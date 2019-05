Resultado Chile x Uruguai na Copa América 2015 (1-0)

A VAVEL Brasil agradece a todos pela audiência e parabeniza os chilenos pela vitória e classificação. Em breve disponibilizaremos em nosso sistema tudo sobre esta partida. Fiquem atentos!

Sobre a partida, Alexis fala sobre a garra da equipe, sua atuação no primeiro tempo e agradece a torcida pelo apoio. O jogador disse que não correspondia ao que queria fazer no primeiro tempo, mas que conseguiu melhorar na segunda etapa e ajudar a equipe.

FIM DE JOGO EM SANTIAGO! Com gol de Isla no segundo tempo e dois expulsos no Uruguai, Chile vence e vai a semifinal da Copa.Torcida e jogadores chilenos comemoram enquanto alguns uruguaios vão cobrar o árbitro brasileiro Sandro Ricci.

51' UHHHHHHHHHHH! Finaliza Vidal e defende com a ponta dos dedos Muslera. A bola passa perto dogol mas vai pra fora.

50' Chega o Chile pela esquerda com Mena. Alexis recebe e tenta cruzar mas é pressionado

49' Uruguai coloca o Chile na defesa e tenta o ataque. Bola cruzada na área e defende Bravo

48' Chile toca a bola na defesa. O time uruguaio tenta sair mas se mostra nervoso

47' Quatro MINUTOS DE ACRÉSCIMO. Foi expulso também o técnico do Uruguai.

Por conta da confusão, o jogo já ultrapassa os 45 minutos. Os jogadores seguem discutindo dentro de campo.

42' Atltas do Uruguai se descontrola e começam as discussões mais quentes entre jogadores e até arbitragem dentro de campo. Foi expulso Fucile por falta em Alexis iniciou a confusão.

41' Uruguai usa da raça pra tentar o ataque com Hernandez que avança demais e a bola vai pra fora

39' E o Uruguai busca o jogo embora não consiga finalizar. A bola acaba ficando com Bravo

38' Cartão para Pinilla por falta ofensiva e mexe Sampaoli. Entra Pizarro e sai Valdivia

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO CHILEEE! Isla recebe a sobra na entrada da grande área e finalizou no cantinho sem chance de defesa pro Muslera!

33' Escanteio para o Chile qque vai pra dentro da área. A bola passa por toda a pequena área mas vai pra fora

32' Uruguai chega com perigo novamente e a defesa do Chile afasta no útlimo toque

31' UHHHHHHHHH! Finaliza Sanchez em bela chance pela direita mas a bola vai pra fora

29' Chile tem ótima Sanchez que recebe com espaço mas chega com velocidade máxima e não consegue finalizar. Pressiona o Chile na sua área de ataque

28' Finaliza Vidal após toques de Punilla e Valdivia mas defende novamente Muslera

26' Falta de Mena em Hernandez. Uruguai vai tentar ir pro ataque

25' Entra Punilla e Fernandez pelo Chile

23' Chile tenta pressionar com um a mais e Uruguai se posiciona de maneira totalmente defensiva

22' Uruguai tenta sair pro ataque pela direita mas a bola sobra com Vidal que ajuda a equipe a ir novamente pro ataque

21' Falta em Alexis e cartão amarelo para Maxi Pereira

19' Com um jogador a mais, Chile volta a pressionar subundo pela esquerda com Sanchez. Bola cruzada pra área e afasta a defesa uruguaia

17' Expulso Cavani após tapa no jogador chileno e os ânimos se animam dentro de campo

15' Pressiona o Chile pela direita, a equipe perde a bola e Cavani tenta sair pro jogo mas sofre falta no meio de campo

14' Chega Cavani que toca para Hernandez que não consegue dominar e a bola fica com Bravo

13' Cruzamento na área do Uruguai e Bravo fica com a bola

11' Falta para o Chile no Isla e Substituição no Uruguai: Entra Hernandéz e sai Isla

10' Chile chega pela direita em jogada de Vidal para Valdívia

09' A bola novamente sobra com Chile na grande área que tenta a finalização mas não consegue concluir

08' Pressiona como pode o Chile pela esquerda com Sanchez mas a defesa uruguaia coloca a bola pra fora

07' Falta de Uruguai que cobra Sanchez, finaliza Rolan ao ficar com a sobra de bola mas defende novamente o Bravo

06' Pressiona Chile na área mas a finalização que vem do fundo de Diaz vai pra fora!

05' Finaliza bem Cavani mas a bola vai pra fora e o impedimento já era marcado

04' O jogador do River lança a bola pra área mas defende sem dificuldade Bravo

03' Falta para Uruguai por falta de Isla em Rodríguez. Cobra Sanchez

02' Puxa Vidal da lateral pro meio-campo, finaliza mas defende Muslera

1' Chega Sanchez pela direita mas não consegue finalizar. A defesa uruguaia segura os donos de casa como podem.

0' Começa o segundo tempo!

As equipes já retornam a campo pro segundo tempo. Sem alterações!

45' + 1' O Chile toca a bola na defesa e a primeira etapa do jogo é finalizada

45' Um minuto de acréscimo

43' Sente Arturo Vidal e a partida é paralisada para atendimento do jogador

42' Falta em Sanchez e falta perigosa para o Uruguai nos minutos finais

40' Uruguai tenta a chegada com Fucile e Rodríguez mas a defesa chilena afasta

39' Cartão amarelo para Fucile após entrada desnecessária em Vargas

38' Escanteio cobrado e sai do gol e defende bem o Bravo

37' Escanteio pro Uruguai

36' Uruguai chega pela esquerda mas a defesa chilena defende bem

35' Chile chega na velocidade mas Valdívia perde a bola por ser pressionado pela defesa uruguaia dentro da grande área

33' Finaliza Alexis mas a bola vai pra fora. Tiro de meta pra Muslera

32' A bola sobra na esquerda com Alexis que tenta cabecear mas Fucile tira a bola. Escanteio pro Chile

31 Falta pro Chile direto para Vidal dentro da área mas a defesa uruguaia afasta. Pressiona Chile mas Cavani auxilia o Chile tirando a bola.

30' Falta pro Chile cobrada por Alexis que faz jogada ensaiada mas a equipe chilena não consegue finalizar. Em seguida, nova falta para Chile, falta feita por Fucile

28' Cartão amarelo para Cavani por falta em Vidal e por discussão com árbitro auxiliar

27' A torcida do Chile canta alto enquanto sua equipe faz de tudo para furar a marcação uruguaia e acertar a finalização

26' Uruguai chega com Cavani mas a bola fica com a defesa chilena que toca para Bravo que recomeça o jogo

25' Finaliza o Chile mais uma vez mas defende Muslera

24' Chile chegue tentando chgar ao ataque, dessa vez pela esquerda. A marcação uruguaia pressiona e a equipe se vê orbigada a recomeçar o jogo

22' Os donos de casa se mantem com a bola e tentam sair pro ataque, ganhando uma falta no meio de campo

21' Chega Chile com Vargas que tenta finalizar mas acerta Muslera. As equipes se exaltam com a falta e discutem em campo

20' Chile chega pela direita com Vidal que é cortado por Fucile e sente entrada

19' Uruguai tenta o ataque com Sanchez que finaliza, a bola faz uma bela curva mas vai pra fora

16' Cartão amarelo para Valdívia por falta dura no meio de campo em Giménez

15' Chile busca bem mais o ataque, dessa vez Arévalo afasta o perigo colocando a bola pra lateral

14' Uruguai tem uma saída pro meio de campo onde Cavani sofre falta. Já cobrada, o Uruguai chega pela direita mas Bravo defende bem sua meta

13' Bola para Alexis que finaliza pela esquerda mas Muslera defende e fica com a bola

12' Chile chega com Valdívia que consegue colocar a bola pra grande área, a defesa uruguaia porém afasta como pode

11' Escanteio curto cobrado e a marcação do Uruguai pressiona, evitando que a bola chegue a grande área

10' Chile ganha a bola no meio de campo com Valdivia que sobe pela direita mas erra o passe final para Vidal e a defesa do Uruguai põe a bola pra escanteio.

09' Falta de Valdívia em Rodríguez. O Uruguai aproveita a chance para voltar a ter a bola e tentar novamente o ataque.

08' Nova tentativa de ataque do Chile, bola lançada para Sanchez mas a marcação uruguaia vai bem e a bola fica com Muslera

07' Chega pela linha de fundo com velocidade o Chile. Bola cruzada para Vargas que finaliza meio de voleio pra fora!

06' Bola na defesa do Chile que é pressionada pelo ataque uruguaio. O time da casa tenta sair pro jogo.

05' Falta pro Uruguai na área defensiva. A bola é lançada para o ataque mas ninguém chega. A defesa chilena afasta como pode.

04' O Chile volta a meio campo com Aránguiz que tenta o avanço com Valdívia mas o jogador do Palmeiras não consegue alcançar a bola

03' Novamente chega o Uruguai mas Rodríguez finaliza pra fora

02' Os visitantes chegam pela direita com Cavani que tem a bola afastada e ganha lateral. Na batida, Bravo sai mal do gol mas consegue evitar uma nova chance do Uruguai, colocando a bola pra lateral.

01' Chile começa o jogo tentando o ataque pela direita mas perde a bola. Lateral pro Uruguai que erra o passe após o segundo toque e o Chile recomeça o jogo.

0' Começa a partida entre Chile e Uruguai!

As equipes já estão preparadas para o início da partida.

É executado e muito cantado pelos torcedores o hino do Chile.

Toca o hino uruguaio.

As equipes vem a campo junto com a arbitragem.

A torcida chilena já faz sua festa no estádio apoiando a sua equipe que virá a campo em breve.

Apita a partida o brasileiro Sandro Meira Ricci com Emerson Carvalho e Fabio Pereira como assistente.

O Uruguai vai a campo com Muslera, Maxi, Godín, Giménez, Jorge Jucile, Arévalo Rios, C. Sanchez, González, Rodríguez, Rolán e Cavani.

As equipes já estão confirmada pro conforto! O Chile vai a campo com Bravo; Maurício Isla, Gary Medel, Jara, Mena, Aránguiz, Marcelo Díaz, Vidal, Valdívia, Vargas e Sánchez.

A noite esfria muito, na capital chilena, mas a expectativa é de lotação máxima no estádio de jogo.

Com Cavani, o time uruguaio também chega e contará com sua principal arma ofensiva.

A equipe chilena está no Estádio Nacional de Santiago. Restam um pouco mais de uma hora.

FIQUE DE OLHO Chile x Uruguai: Diego Godin, zagueiro: símbolo da raça uruguaia, a sempre ótima escola de zagueiros celestes tem no xerife o equilibrio defensivo e ainda, um ponto muito forte nas subidas aéreas no ataque.

FIQUE DE OLHO Chile x Uruguai: Arturo Vidal, volante: O 'Rei do Chile' está em alta. Volante moderno que marca bem e ataca melhor ainda, é o atual artilheiro da Copa América com três gols e uma das esperanças chilenas.

Uma sina que o Chile precisará superar: o time celeste só perdeu um jogo, nos últimos nove. Mas a favor da 'Roja', Arturo Vidal jogará e o artilheiro da competição pode desequilibrar.

A expectativa da torcida é muito alta e o Chile corre atrás do primeiro título continental. Já o Uruguai é o atual campeão e maior detentor de taças, com 15.

O Estádio Nacional de Santiago estará tomado de vermelho para pressionar e apoiar o time chileno, mais uma vez.

Com a provável escalação do atacante, o Uruguai também não muda e espera continuar com a sina de ter eliminado os últimos quatro times da casa. Tabarez deverá por Muslera; Maxi Pereira, José Giménez, Godín, Álvaro Pereira; Álvaro Gonzáles, Arévalo Ríos, Carlos Sánchez, Lodeiro; Diego Rolán e Cavani.

Fala, Tabarez: " Fomos pegos de surpresa, mas a escolha é toda dele. Não vamos interferir em um assunto tão pessoal. Não vamos opinar, mas se for do meu gosto, espero que ele fique. Tanto que ele participou dos treinamentos de hoje."

A presença no jogo ainda não é certeza, mas na coletiva prévia de Oscar Tabarez, o treinador confirmou que, apesar da tristeza, espera contar com o jogador para a partida.

Edinson Cavani, capitão e referência no ataque celeste, teve a notícia de que se pai, Luis Cavani, se envolvou num acidente no Uruguai, tendo uma vítima fatal e que resultou na prisão de seu pai.

Já o time uruguaio não tem problemas físicos, ou táticos, mas um fato chato aconteceu e pode fazer com que a principal arma ofensiva fique fora da Copa América.

Com isso, o time deverá ser o mesmo que venceu a Bolívia, com Bravo; Isla, Medel, Jara, Beuasejour; Diaz, Aranguiz, Vidal, Valdivia; Vargas, Sanchez.

Fala, Sampaoli: "Sabemos da força da bola alta deles e por isso vamos ter um posicionamento diferente. Contamos com uma boa fase de Medel, Jara e precisamos da ajuda de Vidal lá atrás."

Em entrevista coletiva, o treinador comentou sobre o principal ponto do time adversário. Para ele, trabalhar a bola aérea defensiva seria o mais importante para o jogo desta quarta-feira.

Sampaoli trabalhou durante a semana com todos os jogadores do plantel. Superado o problema de Arturo Vidal, após seu acidente de carro, o treinador agora mudou o foco da preocupação.

Não podendo contar com um dos principais atacantes do mundo, Luis Suarez, o setor ofensivo tem sofrido, mas é compensado pela ótima defesa e força dos altos zagueiro no ataque. Foi com um gol de Gimenez que a Celeste ficou mais tranquila na partida contra o Paraguai, que garantiu o terceiro lugar do time e uma vaga no mata-mata.

Sem o mesmo encanto, mas com a mesma mística e história que sempre carrega, o time uruguaio teve certo sofrimento para avançar. Ao lado de Argentina, Paraguai e Jamaica, acumulou uma vitória, um empate e uma derrota, mas não deixou de lutar em nenhum momento.

A 'Roja' vem embalado por uma goleada implacável ante a Bolívia, na terceira rodada do Grupo A. Acompanhado mais uma vez pela sua torcida que compareceu em peso, o time comandado por Vidal não tomou conhecimentos e meteu 5 x 0 sem dó.

Agora é matar ou morrer. Não espaço para erros e as equipes só buscarão um objetivo, a vitória. Jogo que promete e muito.

É o primeiro jogo das quartas de final da mais importante competição das Américas e teremos os donos da casa em campo. Chile x Uruguai,, minuto a minuto em tempo real.

Amigos da VAVEL Brasil, sejam bem vindos para mais uma transmissão. Hoje, mais uma partida da Copa América 2015.