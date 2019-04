A temporada de Isco: o 12º jogador de Ancelotti

A cada temporada que passa, Isco vem demostrando cada vez mais um futebol de primeira, evoluindo pouco a pouco e correspondendo todas as expectativas. Nesta temporada, deu 13 assistências e marcou 6 gols pelo Real Madrid, números e boas atuações que o levaram a titularidade da seleção espanhola.

A temporada do meia espanhol ficou marcada por ele ter sido o 12º jogador do clube merengue, entrando bem na maioria das vezes e substituindo os grandes craques do time principal quando lesionados ou suspensos.

Expectativa Incial

Com as chegadas de James e Kroos, parecia que Isco seria deixado um pouco de lado no elenco, as saídas de Xabi Alonso para o Bayern e de Dí Maria para o Manchester United, aliviaram um pouco a situação do camisa 23. Mesmo assim, o golden boy ainda ficaria na sombra de James.

No ínicio da temporada, a imprensa o via como mero reserva, alguns jornalistas até apoiavam a saída dele para outro time pra poder jogar mais. Entretanto, de fato, Isco era o melhor jogador sentado no banco e a melhor opção pra entrar no segundo tempo e decidir o jogo.

Coringa do Time

Com o passar da temporada, Isco se tornava cada vez mais importante no elenco. Nas primeiras semanas, entrava no jogo no segundo tempo, e mudava a cara de tal, ajudando o Real a vencer os jogos. Depois começou a "frequentar" o time titular, substituindo vários dos superastros machucados.

O primeiro foi Bale, Isco entrou em seu lugar como médio-esquerdo e não deixou cair o nível do time. O segundo foi Modric, já com Bale de volta, o camisa 23 foi um achado na posição de volante e desempenhou muito bem a função. O terceiro foi James, mesma posição do golden boy, porém Modric ainda estava machucado e a entrada de Illarramendi deixou cair um pouco o futebol do time.

Em 2015, o futebol do Real Madrid foi caindo e consequentemente o de Isco também, foi a partir daí que o craque voltou a ser mais do mesmo que os merengues já tinham no banco e parou de ser o diferencial.

Mais do mesmo

Com a caída de futebol do time, Isco caiu junto, o meia não jogava mais tão bem quanto nos primeiros meses da temporada. Ancelotti olhava pro banco e não via o golden boy como uma solução, como alguém que entraria e decidiria o jogo.

Só no final de temporada, com o elenco completo novamente, sem o departamento médico cheio, o futebol do camisa 23 foi voltando junto com o do time, mas já era um pouco tarde pra tentar conquistar um título importante no ano.

Seleção Espanhola

O ponto alto mesmo da temporada de Isco, foi a seleção nacional. A Espanha vem se renovando após o fiasco da Copa, e o meia do Real Madrid é um dos grandes nomes dessa renovação. Num conjunto de boas atuações, gols e assistências, o golden boy se tornou titular da seleção e uma das referencias num meio campo recheado de outros craques, como Fábregas, Iniesta, Carzola, e etc.