Kondogbia comemora transferência à Internazionale: "Realizo um sonho jogando aqui"

Após ser anunciado oficialmente nesse domingo (21) por meio das redes sociais do clube, Geoffrey Kondogbia enfim desembarcou em Milão nesta segunda-feira (22). A primeira contratação nerazzurra para a temporada realizou os exames médicos, posou para fotos com a camisa do seu novo time e falou com a torcida: “Realizo um sonho jogando na Inter”.

O meio-campista foi alvo de um duelo italiano nas últimas semanas. Disputado por Milan e Internazionale, o francês, no sábado (20), após se reunir com dirigentes nerazzurro, acabou optando pela Beneamata. A contratação está sendo considerada um chapéu no Milan porque o dirigente do clube rossonero, Adriano Galliani, revelou que tinha um acordo com o jogador antes de a Inter contratá-lo.

Kondogbia custou pouco mais de € 35 milhões aos cofres do time presidido por Erick Thohir. Na manhã dessa segunda-feira (22), o volante chegou em Milão, realizou os exames médicos e posou com a camisa 7, número que vai usar em Appiano Gentile.

O novo reforço da Internazionale também fez o seu primeiro contato com a torcida, onde, mesmo estando longe, acenou para os fãs, cantou com a torcida e ainda presenteou um dos presentes com sua camisa. Ao canal do clube no Youtube, Kondogbia disse que realiza um sonho na Internazionale.

“Jogar nesta grande equipe é um sonho se tornando realidade. Eu quero ficar aqui o mais tempo possível. Quando criança via jogos da Inter na TV, hoje estou tendo a oportunidade de jogar aqui”, declarou o meio-campista que, ainda ao canal, comentou a recepção calorosa da torcida e disse que Roberto Mancini teve um papel fundamental em sua escolha.

“O carinho da torcida? Notei isso imediatamente. É um verdadeiro prazer para mim e eu espero que nós possamos alcançar grandes coisas juntos. Sim, falei com Mancini há uma semana. O que ele disse realmente me convenceu. Eu não acho que você pode dizer não a um clube como a Internazionale”, concluiu.

Kondogbia é o 21° francês a passar pela Internazionale; o último que teve sucesso com a camisa da equipe de Milão foi Patrick Vieira, meia ao qual o ex-jogador do Monaco é frequentemente comparado em seu país.