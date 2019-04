Las Palmas reverte vantagem do Zaragoza e retorna à La Liga após 13 anos

Depois de 13 anos, o Las Palmas está de volta à primeira divisão do futebol espanhol. Neste domingo (21), Los Amarillos revertaram a vantagem do Zaragoza e confirmaram o acesso, que veio em uma vitória suada, decidida aos 40 minutos da segunda etapa. Com gols de Roque Mesa e Sergio Araujo, o Las Palmas venceu por 2 a 0 e garantiu o acesso à La Liga.

A situação era difícil para o Las Palmas, já que a equipe havia perdido o jogo de ida em Zaragoza por 3 a 1. Mas o gol marcado fora de casa fez muita diferença. Caso este gol não tivesse acontecido no jogo de ida, Los Amarillos teriam precisado fazer 4 a 0 para confirmar a vaga. Mas, principalmente, com o apoio da torcida, o Las Palmas conseguiu reverter a boa vantagem e subir para a La Liga após 13 anos.

Desde o começo da partida dava para perceber o poder ofensivo que o Las Palmas trazia para o duelo. Como sempre, as principais esperanças de bola na rede eram com Jonathan Viera e Sergio Araujo. Por outro lado, o Zaragoza chegava em Las Palmas com o regulamento debaixo do braço, apenas se fechando e esperando um erro dos donos da casa para puxar um contra-ataque e confirmar a classificação.

Como esperado, o Las Palmas chegava com muitos jogadores à meta do goleiro Bounou, principalmente, como já dito, buscando a velocidade da dupla Viera e Araujo. Mas quem abriu o placar, aos 33 minutos do primeiro tempo, foi Roque Mesa, que após troca de passes, recebeu passe de Culio e abriu o placar em Las Palmas.

No segundo tempo, o Zaragoza se fechava ainda mais, já que o 1 a 0 ainda garantia o acesso. Após tentar bastante durante todos os 45 minutos finais, o Las Palmas chegou ao gol da classificação aos 40 minutos, quando Aythami cruzou e Sergio Araujo marcou o gol do acesso. Los Amarillos estão de volta à primeira divisão após 13 anos na segundona.