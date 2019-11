Raio-X VAVEL da Copa América 2015: Argentina x Colômbia

Poderia ser Barcelona contra Real Madrid, mas é Argentina contra Colômbia. Lionel Messi, vice-campeão mundial com a albiceleste em 2014 e futuro dono da Bola de Ouro da Fifa contra James Rodríguez, estrela do Real Madrid e uma das contratações mais caras da última temporada. Entra em cena o duelo mais esperado desta quartas de final da Copa América.

Neste Raio-X, a VAVEL Brasil analisa a história de Argentina e Colômbia durante todas as edições da Copa América. Quem vencer, poderá enfrentar o Brasil em uma possível semifinal.

• Guia VAVEL da Copa América 2015 •

Confrontos direitos em Copa América

Confrontos na Copa América Argentina vs. Colômbia 7 Vitórias 2 3 Empates 3 2 Derrotas 7 38 Gols 14

Argentina nas quartas de final da Copa América

Argentina nas quartas de final da Copa América Data Equipe A Gols Equipe B Gols Resultado Situação 27/06/93 Argentina 1 Brasil 1 E Classificado 17/07/95 Argentina 2 Brasil 2 E Eliminado 21/06/97 Argentina 1 Peru 2 D Eliminado 11/07/99 Argentina 1 Brasil 2 D Eliminado 17/07/04 Argentina 1 Peru 0 V Classificado 08/07/07 Argentina 4 Peru 0 V Classificado 16/07/11 Argentina 1 Uruguai 1 E Eliminado

Campanha da Argentina na Copa América 2015

Grupo B da Copa América # PT JG V E D 1º Argentina 7 3 2 1 0 2º Paraguai 5 3 1 2 0 3º Uruguai 4 3 1 1 1 4º Jamaica 0 3 0 0 3

Lionel Messi: confiança nos pés do melhor jogador do mundo

Encerrar a temporada com um triplete é feio para poucos. Lionel Messi, no entanto, chegou à Argentina após conquistá-lo pela segunda vez. É questão de tempo para ser eleito o melhor jogador do mundo mais uma vez, porém, ainda precisa de uma atuação brilhante junto à Seleção para coroar essa trajetória. Na Copa América, apenas um gol de pênalti e duas assistências, números baixo para o camisa 10 hermano.

Colômbia nas quartas de final da Copa América

Colômbia nas quartas de final da Copa América Data Equipe A Gols Equipe B Gols Resultado Situação 26/06/93 Colômbia 1 Uruguai 1 E Classificado 16/07/95 Colômbia 1 Paraguai 1 E Classificado 21/06/97 Colômbia 1 Bolívia 2 D Eliminado 11/07/99 Colômbia 2 Chile 3 D Eliminado 23/07/01 Colômbia 3 Peru 0 V Classificado 17/07/04 Colômbia 2 Costa Rica 0 V Classificado 16/07/11 Colômbia 0 Peru 2 D Eliminado

Campanha da Colômbia na Copa América 2015

Grupo B da Copa América # PT JG V E D 1º Brasil 6 3 2 0 1 2º Peru 4 3 1 1 1 3º Colômbia 4 3 1 1 1 4º Venezuela 3 3 1 0 2

James Rodríguez: a busca pelo bom futebol na Copa América

Se a temporada no Real Madrid terminou com números positivos, o mesmo não se pode dizer pela Seleção Colombiana. Criticado pela imprensa local por não conseguir repetir as boas atuações, James Rodríguez tem deixado a desejar. O camisa 10 ainda não anotou gols e sequer deu uma assistência no torneio. Mais do que nunca a Colômbia precisa do seu bom futebol.