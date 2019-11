Presidente do Villarreal confirma venda de Vietto ao Atlético de Madrid

O jovem atacante argentino Luciano Vietto está muito perto de mudar de casa na Espanha. O presidente do Villarreal, Fernando Roig, anunciou nesta segunda-feira (22) que o argentino está fechado com o Atlético de Madrid para a temporada 2014/15. Roig foi curto e grosso no discurso sobre a venda do argentino: "Ele (Vietto) foi vendido para o Atlético", disse o presidente ao jornal espanhol As. Ainda segundo o As, o negócio gira em torno de 20 milhões.

O Atlético ainda não comentou, nem confirmou nada sobre o negócio, mas deverá se pronunciar nos próximos dias sobre. O clube perdeu o atacante croata Mario Mandzukic no último final de semana para a Juventus e, agora, busca reforços. Além da provável chegada de Vietto, Jackson Martinez também é um nome forte para chegar no Vicente Calderon. O Milan é o favorito no negócio, mas os colchoneros atravessaram o negócio e deixaram tudo em aberto. Jackson deverá definir seu futuro após a Copa América.

Vietto foi o principal destaque do Villarreal na última temporada, marcando 12 gols em 32 jogos com a camisa do Submarino Amarelo. Vale lembrar que o argentino começou a carreira no Racing em 2011, em um empate em 1 a 1 com o Lanus. Diego Simeone, hoje técnico do Atlético, era o comandante do Racing naquele ano, e foi o próprio que promoveu Vietto à equipe principal. Simeone foi para o Atlético após aquele ano e Vietto continuou por lá. Agora ambos se encontram novamente.

Mas o Submarino Amarelo não ficará de "mão abanando" no negócio. Roig também confirmou a chegada do atacante brasileiro Leo Baptistão por empréstimo. Segundo ele, o brasileiro tem potencial e provavelmente terá um bom rendimento no clube: "É um jogador interessante e estamos convencidos que pode ter um grande rendimento aqui". O Villarreal será o quarto clube da carreira de Baptistão, que, além do Atlético, já atuou no Real Bétis e no Rayo Vallecano.