Drogba acaba com rumores que o ligavam ao Marseille e critica diretoria de seu antigo clube

De férias após ter seu contrato com Chelsea encerrado, o atacante Didier Drogba falou sobre o seu futuro no futebol. Ligado ao Olympique de Marseille desde que deixou a Inglaterra, Drogba colocou um ponto final no assunto e criticou a forma que o clube vem sendo administrado recentemente.

"Não é uma questão financeira. Eu gostaria de ver um projeto e o Marseille, que conheço muito bem, não possui um projeto. Eles venderam seus melhores jogadores e deixaram outros sair ao fim do contrato. Quero falar de André Ayew, de André-Pierre Gignac e eles perderam muitos outros. Eu não iria para o Marseille só para jogar. Se vou a qualquer lugar é para vencer, e ainda tenho vontade de vencer", declarou Drogba em entrevista para a emissora RTI da Costa do Marfim.

O jogador também criticou a diretoria do Marseille e deu a entender que o seu nome está sendo colocado no clube para obterem lucro com a repercussão. "Esse assunto está de volta após dez anos, então eles respiram. Houveram ocasiões em que eu poderia voltar, mas o momento não era bom. Sempre meu nome vem em um momento em que devemos renovar os carnês. Não quero que me usem por conta de motivos financeiros".

Torcedor declarado do Marseille, Drogba pediu que para que a imprensa pare de envolver seu nome junto ao clube que defendeu na temporada 2003/2004, quando esteve no festival Marrakech du rire em Marrocos. "Adoro a torcida, sou torcedor do Marseille, mas peço que parem de alimentar rumores como esse pois isso será melhor", disse o jogador.

O atacante de 37 anos declarou que estaria aberto a ouvir propostas de clubes da Major League Soccer. Na última semana, a emissora Sky Sports da Inglaterra publicou que o marfinense rejeitou uma proposta de contrato de dois anos feita pelo Orlando City. Mas quando foi questionado sobre a possibilidade de jogar no New York Red Bulls, Drogba tratou a pergunta com humor ao dizer que só era negociar com os proprietários do clube que já estaria nos Estados Unidos.