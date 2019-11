A temporada de Suárez: de punição a triplice coroa

A temporada 2014/15 chegou ao fim e o atacante uruguaio Luis Suárez foi um dos grandes destaques. Em sua primeira temporada no Barcelona, o camisa 9 conquistou os títulos da La Liga, Copa do Rei e da Uefa Champions League, sua primeira triplice coroa pelo clube catalão logo em sua temporada de estreia.

A temporada do uruguaio foi marcada por muitos gols e polêmicas. Depois de morder Chiellini na Copa do Mundo durante o confronto entre Uruguai e Itália, Suárez foi contratado pelo Barcelona, deu a volta por cima e conquistou o título da Champions League sobre a Juventus do zagueiro italiano. Luisito fez parte do trio "MSN", e ao lado de Messi e Neymar se tornaram o trio de ataque mais poderoso da história do futebol, tendo marcado mais de 100 gols juntos.

Expectativa inicial

Depois de uma boa temporada no Liverpool, Suárez apresentou-se à seleção da Itália para a disputa da Copa do Mundo 2014 recém-operado. O camisa 9 ficou de fora da estreia na derrota por 3 a 1 para a Costa Rica. Mas, na segunda rodada, Luisito foi o homem do jogo e marcou os dois gols da vitória Celeste sobre a Inglaterra por 2 a 1.

Na última rodada da fase de grupos, o confronto contra a Itália que mudou o futuro do camisa 9 celeste. Suárez mordeu Chiellini no ombro durante um lance e a arbitragem não viu. Ele julgado pelo Comitê Disciplinar da FIFA e, por ser reincidente, foi suspenso por nove jogos, banido por quatro meses de qualquer atividade relacionada ao futebol, ficando não apenas fora dos jogos restantes da Copa, como também impedido de permanecer na concentração com seus colegas. O Uruguai venceu a Itália por 1 a 0, mas veio a ser eliminado nas oitavas de final para a Colômbia.

Mesmo com a punição, Suárez foi contratado pelo Barcelona. A estreia foi no dia 25 de outubro, no "El Clásico" contra o Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu. O camisa 9 participou do lance do gol de Neymar, que abriu o placar. Mas não impediu a derrota para o rival por 3 a 1.

O primeiro gol de Luisito pelo Barcelona veio na Champions League, contra o APOEL, jogo em que Messi ultrapassou Raúl como maior artilheiro da competição.

Gols decisivos, a volta por cima e a triplice coroa

Suárez demorou um pouco a engrenar ao lado de Messi e Neymar, mas depois que engrenou o trio "MSN" ficou cada vez mais impossível de ser parado.

Nas oitavas de final da Uefa Champions League, o Barcelona enfrentou o Manchester City. No jogo de ida, na Inglaterra, Suárez marcou os dois gols da vitória do Barça por 2 a 1. O clube catalão veio a vencer o jogo da volta por 1 a 0 com gol de Rakitic e carimbou a classificação para as quartas de final.

O adversário das quartas de final foi o PSG. No jogo de ida, na França, Suárez marcou dois dos três gols da vitória do Barcelona por 3 a 1 - o outro gol foi marcado por Neymar. Os dois gols de Luisito foram uma pintura, ambos com direito a caneta no zagueiro brasileiro David Luiz. Atuação de gala e decisiva do uruguaio.

Pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, o segundo "El Clásico" de Suárez. E o camisa 9 do Barça não decepcionou, marcando o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid no Camp Nou.

Suárez voltou a ser decisivo no jogo mais importante dele pelo Barcelona na temporada: na final da Champions League contra a Juventus, equipe de Chiellini, com quem se envolveu em polêmica na Copa do Mundo após morder o italiano. Desta vez, final feliz para Luisito. Quando o jogo estava empatado em 1 a 1, o camisa 9 aproveitou o rebote de Buffon em chute de Messi para virar o jogo.