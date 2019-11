Resultado Uruguai x Paraguai pela Copa América 2015 (1-1)

17:55 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de sábado (20). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

17:51 Com o resultado desta tarde, as duas seleções estão classificadas para as quartas de final da Copa América 2015.

48’ Fim de jogo! Uruguai e Paraguai ficam no empate por 1 a 1.

46’ Muslera! Valdez recebeu na entrada da área, se livrou da marcação e bate no canto. O goleiro Muslera faz grande defesa e evita a virada.

45’ Três minutos de acréscimos.

42’ Maxi Pereira vai pela direita, faz o cruzamento e o ataque uruguaio não consegue aproveitar.

39’ Perdeu! Cristian Rodríquez faz jogada individual, dentro da área, e cruza rasteiro para Stuani finalizar fraco e facilitar o trabalho de Justo Villar.

36’ Amarelo! Molinas erra passe no meio-campo, Rolán fica com a bola e tenta partir para o ataque, mas acaba sendo derrubado pelo paraguaio.

34’ Jogo muito fraco tecnicamente neste segundo tempo. Poucas chances de gols.

29’ Uuuhhh! Bola é cruzada na área, Valdez sobe mais alto que a defesa adversária e cabeceia com perigo. Quase a virada.

28’ Amarelo! Álvaro Pereira entra da maneira dura, com um carrinho, recebe o cartão amarelo e será desfalque case o Uruguai siga na competição.

26’ Amarelo! Coates mata a jogada do Paraguai com falta em Valdez e recebe cartão.

26’ Última alteração no Paraguai: Sai: Lucas Barrios. Entra: Roque Santa Cruz.

23’ Amarelo! Ortiz faz falta dura e recebe cartão amarelo, que é o segundo dele na Copa América. Sendo assim, está fora da próxima partida.

22’ Villar! Depois de um cruzamento na área, Cavani acerta um voleio e o goleio Justo Villar faz ótima defesa.

22’ Alteração no Paraguai: Sai: Bobadilla. Entra: Gonzáles.

21’ Alteração no Uruguai: Sai: Carlos Sánchez. Entra: Cristian Rodriquez.

19’ Alteração no Paraguai: Sai: Ortigoza. Entra: Ortiz.

16’ Jogo paralisado neste momento para atendimento a Ortigoza, que não deve continuar.

14’ Ortigoza levanta a bola na área e o lateral-direito Maxi Pereira afasta com tranquilidade.

10’ Jogo fica fraco mesmo momento. Equipes erram demais no meio-campo e não conseguem chegar no ataque.

7’ Valdez domina pelo meio e aciona Maxi Pereira na direta. O lateral faz o cruzamento para Cavani cabecear e levar perigo.

2’ Bobadilla faz boa jogada, entretanto, acaba cometendo falta de ataque e perde grande oportunidade.

0’ O Uruguai voltou para o segundo tempo com uma alteração. Abel Hernández saiu para a entrada de Stuani.

0’ Começa o segundo tempo!

17:01 Equipes estão de volta para o segundo tempo.

46’ Fim do primeiro tempo! Uruguai e Paraguai ficam no empate por 1 a 1.

44’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PARAGUAI! Benítez cobra escanteio, Lucas Barrios se antecipa e manda, de cabeça, para o fundo do gol. Tudo igual em La Serena.

43’ Lucas Barrios domina na direita e cruza com perigo. Atento, Coates afasta para escanteio.

41’ Uruguai trabalha a bola no meio-campo para tentar encontrar espaços e aumentar a vantagem.

36’ Uuuhhh! Cavani recebe passe de Sánchez, fica sozinho perto da marca do pênalti e chuta para fora. Quase o segundo gol.

35’ Uruguai pressiona na busca pelo segundo gol.

34’ Carlos Sánchez invade a área pela direita de ataque e tenta cruzar, mas a bola devia na zaga adversária e vai para escanteio.

33’ Ortigoza cobra a falta, a bola pega na barreira e vai para linha de fundo. Escanteio.

32’ Valdez sofre falta de Gonzáles e o Paraguai tem boa oportunidade em cobrança de falta.

29’ Maxi Pereira vai até a linha de fundo e tenta fazer o cruzamento, mas acaba errando e a bola vai para fora.

28’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO URUGUAI! O zagueiro José Giménez aproveita uma cobrança de escanteio e cabeceira tirando qualquer chance de defesa do goleiro Justo Villar.

25’ Bobadilha recebe na esquerda e tenta cruzar para área, mas a bola para no zagueiro uruguaio e vai para linha de fundo.

21’ Jogo continua sem grandes oportunidades de gols, mesmo com as equipes chegando bastante ao setor de ataque.

16’ Que feio! Bobadilha vai cobrar a falta e acaba errando feio. Apenas tiro de meta para o Uruguai.

15’ Pires faz boa jogada pela esquerda, passa por Gonzáles e sofre falta, que pode levar perigo à meta de Muslera.

12’ Perdeu! Escanteio é cobrado na área, Lucas Barrios cabeceia fraco e Valdez recebe na pequena área. Entretanto, o paraguaio cabeceia para fora e perde uma grande oportunidade de abrir o placar.

10’ Equipes se movimentam bem neste início de confronto, mas não consegue criar grandes oportunidades de gols.

9’ Benítez puxa contra-ataque pelo lado direito, mas na hora de passar a bola para Lucas Barrios toca muito forte e facilita a defesa de Muslera.

8’ Amarelo! Ortigoza acerta Arévalo Rios de maneira ríspida e é mais um que recebe cartão amarelo.

6’ Abel Hernández recebe de Arévalo e chuta de fora da área para surpreender o goleiro, mas a bola vai para longe.

5’ Ortigoza cobra falta lançando na área, Lucas Barrios tenta ajeitar, de cabeça, para o meio e a defesa uruguaia afasta o perigo.

3’ Amarelo! Abel Hernández entra muito duro em Paulo da Silva e recebe o primeiro cartão do embate.

2’ Lucas Barrios domina pela esquerda e tenta cruzar buscando Valdez, contudo, a zaga uruguaia afasta o perigo.

0’ Começou! A bola está rolando para o último compromisso de Uruguai e Paraguai na primeira fase da Copa América 2015.

15:58 Tudo pronto! Dentro de instantes, a bola começar a rolar no estádio La Portada, que recebe um bom público.

15:55 Agora é a vez do hino nacional do Uruguai ser executado.

15:53 Hino nacional do Paraguai sendo executado neste momento.

15:52 Uruguai e Paraguai estão entrando no gramado neste momento.

15:37 Público no estádio La Portada é bom neste momento. Grande maioria dos torcedores são do Uruguai.

15:30 Uruguaios estão fazendo o trabalho de aquecimento no gramado.

15:27 No Paraguai, o técnico Ramón Díaz tem os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Antony Silva, Alfredo Aguilar; Pablo Aguilar, Roque Santa Cruz, Gonzáles, Richard Ortiz, Victor Cáceres, Osvaldo Martínez, Fabián Balbuena, Óscar Romero e Eduardo Aranda

15:25 O banco do Uruguai está formado por: Martin Silva, Rodrigo Muñoz; Fucile, Cristian Rodríguez, Arrascaeta, Christian Stuani, Gastón Silva, Nicolas Lodeiro, Guzmán Pereira, Mathia Corujo e Jonathan Rodríguez.

15:20 Já o Paraguai vem para o duelo com a seguinte formação: Justo Villar; Marcos Cáceres, Paulo da Silva, Bruno Valdez e Iván Piris; Raúl Bobadilla, Osmar Molinas, Néstor Ortigoza e Edgar Benítez; Valdez e Lucas Barrios.

15:15 O Uruguai entrará em campo com: Muslera; Maxi Pereira, José Giménez, Coates e Álvaro Pereira; Álvaro Gonzáles, Arévalo Ríos, Carlos Sánchez e Abel Hernández; Diego Rolán e Cavani.

15:10 As duas seleções já estão escaladas para o duelo de logo mais.

O estádio Lá Portada será o palco do confronto de logo mais. Ele está localizado na cidade de La Serena e tem uma capacidade de 18.243 mil pessoas.

O técnico Ramón Díaz, do Paraguai, avalia que os adversários devem entrar em campo partindo para cima desde o primeiro minuto. Então, ele cobra que os paraguaios atuem de maneira inteligente, sem cometer erros, para seguir bem na competição. “O Uruguai vai precisar tomar a iniciativa do confronto porque depende da vitória para se classificar. O Paraguai tem que jogar com a inteligência de quem entra em campo classificado e para avançar precisa apenas não cometer erros. Estamos bem preparados”.

Óscar Tabárez, técnico do Uruguai, já deixou claro que não quer ficar dependendo de outros resultados para avançar às quartas de final. De acordo com o comandante, a grandeza da Celeste não permite esse tipo de situação. “Para o Uruguai essa partida é uma decisão. Não queremos esperar a definição dos demais grupos para saber se vamos ou não avançar. A nossa grandeza não permite isso”.

FIQUE DE OLHO Uruguai x Paraguai: Roque Santa Cruz, atacante do Paraguai, é a referência do setor ofensivo paraguaio. Atualmente no Cruz Azul, do México, o centroavante pode ser um diferencial neste duelo ante os uruguaios.

FIQUE DE OLHO Uruguai x Paraguai: Edinson Cavani, atacante do Uruguai, é o grande nome da Celeste nesta Copa América 2015. Sem contar com o suspenso Luis Suárez, os uruguaios esperam que bom futebol de Cavani apareça para ele assumir o papel de protagonista na competição.

A última vez que Uruguai e Paraguai duelaram na Copa América foi em 2011. Na ocasião, o confronto foi válido pela grande final do torneiro, realizado na Argentina, e o uruguaios acabaram se sagrando campeões com um triunfo de 3 a 0. Os gols da Celeste foram marcados por Luis Suárez e Diego Forlán (2x).

Uruguaios e Paraguaios já estiveram frente a frente em 71 oportunidades. A vantagem é da Celeste, com 30 vitória, contudo, os adversários não ficam atrás, pois tiveram 25 triunfos. O embate ficou na igualdade em 16 ocasiões.

A última apresentação do Paraguai neste Grupo B da Copa América foi diante da Seleção da Jamaica. Depois de toda raça mostrada contra a Argentina na estreia, os paraguaios não fizeram muito nos 90 minutos, mas venceram pelo placar mínimo com uma grandiosa ajuda do goleiro jamaicano, que falhou de maneira bizarra.

O Paraguai entra em campo de maneira mais confortável. Na segunda colocação, com quatro pontos, o selecionado paraguaio depende apenas de um empate para avançar às quartas de final da Copa América.

Na última rodada do Grupo B, o Uruguai fez o clássico Sul-Americano com a Argentina. Os uruguaios se portaram bem durante os 90 minutos e conseguiram parar o astro Lionel Messi, contudo, prevaleceu a superioridade técnica dos argentinos e eles venceram o duelo pelo placar mínimo, com o gol sendo marcado por Agüero, no segundo tempo.

O Uruguai chega para este último embate da primeira fase precisando vencer para não ter sua classificação dependendo de outros resultados. A Celeste Olímpica está ocupando a terceira colocação do grupo, com três pontos.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Uruguai x Paraguai, partida válida pela terceira rodada do Grupo B da Copa América 2015, a ser disputada às 16h00, no Estádio La Portada, em La Serena, no Chile.