Especiais Serie A 2014/15 Lazio: temporada cheia de surpresas coroada com vaga na UCL

Clima ruim, divergências entre torcida e diretoria, debilidades futebolísticas, um estádio Olimpico vazio e distância de competições europeias. Assim terminou a temporada 2013/14 da Lazio, um ciclo péssimo após boas campanhas e convincentes resultados. A preparação para stagione seguinte foi aberta da mesma forma, com o movimento "Libera la Lazio" ainda firme e exigindo saída do presidente Claudio Lotito. Boicotou-se o clube, seus produtos oficiais e tudo que rendesse dinheiro ao mesmo.

Tanto que a campagna abbonamenti (a venda de tíquetes para a temporada) só teve números expressivos quando maior torcida organizada da equipe romana emitiu um comunicado de "liberação" (ninguém era obrigado a aderir), permitindo compras. Neste contexto de pressão por resultados, por um bom mercado de verão e por um time competitivo, tudo apontava este ano como um simples ponto de reconstrução. Contudo, não foi bem assim.

Fator Stefano Pioli e volta da torcida ao estádio

Desde a saída de Edoardo Reja, atualmente com 69 anos, o diretor esportivo Igli Tare desenhava a nova Lazio como "organizada, agressiva, com fome e determinada". Inclusive, falava em números e cravou 4-3-3 e 4-2-3-1 como futuras variações da equipe – coincidentemente ou não, seriam as mais utilizadas por Stefano Pioli, que realmente incorporou ideias de Tare, armando um conjunto propositivo. Linhas adiantadas, pressão na saída adversária e muitos gols. Coisas já vistas na pré-temporada, onde Felipe Anderson começava a ter destaque.

No primeiro cotejo oficial, em casa, um 7 a 0 sobre o Bassano Virtus, pela Coppa Italia, e horrível público. Mais adiante, mesmo após derrota para o Milan, houve volta dos torcedores ao Olimpico. Ante o Cesena, cerca de 31 mil pessoas assistiram ao 3 a 0, válido pela segunda rodada da Serie A. Aquela era a maior assistência da torcida em meses, símbolo do retorno de uma velha parceria. Cada vez menos oscilante, Lazio resgatava a "lazialità" (sentimento de amor ao clube) de seus torcedores.

Quando ninguém esperava, eis que surge Felipe Anderson

Muitas vezes ridicularizado no Santos, o brasileiro de Santa Maria, região localizada no Distrito Federal, pode ser considerado a maior surpresa do conjunto romano em 2014/15. Isso porque Felipe Anderson explodiu em um curtíssimo espaço de tempo, ainda que já tivesse apresentado boas coisas antes disto. Em apenas um mês, Felipe marcou seis gols, forneceu cinco passes para tentos e driblou como um puro tupiniquim. O que continuou depois de uma lesão no joelho, que tirou o jogador de quatro duelos.

Após interrupção, mais dez participações diretas em gols. Como disse o meia em entrevista ao blog Dissecando Futebol, muito disto se deve à segurança dada por Pioli. "Futebol é confiança. Ele me passou isso, e eu comecei a arriscar mais. Antes, entrava nos jogos com medo de errar e sair. Hoje, os próprios jogadores me estimulam a tentar", garantiu o atleta. Assim, arriscando – e até errando, em momentos –, futebolista se transformou em peça fundamental.

Na melhor idade, a importância de Miroslav Klose e Stefano Mauri

Aos 37 e 35 anos, respectivamente, Miroslav Klose e Stefano Mauri parecem viver sonhos juvenis. Maior goleador da história dos Mundiais, o alemão esteve bem perto de não vestir a camisa celeste nesta temporada. Porém, tudo deu certo e centrovante pôde seguir na capital da Itália. Stefano, em contrapartida, nunca pensou em abandonar Roma. Na cidade há mais de nove anos e capitão do time, Mauri é uma grande bandeira laziale. Mas, diferentemente de Miroslav, o italiano começou 2014/15 como mero observador, no banco.

Aliás, dupla logo fez caminho inverso. Enquanto capitão se estabeleceu rapidamente entre titulares, Klose teve de esperar séria lesão de Filip Djordjevic para retornar ao centro do sistema ofensivo azul. Ao todo, participaram diretamente de 36 tentos na temporada – justamente o número entre idade dos dois. Ao fim de 2013/14, os que restavam saíram e estes se tornaram maiores "vovôs" do grupo. Representando a melhor idade, colocando experiência no relvado. Correndo menos, pensando muito mais.

Agora, o que esperar para 2015/16?

Com a verba da Uefa Champions League, Lotito e Tare trabalham para reforçar o time. Além de Ravel Morrison, Wesley Hoedt e Patricio Gabarrón, já contratados – ainda que a custo zero –, especula-se bastante o nome de um centroavante. Débil em diversos istantes da temporada que acabou, a linha defensiva dificilmente receberá outros adicionais. Agora, fica a pergunta: o que esperar para 2015/16? Para qualquer coisa mais profunda, resta aguardar.

Lazio na temporada:

Serie A: 38 partidas, 71 gols marcados (2º melhor ataque), 38 gols sofridos (3ª melhor defesa), 21 vitórias, 6 empates, 11 derrotas e 3ª colocação (vaga nos playoffs da Champions);

Coppa Italia: 7 partidas, 17 gols marcados, 4 gols sofridos, 5 vitórias, um empate e uma derrota (na final).