Inter aplica chapéu no Milan e fecha contratação do francês Kondogbia junto ao Monaco

Após mais um ano como coadjuvante no futebol italiano, a Internazionale quer que a temporada 2015/16 seja diferente. Dessa forma, o time nerazzurro já está no mercado à procura de reforços. Na noite deste domingo (21), o clube nerazzurro confirmou a contratação do meia francês Geoffrey Kondogbia. Depois de quase ter acertado com o arquirrival Milan, o jogador, de 22 anos, é aguardado em Milão nesta segunda-feira (22) para realizar os exames médicos e ser apresentado em seu novo clube.

De acordo com a imprensa italiana, Inter e Milan estavam brigando nos bastidores pelo volantes. Inclusive, o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, afirmou no domingo (21) que tinha chegado a um acordo com o meio-campista e seu pai-agente na sexta-feira (19). Mas tudo mudou no dia seguinte, sábado (20), quando Kondogbia e seu pai se reuniram de última hora com Marco Fassone e Piero Ausilio, dirigentes da Inter, e foram convencidos a optar pela Beneamata.

Sem sucesso nas negociações com Yaya Touré, que dificilmente irá deixar o Manchester City nesta janela de transferências, a Internazionale estava atrás de um jogador com as mesmas características do marfinense, foi dessa forma que chegaram em Kondogbia. Com apenas 22 anos, o francês vai custar aos cofres nerazzurro 35 milhões de euros + 5 de bonus, a serem pagos em quatro anos.

Kondogbia foi revelado pelo Lens, mas chamou atenção atuando pelo Sevilla, da Espanha, onde foi comprado pelo Monaco em 2013. Pela equipe de Monte Carlo foram 64 partidas e apenas três gols anotados, mas seu poderio de marcação e desarme são o que cativou e fez com que os italianos abrissem o cofre para contratá-lo. Kondogbia deve desembarcar em Milão nessa segunda-feira (22) para realizar exames médicos e ser apresentado no clube.