Com Juventus fora da jogada, agente de Cavani diz que atacante não voltará à Itália

O agente do atacante Edinson Cavani esnobou o interesse dos clubes italianos em seu cliente ao afirmar que nenhum time da Itália pode pagar o valor estipulado para tirar o jogador do Paris Saint-Germain. Avaliado em € 40 milhões, o atacante uruguaio estava na mira da Juventus há algum tempo, mas como a Vecchia Signora assinou com o croata Mario Mandzukic, o Milan teria se interessado pelo atleta após levar dois chapéus de Atlético de Madrid (Jackson Martínez) e Internazionale (Geoffrey Kondogbia).

No entanto, o agente Claudio Anellucci não acredita que haja um clube italiano com condições de bancar a contratação de Cavani. “A Juventus contratou Mandzukic, então eu diria que o setor de ataque está definido. Milan? Eu não consigo ver algum clube na Itália que possa pagar os valores necessários para contratar um jogador do calibre de Cavani”, disse Anellucci em entrevista ao Calciomercato.

Durante a última temporada, houve rumores de que Cavani não estaria satisfeito no PSG por jogar deslocado de sua posição de origem – atacante referência –, uma vez que o sueco Zlatan Ibrahimovic o faria. Não à toa, o jogador marcou apenas 13 gols em 52 jogos reunindo todas as competições de clubes na temporada 2014/15. Anellucci, porém, foi bem sucinto ao lembrar que uruguaio está contente na França e não pretende mudar de clube.

“Edinson foi muito claro quanto a seu futuro. Ele está feliz em Paris e tem a intenção de permanecer no PSG. Não há nada mais para acrescentar”, finalizou.

Cavani não é o primeiro atacante do PSG que entrou na mira do Milan após o bilionário tailandês Bee Taechaubol adquirir 48% do clube e colocar à disposição € 150 milhões para ser investido em contratações. No início desta janela de transferências, o vice-presidente e responsável pelas contratações do clube, Adriano Galliani, fez de tudo para trazer Ibrahimovic, mas o clube parisiense barrou a negociação.