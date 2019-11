A temporada de James: justificando os 80 milhões de euros

James Rodríguez chegou ao Real Madrid, no começo dessa última temporada, 2014-15. O colombiano foi um dos destaques da copa e foi comprado junto ao Monaco pelo valor de 80 milhões de euros, um valor razoavelmente alto. Será se valeu tudo isso?

O camisa 10 justificou durante a temporada o valor pago nele, se tornou indispensável na equipe e com participação na maioria dos gols da equipe. Decidiu jogos e quando esteve em campo, ganhou a maioria dos jogos.

Expectativa Inicial

Em sua chegada ao Real, James sofreu com uma desconfiança da torcida e da imprensa. O colombiano chegava no clube e chutava Dí Maria pra fora, um dos destaques da conquista da Champions League. Por isso a cobrança aumentava, e muitos achavam que ele seria mais um camisa 10 que não deu certo, como Özil, Kaká, Sneidjer, entre outros.

Muitos também achavam que James é um "jogador modinha", que jogou bem na Copa, todos viraram fã mas na verdade era uma farsa. Criticos e jornalistas apredejavam o clube merengue, principalmente pelo valor pago, depois por contratar uma incerteza e se desfazer de um dos melhores do clube, Dí Maria.

Superando desconfiança

Nos primeiros jogos, o colombiano sofreu um pouco com a falta de entrosamento, mas isso foi só nos primeiros mesmo. James Rodriguez ia se adaptando ao time e ajudando-o a vencer os jogos, superando assim toda desconfiança.

O time estava entrosado, embalado, todo mundo jogando bem, estava imparável. Goleava todo mundo, não perdia pra ninguém, chegou a 22 vitórias seguidas. Um dos responsáveis por isso era James, o colombiano articulava as jogadas, deixava o trio BBC na cara do gol e também fazia os seus.

Lesão

No ano de 2015, o futebol merengue foi caindo de nível, em janeiro caiu pelo cansaço, e também tinha Modric no departamendo médico no ínicio de fevereiro James machucou e a situação dos Los Blancos piorou.

No primeiro jogo sem o colombiano, o Real tomou de 4 do Atlético. Nem Illarra, nem Khedira, nem Lucas Silva respondiam, e o trio de ataque BBC acabava mal servido, com isso, o Barça assumiu a liderança do Liga BBVA e a equipe quase foi eliminada nas oitavas da Champions, o que resultou numa grande queda de rendimento e em uma temporada para se esquecer.

Volta com tudo

Quando James e Modric voltaram, o futebol do time voltou outra vez, não tão bem quanto antes, mas pelo menos venciam os jogos com mais frequencia. O camisa 10 ajudou os merengues a passarem por cima do rival de Madrid e se classificar para as semifinais da Uefa Champions League.

A volta de James também foi fundamental para a equipe voltar a brigar pelo título da La Liga. O colombiano marcava gols decisivos, que além de decisivos eram golaços, e assistia os companheiros para conseguir a vitória.

No final da temporada, o Real caiu nas semis para a Juventus, e acabou com o vice-campeonato do Campeonato Espanhol.

Jamesdependencia?

Após o fim da temporada, se viu, por números e estatisticas uma certa dependencia do Real do camisa 10. Com ele em campo, a equipe venceu mais de 80% das vezes e conquistou dois títulos (Supercopa da Europa e Mundial Interclubes). Foram 17 gols e 18 assistências, um total de 35 partipações diretas em gols do Real Madrid.

Se no inicio dessa temporada havia uma certa desconfiança, na próxima deve haver um excesso de confiança. James calou os criticos e assumiu um papel de indispensável no clube.