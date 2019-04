Alemanha Sub-21 empata com República Tcheca e se classifica às Olimpíadas após 27 anos

Esta terça-feira (23) foi histórica para o futebol olímpico da Alemanha. Presente nas Olimpíadas pela última vez em 1988, quando os jogos foram sediados em Seul, a Nationalelf acabou com o tabu ao empatar em 1 a 1 com a República Tcheca, em partida válida pela última rodada do Grupo A da Eurocopa Sub-21.

O meia Nico Schulz, do Hertha Berlin, colocou os alemães em vantagem, e o ponta-esquerda Ladislav Krejcí, do Sparta Praga, deixou tudo igual. O resultado garantiu os comandados de Horst Hrubesch na vice-liderança da chave e, consequentemente, nas semifinais do torneio sediado em terras tchecas.

"Preferíamos ficar na liderança do grupo. Mas estamos aonde queríamos chegar (nas semifinais e nas Olimpíadas), isso é o que importa", disse o técnico alemão em entrevista coletiva.

Autor do gol que deu fim ao jejum alemão, Schulz afirmou que não seria injusto se a Alemanha tivesse saído com a vitória. "Foi um jogo que nos exigiu muita luta. Tivemos oportunidades suficientes (para vencer), mas não aproveitamos", comentou.

No outro jogo do grupo, a Dinamarca venceu a Sérvia por 2 a 0, assumiu a liderança da chave e também carimbou o passaporte para as Olimpíadas de 2016, a serem sediadas no Rio de Janeiro. O atacante Rasmus Falk, do Odense, e o ponta-esquerda Viktor Fischer, do Ajax, anotaram os gols da vitória alvirrubra. Enquanto os dinamarqueses terminaram a primeira fase com seis pontos, os alemães somaram cinco pontos. Os tchecos ficaram em terceiro, com quatro pontos, e os sérvios amargaram a lanterna, com apenas um ponto somado.

Como consta no regulamento, os quatro semifinalistas da Euro Sub-21, representados pelos líderes e vice-líderes dos Grupos A e B, classificam-se à próxima edição dos Jogos Olímpicos de Verão. Mas uma brecha pode beneficiar os donos da casa: se a Inglaterra avançar às semifinais, haverá um playoff entre os terceiros colocados das chaves para definir a última vaga ao Rio 2016. Os ingleses desejavam representar a delegação da Grã-Bretanha em caso de classificação às semifinais do torneio, porém não receberam o apoio das outras três federações de futebol do Reino Unido (Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) e a permissão da Fifa para tal.

As partidas da última rodada do Grupo B estão agendadas para quarta-feira (24). Líder da chave com quatro pontos, Portugal precisa de um empate contra a Suécia para ir ao mata-mata. Já os suecos estão em terceiro. Somam os mesmos três pontos da Inglaterra, mas levam desvantagem no confronto direto - na rodada passada, o English Team venceu os Blågult por 1 a 0. Os ingleses, por sua vez, medirão forças com a Itália, que está em último, com um ponto, e vive situação delicada.