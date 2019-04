Weiser troca Bayern de Munique pelo Hertha Berlin

Nesta quinta-feira (18), o Hertha Berlin anunciou a contratação do meia Mitchell Weiser. O jovem de 21 anos não renovou seu contrato com o Bayern de Munique e, portanto, não gerou custos aos Blau-Weißen. O vínculo com o clube berlinense vale até 2018.

A notícia foi confirmada por Michael Preetz, diretor de esportes do Hertha, na rede social Twitter. "Perfeito! Nossa primeira contratação (para a próxima temporada), Mitchell Weiser, assinou", publicou.

Também no Twitter, a conta oficial do Hertha lembrou que Weiser participou do gol da vitória do Bayern sobre o time da capital na última temporada, na Allianz Arena. Àquela oportunidade, os bávaros venceram por 1 a 0, com Schweinsteiger a marcar aos 35 minutos do segundo tempo. "Não estamos mais irritados com você. Bem-vindo ao Hertha BSC e a Berlim, Weiser!", brincou.

Em sua apresentação, Mitchell Weiser se mostrou satisfeito com o acerto. "Jogar no Hertha é um grande e apaixonante desafio. Quero ajudar a equipe e jogar junto com os fãs em busca de uma temporada de sucesso. Estou ansioso", disse ao site oficial do BSC.

Revelado pelo Colônia, o alemão chegou ao time de Munique em 2012. Defendeu o time B do Bayern e, depois, foi emprestado ao Kaiserslautern, da segunda divisão. Seu primeiro gol pela equipe principal do FCB veio contra o São Paulo, pela Copa Audi de 2013. No mesmo ano, estreou na Uefa Champions League ao substituir Mario Götze nos minutos finais da vitória de 1 a 0 sobre o Viktoria Plzen, na República Tcheca, pela fase de grupos.

Mesmo com uma carreira curta, Weiser já coleciona seis títulos oficiais, todos pelo Bayern: duas Bundesligas, uma DFB-Pokal, um Mundial de Clubes da Fifa, uma Supercopa da Uefa e uma Supercopa da Alemanha. Na temporada passada, jogou várias partidas devido às inúmeras lesões que assombraram o elenco alvirrubro. Além de meia, também atuou como lateral-esquerdo.