiro peruano. Quase o primeiro gol do jogo.

2’ Jogo começa com as equipes se estudando bastante, sem arriscar jogadas.

0’ Começa! A bola está rolando para Peru e Venezuela pelo Grupo C da Copa América.

20:26 Tudo pronto! Dentro instantes a vai rolar no Elías Figueroa Brander.

20:24 Agora, é o momento da execução do hino do Peru.

20:23 Equipes já estão no gramado e o hino da Venezuela está sendo executado.

20:15 Já Noel Sanvicente tem os demais jogadores à disposição no banco de reservas: Fariñez, Dani Hernández; Perozo, Cichero, Wilker Ángel, Rafael Acosta, Franklin Lucena, César Gonzáles, Gelmin Rias, John Murillo, Josef Martínez e Miku Fedor.

20:13 O técnico Ricardo Gareca terá os seguintes jogadores no banco de reservas: Libman; Penny, Requena, Riojas, Christian Ramos, Yotún, Retamoso, Reyna, Céspedes, Hurtado, André Carrillon, Farfán.

20:10 Já a Venezuela atuará com os seguintes jogadores: Baroja; Rosales, Vizcarrondo, Andrés Túñez e Amorebieta; Tomás Rincón, Luis Seijas, Ronald Vargas, Alejandro Guerra e Juan Arango; Rondón.

20:05 O Peru entrará em campo com: Gallese; Advíncula, Zambrano, Ascúes e Juan Vargas; Lobatón, Ballón, Christian Cuevas e Joel Sánchez; Claudio Pizarro e Paolo Guerrero.

20:00 As duas seleções já estão escaladas para o embate de logo mais.

Estádio Elías Figueroa Brander, conhecido como Playa Ancha, é uma das sedes desta Copa América 2015. Localizado em Valparaíso, no Chile, o estádio recebeu uma reforma em 2014 e passou a ter sua capacidade aumentada de 18 mil para 23 mil pessoas. Apesar de não ser tão grande, o local, que costuma ter jogos do Santiago Wanderers, tem museu esportivo, um ginásio, uma pista atlética e um cassino.

Noel Sanvicente, técnico da Venezuela, pediu atenção a seus jogadores para conquistar mais três pontos e ficar próximo da classificação às quartas de final da Copa América. Além disso, ele cobrou um melhor aproveitamento nas definições das jogadas. “Todas as partidas são importantes, é um grupo complicado. Para conseguirmos a classificação, é necessário que estejamos bem. Sempre tem coisas que podem melhorar. Quando você ganha, os jogadores crescem. Um dos pontos que devemos melhorar é a definição das jogadas”.

O técnico Ricardo Gareca, do Peru, aponta que existem vários erros ainda na sua equipe, entretanto pede paciência e garante a correção disso tudo nos próximos jogos. “Temos muito a melhorar e vamos fazer isso dentro dos jogos. Vamos evoluir aos poucos. Corrigimos bastante coisa e estamos aprimorando a bola parada. A defesa vinha bem, mas terminou caindo um pouco no segundo tempo do jogo com o Brasil. Estamos em condições de corrigir esses erros e buscar uma solidez já neste duelo”.

FIQUE DE OLHO Peru x Venezuela: Rondón, atacante da Venezuela, pode ser mais uma vez fundamental. O selecionado venezuelano está longe de ter uma grande qualidade técnica, mas Rondón se destaca entre os titulares e, geralmente, chama a responsabilidade.

FIQUE DE OLHO Peru x Venezuela: Paolo Guerrero, atacante do Peru, é o principal nome a ser parado nesta equipe peruana. Bastante perigoso, o jogador, atualmente no Flamengo, costuma dá trabalho aos defensores adversários e é considerado, na sua posição, um dos melhores em atividade no futebol Sul-Americano.

Na Copa América, a última partida entre os dois selecionados aconteceu no dia 27 de julho de 2011. O duelo em La Plata teve como vencedor os peruanos. O atacante Paolo Guerrero foi o grande destaque do embate marcando três dos quatro gols da vitória por 4 a 1. William Chiroque fez o outro tento do Peru, enquanto Juan Arango descontou para os Vinotintos.

Na história da Copa América, o Peru só saiu de campo derrotado uma vez pelos venezuelanos, quando a competição foi realizada na Venezuela. Em terras Chilenas, os dois selecionados já estiveram frente a frente em 1991. Na ocasião, os peruanos golearam os adversários por 5 a 1. A Seleção Peruana tem uma vantagem de cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota.

A Seleção da Venezuela, geralmente, é apontada como “saco de pancadas” nas competições Sul-Americanas. Entretanto, os Vinotintos estão mudando esse panorama. Logo na estreia os venezuelanos pegaram a Seleção Colombiana, composta por atletas que atuam em grandes equipes do futebol mundial. Apesar disso, eles não se intimidaram, fizeram uma marcação dura e ganharam o duelo pelo placar mínimo, com gol do atacante Rondón.

O Peru estreou na Copa do América 2015 contra um dos principais candidatos ao título da competição, o Brasil. Os peruanos até abriram o placar no início do embate, contudo, deixaram Neymar com liberdade e viram o craque brasileiro desequilibrar o confronto. Com isso, sofreram um gol no fim e saíram de campo derrotados, de virada, por 2 a 1.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Peru x Venezuela, partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa América 2015, a ser disputada às 20h30, no estádio Elías Figueroa Brander, em Valparaíso, no Chile.