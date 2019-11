Alemanha, China, França, Canadá, Inglaterra, EUA e Japão avançam no Mundial Feminino

Além da Austrália, que eliminou o Brasil no último domingo (21), também seguem adiante na Copa do Mundo Feminina de 2015 as seleções de Alemanha, China, França, Canadá, Inglaterra, EUA e Japão. As quartas de final da competição, sediada no Canadá, estão agendadas para os dias 26 e 27 - sexta-feira e sábado, respectivamente. Alemanha x França e China x EUA são as partidas da sexta; Austrália x Japão e Inglaterra x Canadá são os compromissos do sábado.

Das quadrifinalistas, somente Alemanha, EUA e Japão já foram campeãs - européias e norte-americanas colecionam duas conquistas cada, enquanto as asiáticas têm uma taça. As outras cinco delegações buscam o título inédito. A final está marcada para o dia 5 de julho e terá como palco o BC Place, em Vancouver.

No último sábado (20), no Lansdowne Stadium, em Ottawa, as alemãs, que miram o terceiro título mundial, não tomaram conhecimento da Suécia. O destaque ficou por conta da atacante Célia Sasic, autora de dois gols na goleada por 4 a 1. A também atacante Anja Mittag e a meia Dzsenifer Marozsán foram outras a marcar. A defensora Linda Sembrant anotou o gol de honra das suecas.

No mesmo dia, a defensora Wang Shanshan marcou o tento da vitória da China sobre Camarões. O confronto foi disputado no Commonwealth Stadium, em Edmonton.

No domingo (21), Les Bleues passaram sem dificuldades pela Coreia do Sul. A meia-atacante Élodie Thomis, duas vezes, e a atacante Marie-Laure Delie anotaram os gols da vitória por 3 a 0 no Estádio Olímpico de Montreal. Quarta colocada no último Mundial e anfitriã da próxima edição, a França vem se firmando como uma das forças do futebol feminino da Europa e quer consolidar o trabalho com uma conquista inédita.

Também no dia 21, a seleção dona da casa passou pela Suíça. Mais de 53 mil pessoas assistiram à vitória do Canadá por 1 a 0 no BC Place. A atacante Josée Bélanger foi a heroína do dia.

Na segunda-feira (22), a Inglaterra não tomou conhecimento do favoritismo da Noruega em Ottawa. As nórdicas saíram na frente com a meia Solveig Gulbrandsen, e a virada inglesa veio com a meia-atacante Steph Houghton e a atacante Lucy Bronze. Com o resultado, as campeãs de 1995 deram adeus ao sonho da segunda taça.

Mais tarde, os Estados Unidos tiveram trabalho para derrotar a Colômbia em Edmonton. A atacante Abby Wambach desperdiçou a oportunidade de colocar os States em vantagem através de cobrança de pênalti - a penalidade máxima provocou a expulsão de Catarina Perez, goleira titular das Cafeteras. Entretanto, The Yanks aproveitaram a vantagem numérica e conquistaram a vitória com gols da atacante Alex Morgan e da meia Carli Lloyd, que converteu pênalti.

No único jogo da terça-feira (23), as japonesas, atuais campeãs mundiais, superaram a Holanda pelo placar de 2 a 1. A defensora Saori Ariyoshi e a meia Mizuho Sakaguchi encaminharam a classificação do Japão em Vancouver. A meia Kirsten van de Ven descontou para as holandesas.

Alemãs dividem artilharia da Copa

Às vésperas das quartas de final, duas alemãs dividem o posto de goleadoras da competição: as atacantes Célia Sasic e Anja Mittag. Elas balançaram as redes na goleada frente à Suécia, nas oitavas, e agora compartilham cinco gols cada uma.

Sasic e Mittag são seguidas pela atacante australiana Kyah Simon, autora do gol que eliminou o Brasil do Mundial, e pelas francesas Marie-Laure Delie e Eugénie Le Sommer - atacante e meia-atacante, respectivamente -, todas com três gols. As atacantes Gaëlle Enganamouit (Camarões), Ada Hegerberg (Noruega), Fabienne Humm e Ramona Bachmann (ambas da Suíça) também acumulam três tentos, mas já estão eliminadas do certame.

Os quatro gols da Seleção Brasileira na Copa do Mundo foram marcados por jogadoras diferentes: a meia Formiga e as atacantes Andressa Alves, Marta e Raquel Fernandes. Com o gol na edição deste ano, Marta deixou a alemã Birgit Prinz e a norte-americana Abby Wambach para trás e se tornou a maior artilheira das Copas, com 15 gols. Apenas Wambach ainda pode alcançá-la, pois Prinz já se aposentou.

Formiga, inclusive, atingiu o recorde de participações ao lado da meia-atacante japonesa Homare Sawa. Além do Mundial de 2015, elas também jogaram as edições de 1995, 1999, 2003, 2007 e 2011.