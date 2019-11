Especiais Serie A 2014/15: Milan decepciona novamente e termina temporada no 10º lugar

A temporada do Milan começou com a escolha de Filippo Inzaghi para comandar o time principal, depois de fazer boas campanhas nas bases do clube. O ex-centroavante assumiu no lugar de um ex-companheiro de tantas vitórias no rossonero, Clarence Seedorf. O jovem e inexperiente treinador ficou incumbido de levar o Diavolo de volta às competições europeias, principalmente na Uefa Champions League.

No entanto, assim como na temporada anterior, o vitorioso time de Milão decepcionou a sua torcida e, com uma campanha irregular e fraca, finalizou o campeonato na modestíssima décima posição. Em 38 jogos, venceu 13 vezes, empatou 13 e foi derrotado em outras 12 oportunidades, somando ao todo 52 pontos.

Destaques e decepções

Os destaques positivos ficaram por conta do atacante francês Jérémy Ménez, do goleiro espanhol Diego López e do meia italiano Giacomo Bonaventura. Os três chegaram ao clube no início da temporada e rapidamente se transformaram em titulares absolutos da equipe montada por Filippo Inzaghi. Ménez terminou a competição com 16 gols anotados (oito de pênalti), mas mesmo sendo o artilheiro da equipe na temporada, foi contestado por não jogar para o time, sendo o famoso ''fominha'' e, por isso, não tem lugar garantido para a próxima temporada, podendo ser vendido.

O Milan terminou com 50 gols sofridos no campeonato, mas poderiam ser muito mais se Diego López não tivesse feito uma grande temporada. Além de defesas milagrosas em diversos jogos, o goleiro espanhol ainda defendeu duas cobranças de pênalti de jogadores do calibre de Antonio Candreva (Lazio) e Gonzalo Higuaín (Napoli).

Bonaventura foi uma grata surpresa no time. Chegou nas últimas horas da janela e conquistou um lugar no coração dos torcedores por conta de suas boas atuações, sempre mantendo uma regularidade durante a temporada. Por diversas vezes foi o coringa de Inzaghi, tendo atuado em quase todos os setores de meio-campo e ataque.

Já as decepções certamente foram maiores pelo lado rubro-negro de Milão. Jogadores como Stephan El Shaarawy, Mattia De Sciglio, Keisuke Honda, Alessio Cerci e tantos outros tiveram uma temporada muito aquém das expectativas. Os dois primeiros passaram praticamente a temporada toda lesionados e, quando jogaram, não mostraram seus potenciais. Honda começou muito bem a temporada com seis gols em seis rodadas, mas parou por aí e suas atuações caíram muito de produção, afetando diretamente a qualidade do time. Cerci chegou em janeiro para dar um 'up' no Diavolo, mas demorou para entrar em forma, jogou pouco, mal e é outro que pode sair.

Outra decepção foi o próprio treinador Filippo Inzaghi, que mostrou muita inexperiência tática, errando substituições que fizeram o Milan perder pontos pelo caminho e, como previsto, foi demitido ao término da temporada. Sinisa Mihajlovic, que se destacou com a Sampdoria, acertou com o Diavolo por dois anos.

Começo promissor, resultados ruins e esperança no fim de 2014

O Milan nas sete primeiras rodadas conseguiu fazer 14 pontos e, se o clube mantivesse a média de pontos até o fim, alcançaria uma vaga na Champions League. Honda e Ménez estavam jogando muito bem e comandando o sistema ofensivo do time que era o mais eficiente da competição até então. Mas não foi o que aconteceu, pois o time foi caindo de produção gradativamente e os tropeços começaram a chegar.

Nos seis jogos seguintes, o time somou apenas sete pontos, se distanciando assim do pelotão de frente. Entretanto, nos últimos jogos de 2014, o Milan se encheu de esperanças de conseguir uma vaga na próxima Champions League quando fez duas partidas muito boas, primeiro na vitória sobre o Napoli por 2 a 0 em casa e um empate com a Roma por 0 a 0 na capital italiana, onde o time jogou melhor, mas teve um jogador expulso.

Início de ano péssimo, reação tardia e temporada mal sucedida

O ano de 2015 começou então com o melhor das perspectivas, mas os seguidos tropeços, principalmente em casa, deram um choque de realidade no time. Em janeiro, o Milan perdeu para Sassuolo e Atalanta no San Siro e, quando jogou fora de casa, perdeu da Lazio e empatou com o Torino. Nesses jogos tinham uma peculariedade: o Diavolo sempre saiu na frente e permitiu a virada – ou pelo menos o empate – do seu adversário. Muitas lesões nesse primeiro mês do ano também prejudicaram o time, pois Inzaghi tinha quase todo jogo de dez a 12 desfalques.

Nos meses seguintes, os resultados não foram muito diferentes. O Milan continuava a tropeçar em equipes menores dentro de casa e sucumbia quando visitava seus adversários, tanto que a demissão de Inzaghi começava a ser discutida entre os dirigentes do clube que preferiram manter o treinador. Após uma vitória do Milan sobre o Palermo fora de casa, as esperanças de participação na próxima Europa League se renovaram, mas os empates seguintes com adversários diretos por essa vaga, contra Sampdoria e Internazionale, apagaram a esperança novamente.

Já no fim da temporada, a ordem era jogar pela honra e sem o seu artilheiro Ménez, que foi suspenso por uma expulsão contra o Genoa, o time venceu três das últimas quatro partidas, umas delas inclusive sobre a vice-líder Roma, onde o time fez uma das melhores partidas durante toda a competição. Mas não adiantou de muita coisa e o rossonero terminou o campeonato na décima colocação, atrás inclusive da arquirrival Internazionale.