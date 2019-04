Especiais Serie A 2014/15: Fiorentina: campanha aceitável, mas temporada frustrante

Na terceira e última temporada sob o comando de Vincenzo Montella, que será substituído por Paulo Sousa, a Fiorentina conquistou o mesmo (bom) resultado na Serie A. A quarta colocação garantiu a Viola em mais uma edição de Uefa Europa League e deixou a sensação que podia buscar vaga na Uefa Champions League, se não tivesse priorizado a disputa da UEL.

Apesar de mais uma boa posição na Serie A, a temporada deixou uma sensação de frustração para o torcedor da Fiorentina. A eliminação na semifinal da Europa League contra o Sevilla frustrou o sonho viola de voltar a disputa da Champions. Já na Coppa Italia o time de Florença foi eliminado pela arquirrival Juventus, também nas semifinais. O que deixa o resultado ainda mais doloroso, é o fato de a Viola ter vencido em Turim por 2 a 1, mas fracassado na partida de volta no Artemio Franchi, sofrendo uma derrota por 3 a 0.

Na Serie A, o começo da Fiorentina não foi empolgante. Com mais uma lesão de Giuseppe Rossi, que não atuou em nenhuma partida oficial na temporada, Cuadrado e Mario Gómez eram as principais esperanças da Viola, mas o alemão foi muito mal na primeira parte da temporada, enquanto o colombiano continuou produzindo de forma aceitável, mas parecia menos focado pelas inúmeras propostas que recebeu ao longo da janela de transferências – acabou saindo em janeiro.

Depois de estrear com derrota para a Roma, fora de casa, a Viola só conseguiu um resultado empolgante na sexta rodada: 3 a 0 sobre a Internazionale, em jogo de golaços marcados por Babacar, Cuadrado e Tomovic. Porém, a sequência não confirmou uma boa fase e o time perdeu três dos cinco jogos seguintes, para Lazio, Sampdoria e Napoli.

Com dificuldades para vencer em casa, a Fiorentina engatou uma boa sequência fora de Florença. Nos últimos cinco jogos de 2014, venceu Hellas Verona por 2 a 1 e goleou o Cagliari (4 a 0) e o Cesena (4 a 1). Dentro de casa, empatou com Juventus e Empoli. Sem empolgar, a Viola terminou o ano apenas em oitavo lugar após 16 rodadas.

O ano de 2015 começou de forma terrível para a Viola. No primeiro jogo após as férias de inverno, o time perdeu por 1 a 0 para o lanterna Parma e, para piorar, Mario Gómez, que só havia marcado na primeira parte da temporada, ainda perdeu um pênalti. Os penais foram a sina da Fiorentina na temporada italiana. A equipe perdeu os cinco primeiros pênaltis que cobrou e, no total, converteu dois em oito – o pior aproveitamento nesse quesito entre as grandes ligas europeias. Somando todas as cobranças perdidas, a Viola desperdiçou oito pontos na Serie A, que levariam o time ao vice-campeonato italiano.

Após esse início trágico, a Fiorentina conseguiu engatar uma sequência de 12 jogos sem perder somando todas as competições, oito na Serie A, mantendo uma postura de sempre manter a posse de bola – foi o terceiro no Italiano nesse quesito. A saída de Juan Cuadrado para o Chelsea dava a impressão de perda de força, mas a chegada do egípcio Mohamed Salah, emprestado pelos Blues como contrapeso a venda de Cuadrado, foi o diferencial para a Viola. Salah marcou em sua estreia como titular contra o Sassuolo, na vitória viola por 3 a 1, fora de casa. Além dele, a Viola contratou Gilardino e Diamanti, importante em jogos pontuais para o time.

Poupado em grande parte dos jogos da Serie A, já que a Fiorentina priorizava a UEL, Salah marcou seis gols no Italiano e nove no total, em apenas três meses na Itália. Além disso, o egípcio passou a ser um companheiro mais efetivo para Mario Gómez, que conseguiu um bom começo de ano e terminou a temporada com dez gols, quatro no Italiano, ainda assim, um rendimento abaixo do esperado para o investimento feito no alemão.

Quando se aproximava de uma briga pela Champions, a Viola perdeu sua invencibilidade em uma goleada sofrida para a Lazio, por 4 a 0, fora de casa. Conseguiu se recuperar vencendo Milan e Sampdoria e empatando com a Udinese fora, mas aí veio uma série que afastou a possibilidade de chegar à terceira colocação. Focando na disputa da Europa League, a Viola perdeu quatro jogos seguidos entre a 30ª e a 33ª rodada: para Napoli e Juventus, fora de casa, e para Verona e Cagliari, em casa, pontos que fizeram muita falta no fim do campeonato, apesar de o time conseguir avançar até as semis da Uefa Europa League.

As últimas cinco rodadas de Serie A da Fiorentina vieram depois de uma eliminação dolorida na UEL: 5 a 0 para o Sevilla, no agregado. Porém, no Campeonato Italiano, a Viola venceu as cinco partidas finais, contando com um inspirado Josip Ilicic e ultrapassou o Napoli na última rodada, terminando a Serie A na quarta colocação, com 64 pontos, cinco a menos que a Lazio, terceira colocada, garantindo vaga direta à fase de grupos da Europa League. Foram 18 vitórias, dez empates e dez derrotas, com 61 gols marcados e 46 sofridos.

Melhor partida: Fiorentina 3x0 Inter - 6ª rodada

Foi o primeiro grande jogo de impacto da Fiorentina. Com um domínio sobre os nerazzuri, a Viola conquistou sua primeira vitória em casa, em um clássico no campeonato. Cuadrado, Babacar e Tomovic marcaram.

Pior partida: Fiorentina 1x3 Cagliari - 32ª rodada

Com o foco na Europa League, Vincenzo Montella poupou seus titulares em jogos no campeonato e conseguiu sucesso em vários deles. Mas, quando tinha uma sequência em casa contra Verona e Cagliari, perdeu as duas partidas e caiu na tabela. Contra os sardos, a Viola se defendeu muito mal nos contra-ataques e desperdiçou três pontos preciosos contra um time que foi rebaixado no fim da Serie A.

Artilheiros na Serie A: Josip Ilicic: oito gols; Gonzalo Rodríguez e Babacar: sete; Mohamed Salah: seis

Maiores assistentes: Matías Fernández: seis assistências; Juan Cuadrado: quatro

Melhor da temporada: Mohamed Salah

Foram 26 jogos na temporada. E um impacto enorme. O egípcio de 22 anos marcou nove gols, deu quatro assistências e encantou o futebol italiano. A Fiorentina tenta estender seu contrato de empréstimo para a temporada 2015/16 e tem a prioridade na negociação, mas outros grandes da Itália, além de Atlético Madrid e Wolfsburg, já demonstraram interesse. Outros destaques da Viola na temporada foram o zagueiro Gonzalo Rodríguez, o meia Matías Fernández e o ponta/ala direito Joaquín Sánchez.

Pior da temporada: Alberto Aquilani

O italiano perdeu espaço na atual temporada com o crescimento de Matías Fernández e David Pizarro e não aproveitou as oportunidades que teve. Disputou a Copa do Mundo de 2014, mas não manteve o rendimento de temporadas anteriores. Pouco efetivo, não marcou nem um gol e nem deu assistências em 25 atuações na Serie A. Como comparação, Aquilani marcou seis gols em 2012/13 e em 13/14, sete. Conseguiu um gol e uma assistência em seis jogos na Europa League. Seu rendimento ruim dificulta a renovação com a Fiorentina e o nome de Aquilani já foi ligado à clubes da Major League Soccer.

Revelação: Marcos Alonso

Após uma temporada de empréstimo no Sunderland, Alonso voltou com a confiança do técnico Vincenzo Montella e ganhou a vaga no time titular, deixando Manuel Pasqual, capitão do time, no banco de reservas. O espanhol de 24 anos atuou em 22 partidas na Serie A, marcou um gol e deu três assistências. Em várias partidas foi poupado, como vários de outros titulares, com o foco na Europa League.