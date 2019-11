Resultado Chile x Bolívia pela Copa América 2015 (5-0)

Encerramos aqui a nossa transmissão. Obrigado a você que seguiu a partida com a gente! Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida.

Jogadores do Chile comemoram um dos cinco gols na bela atuação da Roja na partida desta noite.

Com muita facilidade, o Chile controlou toda a primeira etapa de jogo e a encerrou com a vantagem de 2 a 0 no placar. No segundo tempo, mais três gols a favor da Roja para sacramentar a vitória diante da Bolívia, que pouco fez em toda a partida.

45' FIM DE JOGO!

44' Angelo Henríquez tenta cruzar, mas defesa cede escanteio.

43' Bejarano arrisca chute de fora da área, mas a bola vai para fora.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! Angelo Henríquez cruza rasteiro pela direita, mas a bola desvia em Raldés, encobre o goleiro, bate na trave e entra.

39' Marcelo Moreno recebe bom passe na entrada da área, faz o giro, mas é travado na hora do chute.

37' Zaga boliviana vacila, Vargas fica com a bola na área, mas retarda o chute e sofre o desarme.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! Novamente em boa jogada, Medel recebe na área, domina no peito e marca um lindo gol por cobertura. O quarto da Roja na partida!

31' Bolívia arma contragolpe em velocidade e Marcelo Moreno chuta cruzado, mas Bravo faz boa defesa.

30' Chile segue trocando passes e dominando a partida, enquanto a Bolívia continua tendo dificuldades de chegar ao ataque.

27' Matías Fernández cruza na área, a bola desvia na defesa, e Vargas arrisca uma bicicleta, mas pega mal na bola.

26' Chumacero chega na maldade em Valdivia, comete falta e recebe cartão amarelo.

25' Vargas recebe a bola na entrada da área e bate de primeira, mas Quiñonez defende.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! Após troca de passes da Roja para interceptação na área, Matías Fernández passa para Henríquez, que cruza rasteiro. Na segunda trave, Aránguiz domina e se livra do marcador, mandando a bola para o fundo do gol.

18' Isla tenta lançamento para Valdivia, que falha na recepção e a bola fica com a Bolívia.

17' Cartão amarelo para Cristian Coimba, por cometer falta em Vargas.

16' Mudança na Bolívia: sai Pablo Escobar, entra Damián Lizio.

15' QUE PERIGO!!! Aranguiz se aproveita de bom passe na entrada da área e arrisca a bomba, quase marcando o terceiro gol chileno.

14' Bolívia tem lancçamento na área, mas sai forte demais e Bravo apenas acompanha a saída de bola pela lateral.

11' Valdivia toca a bola para Henríquez, que falha na hora de dominar e se atrapalha com Isla.

9' Chile sai ao ataque trocando passes e consegue se aprofundar na área, mas a defesa boliviana afasta.

7' Equipe chilena retorna ao segundo tempo com mais calma. Bolívia pressiona em busca de diminuir a vantagem do Chile, que não tem pressa para arriscar algo.

4' Chile chega com perigo ao ataque, mas auxiliar técnico assinala posição de impedimento.

3' Marcelo Moreno recebe o passe na intermediária, avança até a entrada da área, mas chuta fraco demais e facilita a defesa para Bravo.

2' Segunda etapa de jogo tem início um pouco truncado.

0' Bolívia também mexe: saem Veizaga e Edemir Rodríguez e entram Damir Miranda e Danny Bejarano.

0' Alteração dupla no Chile: saem Vidal e Alexis Sánchez, e entram Matías Fernandez e Angelo Henríquez, respectivamente.

0' Começa o segundo tempo!

Chile demonstra superioridade diante da Bolívia no primeiro tempo e, com gols de Aráguiz e Alexis Sánchez, fica com a vitória parcial.

46' Fim de primeiro tempo!

45' Juiz assinala um minuto de acréscimo.

44' Mesmo com a vantagem, equipe chilena não dá folga e continua pressionando mesmo no final da etapa inicial.

41' Chile tem boa jogada na área e Vargas aproveita bom passe, mas a bola não entra no gol.

40' Leonel Morales comete falta em Valdivia e recebe cartão amarelo.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! Alexis Sánchez retém a posse da bola, parte em velocidade e dá o passe para Valdivia, que cruza de volta e o camisa 7 dá um peixinho, marcando seu primeiro gol na Copa América!

35' Chile cobra falta em jogada ensaiada e a bola passa raspando pela meta de Quiñonez.

33' Após boa troca de passes, Vidal serve Valdivia na área, que cai e perde a bola para a defesa adversária.

32' Bolívia tem falta perigosa no lado esquerdo. Na cobrança, a defesa chilena afasta o perigo.

30' NA TRAVE!!! Na cobrança de Alexis Sánchez, a bola passa por todo mundo e explode no travessão.

29' Defesa boliviana comete falta na entrada da área e Chile tem boa chance de ampliar o placar.

26' Chile chega bem com bela troca de passes na entrada da área, aproveitando os espaços no sistema de marcação boliviano. Vargas aproveita o bom passe, mas a bola rebate do defensor adversário.

25' Alexis Sánchez chega com perigo até a área e arrisca o chute, mas a bola passa longe do gol.

24' Smedberg comete falta em Isla e Chile cobra rapidamente.

22' Sánchez arrisca tabela com Beausejour, que acaba se atrabalhando e perdendo a bola para o marcador.

21' Chile segura a bola no campo de defesa e troca passes.

18' Roja tem cobrança de falta na entrada da área. Na cobrança, Alexis Sánchez por pouco não marca.

16' Chile pressiona no ataque e obriga a Bolívia a se recuar no campo de defesa.

15' Beausejour tenta alcançar o passe no lado intermediária, mas escorrega e perde o tempo da bola.

13' Bolívia tem escanteio, mas cobrança sai forte demais e passa por todo mundo na área.

12' Bolívia tenta chegar ao ataque explorando as laterais, mas sem muito sucesso.

10' Alexis Sánchez tenta se livrar da marcação na entrada da área e arrisca passe de calcanhar, mas acaba ficando sem a bola.

8' Valdívia parte em velocidade e arrisca o chute de fora da área, mas a bola fica nas mãos do goleiro Romel Quiñonez.

7' Agora a Bolívia quem chega com perigo, mas a defesa chilena, atenta ao lance, afasta o perigo.

5' Chile tem boa troca de passes no meio-campo e a bola sobra para Alexis Sánchez na entrada da área. O atacante finaliza, mas a bola sai por cima do gol.

3' A vitória parcial deixa o Chile na liderança do Grupo A.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! Medel lança a bola na área, Vargas ajeita, e Aránguiz finaliza para abrir o placar a favor da Roja.

1' Morales se choca com Isla e fica com a mão no rosto. É falta para a Bolívia.

0' Autoriza o árbitro!

Tudo pronto pra bola rolar!

Hinos nacionais sendo executados no Estádio Nacional do Chile.

Depois de fazer aquecimento no gramado, as equipes retornam aos vestiários para se preparar para a partida de logo mais.

O México vem sendo eliminado da Copa América na primeira fase. O Equador aguarda combinado de resultados para arriscar a classificação como melhor terceiro colocado. Já Chile e Bolívia entram em campo classificados.

Andrés Cunha apita a partida e será auxiliado por Mauricio Espinosa e Carlos Pastorino.

Um empate é suficiente para o Chile assegurar sua classificação, mas caso seja derrotado, poderia até ceder uma eliminação precoce. Tudo pode mudar dependendo da combinação de resultados da rodada, que terá sua última partida no domingo, entre Brasil e Venezuela.

Capitão do time, Marcelo Moreno comentou sobre a expectativa de colocar a Bolívia na próxima fase do torneio. Para ele será um feito tão grande que mal consegue imaginar: "Ninguém apostava na gente. Fizemos nosso trabalho quieto, com os pés no chão e hoje temos a grande chance de colocar nosso país na outra fase. Trabalhamos para isso e vamos conseguir o que ninguém pensava que aconteceria".

Após o acidente por imprudência ocorrido com Vidal, o técnico Jorge Sampaoli deu seu voto de confiança ao jogador e garantiu a continuidade do mesmo na equipe: "Não será isso que vai tirá-lo da equipe. Todos gostam muito dele e devemos por na balança todas as possibilidades. Não pensei em cortá-lo".

O estádio Nacional do Chile será o palco da partida entre Chile x Bolívia, válida pela Copa América 2015 e tem a capacidade para aproximadamente 55 mil pessoas.

FIQUE DE OLHO: Marcelo Moreno, atacante da Bolívia. Atuando no Chanchung Yatai, da China, Moreno vem para a partida como o principal nome do ataque boliviano.

FIQUE DE OLHO: Jorge Valdivia, meia do Chile. Apesar de controvérsias sobre seu estado físico no Palmeiras, seu atual clube, o Mago vem surpreendendo em suas atuações pela Roja na Copa América.

Contra o Equador, a Verde impôs sua força na última rodada e venceu a partida por 3 a 2. Leia mais aqui: Bolívia surpreende Equador em jogo eletrizante e encaminha classificação

Já a Bolívia também soma quatro pontos com uma vitória e um empate, mas ocupa a segunda posição do grupo pelo menor saldo de gols.

Na última rodada, o Chile ficou no empate com o México por 3 a 3 em partida eletrizante. Leia mais sobre o jogo aqui: Em jogo eletrizante e de seis gols, Chile e México ficam no empate

Anfitrião do torneio, o Chile ocupa a primeira colocação

do Grupo A, com quatro pontos. Até aqui a Roja conquistou apenas uma vitória e um empate.