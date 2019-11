A temporada de Bale: altos e baixos com o Real Madrid

A temporada de Bale, foi cheia de altos e baixos, um bom começo, uma boa primeira metade de temporada, depois uma grande queda de rendimento seguida de criticas e uma "briga de egos" dentro do vestiário.

De fato uma queda de rendimento em relação a temporada passada, foram 5 gols e 6 assistências a menos com uma partida a mais. Muitas criticas e desentendimentos a partir do ano de 2015, mas nada que comprometa sua permanencia no clube.

O ponto mais alto da temporada pra Gareth Bale foi a seleção nacional, mesmo jogando junto com companheiros bem a baixo do nível, o camisa 11 está levando o País de Gales à Eurocopa, é o líder do grupo das eliminatórias com 14 pontos e faltando 4 jogos.

Expectativa Inicial

No começo da temporada, era esperado mais uma temporada de sucesso do Real Madrid. Com o trio BBC a todo vapor, pressionado também pela concorrencia do trio MSN do Barcelona. Bale tinha sido o único do time titular a ter as férias "completas", por não ter jogado a Copa do Mundo. Por causa disso, talvez, era esperado dele um começo acima dos companheiros. O próprio esperava um temporada acima do nível e recheada de títulos.

"Chegaremos cheios de ambição pela nova temporada, pois queremos ganhar os seis títulos que disputaremos. Será emocionante. Sempre existe pressão quando se trata de jogar na melhor equipe do mundo", disse o jogador.

Vem Monstro

De fato, Bale começou a temporada jogando num alto nível. O camisa 11 era fundamental em todos os jogos, marcando gols e dando assistências para seus companheiros. O galês estava monstruoso, pelo futebol jogado e pela forma física que evoluiu muito desde que chegou ao clube.

Com Gareth Bale em alto nível e a equipe entrosada, o Real Madrid embalou, chegou a 22 vitórias seguidas, conquistou a Supercopa da Europa e o Mundial Interclubes, e era o favorito de todos para ganhar a La Liga, a Uefa Champions League, e a Copa do Rey. Parecia cada vez mais estar deixando seus adversários para trás.

Briga de Egos

Ainda quando tudo parecia bem, já havia uma certa briga de egos. Ronaldo se irritava toda vez que Bale preferia um lance individual a passar a bola para o português, ou que Bale batia uma falta no lugar dele e desperdiçava sendo que o camisa 7 não tem um aproveitamento tão bom assim em cobrança de faltas.

A briga de egos se tornou mais clara durante a má fase do clube, como Ronaldo é a estrela maior do clube, Bale foi apedrejado, chamado de individualista e responsável pela má fase do clube por tentar fazer o time vencer, quando o português não tinha mais poder de decisão. Apedrejado por ver que Ronaldo não é mais isso tudo que representa e tentar tomar a frente do time.

Se a temporada 13-14 foi uma pra rever várias vezes, a 14-15 é uma pra se apagar da memória. O poderoso time do Real Madrid no final virou um time falho e repleto de desentendimentos.

Gales na Euro2016?

Definitifamente o ponto mais alto da temporada de Bale foi a seleção nacional. Com um elenco fraquissimo ao lado, o camisa 11 chamou a responsabilidade e vem decidindo para o País de Gales, tornando o sonho de vencer algo por seu país cada vez mais real.

Líderados por Bale, Gales é o líder de seu grupo nas eliminatórias com 14 pontos, faltando 4 rodadas para o fim. A classificação para a Eurocopa está cada vez menos distante.