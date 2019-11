Resultado Colômbia x Peru na Copa América 2015 (0-0)

17:59 Obrigado a todos que acompanharam mais este jogo conosco! Já já tem a Seleção Brasileira em campo! Acompanhe todas as emoções deste jogo aqui! Um abraço e até a próxima.

17:57 A Colômbia depende, agora, da partida entre Brasil e Venezuela. Colombianos precisam de uma vitória neste confronto.

94' Acabou o jogo! Tudo igual em Temuco: Colômbia 0 x 0 Peru. O Peru está classificado para a segunda fase da Copa América!

90' Ah Jackson! James Rodriguez acerta belíssimo lançamento para Jackson Martinez, que finaliza mascado e Gallese defende.

89' Substituição no Peru: Sai Cueva, entra Yotun.

86' Colômbia toda no ataque neste final.

17.231 é o público em Temuco.

80' Substituição no Peru: Sai Sanchez, entra Hurtado.

79' Ah Cuadrado! Meia cobra na barreira, e no rebote tenta de novo, mas manda por cima.

78' Cartão amarelo para Lobaton por falta em James Rodriguez. Fal perigosíssima para os colombianos!

78' Colômbia puxa mais um contra-ataque, mas peca no passe final.

75' Advincula fica no chão após tomar uma cotovelada de James Rodriguez.

73' Advíncula arrisca de muito longe, mas a bola sia pela linha de fundo.

71' Colômbia melhor neste momento do jogo. Vale lembrar que este resultado classifica o Peru, enquanto os colombianos precisarão de um vencedor em Brasil e Venezuela para se classificar.

67' Lá vem os colombianos! Após contra-ataque, James Rodriguez invade a área a bate cruzado, mas Gallese defende. No rebote, Jackson Martinez pega de primeira, mas o goleiro peruano vai bem mais uma vez.

65' Substituição na Colômbia: Sai Falcão Garcia, entra Jackson Martinez.

63' Cartão amarelo para Carlos Sanchez por falta em Guerrero. Colombiano está fora do próximo jogo, caso a Colômbia avance. Jogo bastante pegado.

59' UUUUH! Após bela troca de passes pela esquerda, James Rodriguez cruza e Falcao Garcia cabeceia para fora.

58' Farfan cobra falta da esquerda nas mãos de Ospina.

56' Substituição na Colômbia: Sai Armero, entra Ibarbo | Substituição no Peru: Sai Pizarro, entra Farfan.

53' Peru é melhor no começo da segunda etapa. Colômbia ainda não chegou.

50' Ospina! Após belo contra-ataque, Sanchez, mais uma vez, aparece na direita e finaliza, mas Ospina defende.

48' Sanchez recebe pela direita e arrisca, mas a bola passa ao lado do gol defendido por Ospina.

45' Começa o segundo tempo em Temuco!

17:05 As duas equipes estão de volta ao gramado em Temuco.

16:52 Primeiro tempo movimentado nos primeiros 15 minutos, mas bem morno à partir daí. Colômbia criou as melhores chances, mas pecou na finalização.

48' Fim do primeiro tempo! Tudo igual em Temuco: Colômbia 0 x 0 Peru. Empate classifica o Peru. Com este resultado, a Colômbia torcerá por um vencedor em Brasil e Venezuela para avançar.

45' Que feio! Cuadrado e Zambrano têm uma dividida feia de carrinho. Peruano levou a pior.

Imagem: Momento da saída de Edwin Valencia de campo.

42' Guerrero recebe bom passe na direita e bate cruzado, mas ninguém aparece para empurrar para dentro.

38' James Rodriguez tenta o arremate duas vezes, mas é travado em ambas.

37' Pizarro recebe, abre espaço e tenta a finalização, mas Cuadrado chega bem, travando o arremate.

35' Cuadrado e Advincula se desentendem, mas Nestor Pitana dá uma bronca em ambos.

34' Lá vem o Peru! Após troca de passes, Pizarro finaliza em cima da defesa. No rebote, Ballon chega soltando a perna, mas manda por cima.

30' 30 minutos de um jogo que começou bem movimentado, mas que agora está bem morno.

28' Guerrero faz falta dura em Murillo e o zagueiro colombiano fica caído.

26' Olha o perigo! Gallese tenta sair jogando, Falcao Garcia chega pressionando e o goleiro peruano quase se enrola com a redonda.

24' Não deu para Valencia. Entrou o também volante Meíja.

21' E parece que não vai dar para o volante colombiano. James Rodriguez já sinalizou a substituição para o companheiro de time.

20' Valencia cai sozinho e fica no chão, sentindo muita dor.

18' Agora o Peru conseguiu equilibrar mais as ações, mas os colombianos continuam melhores.

15' Ballon faz boa jogada pela esquerda, cruza, mas a defesa colombiana afasta.

14' Colômbia bem melhor nesses primeiros minutos.

10' Que beleza! Cuadrado tenta de primeira após cobrança de escanteio, mas manda longe.

7' Cartão amarelo para Cristian Zapata por falta em Sanchez.

6' Olha a Colômbia! Zaga do Peru tira mal, Teo Rodriguez acerta belo passe em profundidade para Armero, que chega batendo e manda para fora. Boa chegada.

4' Zambrano e Falcao tem um desentendimento, mas ambos se cumprimentam após o caso.

3' Gallese! Após cobrança de escanteio, a bola fica rebatendo na área, Falcao Garcia recebe e vira finalizando, mas o goleiro peruano defende.

2' James cobra a falta, mas a zaga peruana afasta.

1' James Rodriguez fez bela jogada pela esquerda e é parado com falta.

0' Rola a bola! Começa Colômbia e Peru!

15:59 Tudo pronto! Vai rolar a bola em Temuco.

15:55 Hinos sendo executados neste momento. Duas equipes já em campo.

15:45 James Rodriguez no processo de aquecimento pela Colômbia.

15:40 Escalações de Colômbia e Peru para a partida de logo mais.

15:38 As duas equipes estão fazendo um trabalho de aquecimento agora.

15:18 Torcedores peruanos marcam presença em Temuco!

15:16 Colômbia escalada! Ospina; Arias, Zapata, Murillo e Armero; Cuadrado, Sánchez, Valencia e James Rodríguez; Teo Gutiérrez, Falcao.

15:14 Peru escalada! Gallese; Advíncula, Zambrano, Ascues e Vargas; Sánchez, Lobatón, Ballón e Cueva; Pizarro y Guerrero.

15:00 Estádio Municipal German Becker vai enchendo aos poucos. Uma hora para o começo do duelo!

14:38 Vestiário peruano também já está preparado.

14:37 Vestiário colombiano já pronto para receber os atletas.

Quem apita o confronto é o experiente argentino Nestor Pitana.

O palco do espetáculo será o estádio é o bonito estádio Municipal German Becker, que espera receber bom público para o decisivo confronto.

Pelo lado peruano, nenhum desfalque, além de um retorno. Farfan, que estava como uma inflamação alérgica nos pés, e que desfalcou a seleção contra a Venezuela, retorna à equipe.

Como destaque certo para a partida, apenas Carlos Bacca não vai à campo pela Colômbia, já que o atacante foi suspenso após a confusão envolvendo jogadores colombianos e brasileiros. James Rodriguez sofreu uma pancada contra o Brasil, mas deve ir à campo.

FIQUE DE OLHO Colômbia x Peru: Paolo Guerrero, atacante do Peru. Mesmo sem balançar as redes nos dois primeiros jogos, Guerrero continua sendo a grande referência da organizada seleção peruana. Ele é o jogador a ser marcado.

FIQUE DE OLHO Colômbia x Peru: James Rodriguez, meia da Colômbia. Camisa 10 e um dos melhores do mundo na sua posição, James Rodriguez chega com moral a Copa América após ter uma ótima temporada de estreia pelo Real Madrid. Um dos "capitães" do time, James será fundamental na estreia colombiana, que só visa o triunfo.

Ricardo Gareca, técnico do Peru, disse da importância do jogo e que está feliz pela entrega dos seus atletas: "Para mim significa muito, enfrentaremos uma grande seleção e chegamos com possibilidades concretas de passar à próxima fase, é um jogo decisivo para os nossos objetivos. Estamos em um processo de nos conhecermos, mas fico contente com a entrega dos jogadores e tenho que buscar implantar algumas ideias"

Um dos mais experientes do grupo, o zagueiro Cristian Zapata falou sobre os últimos jogos entre as duas seleções: “Sempre são jogos difíceis. Lembro que nas eliminatórias tive uma fratura no rosto, Guerrero foi o responsável, mas são coisas que acontecem. Será uma partida muito diferente. Sabemos que Peru tem atacantes de qualidade mundial, então temos que estar 100% concentrados para conseguir um resultado positivo.”

No último confronto entre as duas equipes pela Copa América, em partida válida pelas quartas de finais, os peruanos venceram por 2 a 0 na prorrogação, com um gol de Vargas e outro de Lobaton.

Por incrível que pareça, o Peru tem amplo domínio contra os colombianos em duelos de Copa América. Em 14 jogos, os peruanos triunfaram sete vezes, enquanto os colombianos venceram duas vezes, além de cinco empates.

Pelo lado do Peru, altos e baixos. Aconteceu fraca contra o Brasil e boa contra a Venezuela. Um empate classifica o Peru para a segunda fase da Copa América, independente do resultado de Brasil e Venezuela.

A Colômbia fez duas partidas abaixo do esperado até agora. Perdeu para a Venezuela na estreia e, mesmo vencendo o Brasil na segunda rodada, ainda pode mostrar mais. A vitória é obrigação, já que caso os colombianos empatem, a vaga fica indefinida, dependendo da partida entre Brasil e Venezuela. Caso empate e Brasil e Venezuela também empatem, a Colômbia estará fora. Uma vitória de Brasil ou Venezuela garante a vaga colombiana como a segunda melhor terceira colocada.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Agora é hora de emoção! Às 16h, em partida que será realizada em Temuco, Colômbia e Peru duelam pela última rodada da fase de grupos da Copa América. A vitória é essencial para ambos, já que todos os times do Grupo C estão com três pontos.