Sob pressão, Chile e Uruguai abrem mata mata da Copa América 2015

Uma nova competição começa nesta quarta-feira. Sem margem para erros, as quartas de final da Copa América 2015 tem Chile x Uruguai na abertura, valendo uma vaga numa semifinal, contra o vencedor de Peru x Bolívia. Novamente teremos um estádio Nacional de Santiago lotado de gente, pintando as arquibancadas de vermelho para apoiar a equipe da casa em busca de um título inédito.

A vantagem de jogar em casa pode ser um fator benéfico, mas tem o outro lado. O lado da pressão pelo resultado positivivo e isso pode atrapalhar uma das melhores gerações chilenas de todos os tempos. A confiança da população local é alta e creêm numa ótima reta final da 'Roja'.

O Uruguai dispensa apresentação. Pode não ter a melhor equipe de sua história, mas aquela camisa azul é pesada e traz feitos incríveis. A mais curiosa é de ter eliminado o país sede nas últimas quatro edições. Será que virá a quinta?

A ousadia de atacar sem medo

Jorge Sampaoli revolucionou o futebol chileno quando comandou a Universidad de Chile e alcançou a seleção nacional. Aliando um futebol leve, ofensivo e com uma mescla de jogadores muito técnicos com uma raça importante, a equipe andina se tornou a grande favorita durante o torneio.

Mesmo tendo sofrido contra o Equador e empatado contra o México, a força do ataque foi demonstrado no jogo final contra a Bolívia. Um atropelo de 5 x 0 e sinais de que essa equipe pode ir além do esperado. Superando o problema da semana passada, quando um de seus astros, Arturo Vidal, se envolveu num acidente de carro, a equipe de Sampaoli vem demonstrando o melhor futebol da Copa.

Na tarde desta terça-feira, o treinador deu entrevista coletiva falando sobre o jogo. Para ele, a partir de agora, os jogos serão mais emocionantes e cada partida será uma final.

"Estamos prontos. Treinamos o máximo, vamos para o jogo pensando como uma final. Agora em diante será assim. Cada jogo terá sua dose de emoção."

Visando a perigosa bola aérea uruguaia, Jorge Sampaoli pode mudar a equipe, mas trabalhou durante toda a semana com a mesma equipe que goleou a Bolívia. A tática é evitar faltas laterais e se posicionar bem dentro da defesa. A equipe deverá ter Bravo; Isla, Medel, Jara, Beuasejour; Diaz, Aranguiz, Vidal, Valdivia; Vargas, Sanchez.

Uma escrita para ser mantida

Se de um lado existe a pressão da torcida por bons resultados jogando em casa, do outro não é diferente. Sempre que colocamos o Uruguai numa disputa, eles entram com a mística de favoritos, independente da fase ou time que disputa. E dessa vez não é diferente.

Mesmo sem Luis Suarez, um dos principais atacantes do mundo e suspenso depois da famosa mordida em Chiellini, ainda na Copa do Mundo do ano passado, a Celeste tem nomes como Cavani, Godín, Gimenez, que podem desequilibrar. Um fato que pode ajudar os visitantes é a curiosa marca da equipe uruguaia ter eliminada todas os times anfitriões, nas últimas quatro Copas. Essa série pode continuar, assim como pode ser quebrada. Só saberemos após o fim da partida.

Um acontecimento lamentável pode mudar os rumos uruguaios na competição. O pai de Edinson Cavani, Luis Cavani, se envolveu em um acidente de carro, no Uruguai, e infelizmente uma pessoa faleceu. A polícia chegou no local e prendeu o pai do jogador, que estava alcoolizado. Isso teria tirado o capitão do torneio, mas segundo o treinador Oscar Tabarez, o atacante continua no elenco.

"No momento não estou trabalhando com a hipótese dele sair. Foi uma situação chata e delicada, a decisão é dele, mas acho que vai para o jogo."

Se nenhum fato novo acontecer, o Uruguai vai com Muslera; Maxi Pereira, José Giménez, Godín, Álvaro Pereira; Álvaro Gonzáles, Arévalo Ríos, Carlos Sánchez, Lodeiro; Diego Rolán e Cavani.

A partida que abre o mata mata da Copa América começa as 20:30 no horário de Brasília e você terá todos os detalhes, aqui na VAVEL Brasil, com o minuto a minuto, em tempo real, com todos os momentos.