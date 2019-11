Resultado México x Equador na Copa América 2015 (1-2)

49' Apita o árbitro! Equador vence o México pelo placar de 2 a 1.

46' Tempo de acréscimo no segundo tempo: três minutos.

46' Substituição no Equador: Sai Montero para a entrada de Fidel Martínez.

45' Cartão Amarelo! Eduardo Herrera recebe o cartão.

44' Quase! Vuoso bate pro gol e a bola passa raspando a trave.

43' Equador tenta levantamento na área, e Ayala consegue o corte.

40' Bolaños cruza pelo alto em direção a área, mas a bola para nas mãos de Corona.

39' Herrera já está em campo novamente.

35' Achilier acerta um chute no rosto de Herrera, que fica sangrando.

33' Cazares acabou de entrar e já arriscou uma finalização na área. A defesa cortou.

32' Substituição no Equador: Sai o volante Ibarra para a entrada do meio-campo Juan Cazares.

30' Valencia arrisca novamente, mas a bola passa sem perigo.

27' Noboa lança para Valencia, cruza para Montero que tenta a finalização, mas bate na marcação. Equatorianos reclamam de um possível toque de mão, mas árbitro não marca pênalti.

25' Expulsão! Técnico Miguel Herrera é expulso do jogo.

24' Valencia arrisca o chute, mas a bola vai em cima do goleiro Corona.

18' GOOOOOOOOOL DO MÉXICO! Raúl Jiménez desconta de pênalti para o México.

17' PÊNALTI! Juiz marca pênalti a favor do México.

16' Substituição no México! Miguel Herrera faz a sua última troca do jogo. Sai Corona para a entrada de Eduardo Herrera.

15' Montero cobra escanteio e defesa afasta.

13' Vuoso recebe na área, bate pro gol, mas Domínguez faz grande defesa.

11' GOOOOOOOOOL DO EQUADOR! Bolaños deixa Enner Valencia na cara do gol e faz o segundo gol da partida.

10' Noboa arrisca o chute de longe, mas a bola passa pelo gol de Corona sem perigo.

7' Cartão Amarelo! Fabián leva amarelo no primeiro minuto em campo, após falta em Ibarra.

7' Outra substituição no México: Sai Javier Güemez, entra Marco Fabián.

6' Cartão Amarelo! Ibarra faz falta dura em Domínguez e leva o cartão.

3' Valencia recebe cruzamento na área, tenta a cabeçada, mas a bola passa por cima do gol.

1' Corona tenta o passe, a bola desvia na marcação e é marcado o escanteio.

0' Bola rolando para o segundo tempo de México x Equador.

Substituição no México: Sai o lateral Velarde para a entrada do meio-campo Javier Aquino.

As duas equipes já retornaram ao gramado do El Teniente.

Equador apresentou maior domínio de jogo no primeiro tempo, não desperdiçou a grande oportunidade que teve e abriu o placar. Com esse resultado, o México está sendo eliminado da Copa América, os equatorianos ainda dependem de outros resultados para conseguirem a classificação.

46' Termina o primeiro tempo de partida.

45' Mais um minuto de acréscimo.

43' Valencia recebe a bola na área, mas é desarmado.

41' Velarde recebe grande passe de Jiménez pela esquerda, mas o cruzamento passa por cima de paredes.

38' Valencia e Domínguez se chocam e juiz para o jogo para atendimento a Valencia.

37' Noboa passa de calcanhar para Ayoví, mas é marcado impedimento.

34' Bolaños tenta abrir jogada para Ibarras, mas corta a defesa mexicana.

32' Equador cobra escanteio, mas a defesa afasta.

27' Cartão Amarelo! Bolaños recebe o cartão por atrapalhar a reposição de bola de Corona.

25' GOOOOOOOL DO EQUADOR! Valencia recebe a bola, tenta o chute, mas a bola desvia na marcação e sobra livre para Bolaños empurrar para o gol.

21' Jiménez recebe cruzamento na área e bandeirinha marca impedimento.

17' Bolaños lança em direção a área, mas a bola vai para a linha de fundo.

16' Cartão Amarelo! Ayala recebe o primeiro amarelo do jogo pela falta cometida em Valencia.

16' Valencia é puxado por Ayala e árbitro marca falta.

13' Ayovi cobra falta, mas a bola vai para a linha de fundo sem perigo para Corona.

8' Domínguez lança para Flores, mas Domínguez sai do gol e defende.

5' Noboa arrisca de fora da área, mas Corona defende.

3' Cruzamento para a área do Equador, mas a defesa afasta.

1' UUHH! Bolaños recebe cruzamento na área, domina e chuta, mas Corona defende.

0' Começa o jogo em Rancagua.

As equipes já estão em campo aguardando o apito inicial.

FIQUE DE OLHO México x Equador: Enner Valencia, atacante do Equador. A Seleção Equatoriana é obrigada vencer com uma larga vantagem de gols, por isso o atacante Valencia, considerado o principal astro do elenco, se torna a principal esperança de gols para a La Tri. Olho nele.

FIQUE DE OLHO México x Equador: Raúl Jiménez, atacante do México. Jiménez atua no Atlético de Madrid, apesar de ter feito uma temporada de estreia não muito boa na equipe, está brilhando na Copa América com a seleção mexicana, causando interesse no Benfica de Portugal, que está quase fechando a contratação do jovem atacante. Olho na esperança de gols El Tricolor.

Para o atacante Vuoso, a partida é como uma final para a seleção. ''Se amanhã não tivermos um bom resultado, nossa luta não terá servido de nada. Temos que sair mentalizados e temer o Equador, que é uma grande equipe'', disse ele.

Em coletiva, o treinador Miguel Herrera afirma que o México é obrigado a ganhar nesta sexta-feira: "Nós temos que propor o jogo, somos os obrigados a ganhar. Ganhando estamos na próxima fase. Eles, se ganham, precisam esperar. O Equador é um time perigoso que não tem nada a perder e muito a ganhar. Queremos um time que se entregue, que saia para ganhar. Não estamos fazendo um torneio ruim, só jogamos mal o primeiro tempo contra a Bolívia. Contra o Equador está claro. Se perde, fracassa. Temos a ideia de ganhar porque nossa meta é estar na final. A Copa América tem sido um torneio parelho, não tem time pequeno".

O último jogo entre México x Equador na Copa América ocorreu em 1 de julho de 2007, pela fase de grupos, e terminou com vitória mexicana pelo placar de 2 a 1. Relembre os gols da partida:

No retrospecto entre as equipes na Copa América, os mexicanos estão invictos, com três vitórias e um empate em quatro jogos disputados.

Uma vitória simples classifica o México para a próxima fase da competição, mas para o Equador a situação é bem mais complicada, já que a seleção está na lanterna do Grupo A sem nenhum ponto. Os equatorianos precisam vencer por uma vantagem considerável de gols e torcer para Uruguai e Colômbia, terceiros colocados dos outros grupos, sofrerem uma goleada.

Já o Equador, também na última segunda-feira (15), foi derrotado pela Bolívia pelo placar de 3 a 2. Raldes, Smedberg-Dalence e Marcelo Moreno marcaram para os bolivianos no primeiro tempo, e Enner Valencia e Miller Bolaños descontaram para os equatorianos na segunda etapa.

Na rodada anterior, segunda-feira (15), o México empatou com os donos da casa pelo placar de 3 a 3. Vidal, duas vezes, e Vargas marcaram para o Chile, enquanto Vuoso, também em duas oportunidades, e Jiménez descontaram para os mexicanos. Com esse resultado, o México ocupa a terceira posição na tabela do Grupo A com apenas dois pontos.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! A partir de agora acompanhe México x Equador, válido pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa América 2015. A partida será disputada às 18h (horário de Brasília), no Estádio El Teniente, em Rancágua, no Chile.